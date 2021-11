Pourquoi l’adoption des actifs numériques dans le commerce prend de l’ampleur

● Dans le commerce d’actifs numériques, les transactions fonctionnent comme une « poussée » du client vers le commerçant. L’API Coinbase Commerce crée une charge unique pour identifier la transaction et attendre le paiement. Le client effectue ensuite la transaction sur la blockchain, où elle est détectée par Coinbase dans l’adresse du commerçant. L’API clé en main de Coinbase donne aux commerçants la possibilité de gérer leurs propres comptes sans avoir à gérer directement les transactions blockchain, tout en profitant de l’échelle de Coinbase, de son expertise réglementaire, de son infrastructure de sécurité rigoureuse qui aide à se protéger contre la perte ou le vol de fonds et la conformité aux réglementations AML/KYC . De plus, la plate-forme Coinbase Commerce ne se limite pas à l’API, mais comprend également un certain nombre de produits hébergés qui permettent aux commerçants d’accepter facilement les paiements cryptographiques sans la complexité technique qu’ils pourraient rencontrer avec les produits uniquement API.

Share