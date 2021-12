Pourquoi l’adoption ne remplace pas le droit à l’avortement

Les Américains n’ont pas besoin d’avortement parce que l’adoption existe.

C’était du moins l’implication des commentaires faits par la juge Amy Coney Barrett la semaine dernière, alors que la Cour suprême semblait plus proche que jamais d’annuler la décision historique de 1973 Roe v. Wade et de priver les Américains du droit à un avortement avant la viabilité. .

Lors des plaidoiries du 1er décembre dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, qui concerne l’interdiction de l’avortement dans le Mississippi après 15 semaines, Barrett a noté que les 50 États ont des lois sur les refuges, permettant à un bébé d’être rendu à l’adoption peu de temps après la naissance sans conséquences pénales pour le parent. Si les défenseurs des droits à l’avortement s’inquiètent du fardeau de la parentalité forcée, elle a demandé : « Pourquoi les lois sur les refuges sûrs ne s’occupent-elles pas de ce problème ? »

L’idée que l’adoption est une panacée pour les grossesses non désirées et un substitut à l’avortement est loin d’être nouvelle. Les militants anti-avortement «ont fait valoir cet argument depuis des décennies», déclare Marcela Howell, présidente du partenariat à but non lucratif In Our Own Voice: National Black Women’s Reproductive Justice Agenda. Selon les chercheurs et les personnes qui travaillent avec les parents et les adoptés, cela a toujours été faux.

L’argument selon lequel l’adoption peut remplacer efficacement l’avortement suppose que les personnes qui choisissent la première sont simplement capables de contourner tous les défis associés à la parentalité. Mais les personnes qui choisissent l’adoption deviennent toujours des parents – elles n’élèvent tout simplement pas leurs enfants. Ils vivent souvent un deuil et une perte importants, pour lesquels ils ont du mal à obtenir du soutien dans une culture qui considère l’adoption à travers des lunettes roses. Barrett semblait « supposer que les personnes qui résilient leurs droits dépassent rapidement cette résiliation », explique Gretchen Sisson, sociologue à Advancing New Standards in Reproductive Health, un groupe de l’Université de Californie à San Francisco. Mais « ce n’est pas quelque chose que j’ai jamais vu dans mes recherches. »

Considérer l’adoption comme un substitut à l’avortement ignore également les dangers très réels auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils mènent une grossesse à terme. La mortalité maternelle augmente aux États-Unis depuis 20 ans, et les données les plus récentes placent le pays au 55e rang mondial en ce qui concerne la sécurité de l’accouchement.

Tout cela, disent les défenseurs de la justice reproductive et des adoptés, fait valoir que l’adoption peut remplacer l’avortement au mieux une distraction, et au pire une fausse représentation délibérée des faits. «En tant qu’adopté, c’est exaspérant», déclare Joanne Bagshaw, professeur de psychologie au Montgomery College dans le Maryland, qui travaille également comme thérapeute avec d’autres adoptés.

L’adoption est souvent difficile et traumatisante pour les parents biologiques

La promotion de l’adoption a longtemps été l’un des piliers du mouvement anti-avortement, des groupes conservateurs comme Focus on the Family fournissant des ressources sur l’adoption et des « centres de grossesse en crise » anti-avortement orientant parfois les femmes enceintes vers cette pratique. Cependant, il n’y a pas que les conservateurs qui soutiennent l’adoption comme une bonne alternative à l’avortement – « l’adoption a été comprise comme ce terrain d’entente dans le débat sur l’avortement par les deux parties depuis très longtemps », a déclaré Sisson.

Les démocrates et les républicains ont adopté le point de vue selon lequel même s’ils ne peuvent s’entendre sur la légalité de l’avortement, ils peuvent convenir que davantage de personnes devraient plutôt choisir l’adoption. Cependant, selon les chercheurs et les défenseurs, il existe de multiples problèmes à considérer l’adoption comme un substitut à l’avortement.

Pour choisir l’adoption d’un enfant, quelqu’un doit encore mener une grossesse à terme et accoucher. Les deux sont des propositions risquées en Amérique, qui s’est classée 10e sur 10 pays comparables dans une étude de 2018 sur les décès maternels. Les Noirs courent un risque particulièrement élevé, mourant en couches trois à quatre fois plus que les patientes blanches. « Pour les femmes noires, mener une grossesse à terme est très dangereux dans ce pays », a déclaré Howell.

Au-delà des risques médicaux, il y a des conséquences sociales à prendre en compte, allant de la réponse à des questions indésirables aux abus potentiels de la part des membres de la famille ou des partenaires qui découvrent la grossesse. Selon une étude publiée le mois dernier par des chercheurs de l’Université de Tulane, les homicides sont l’une des principales causes de décès chez les femmes enceintes, les femmes et les femmes et les filles de moins de 25 ans noires étant les plus à risque.

Bien que la discrimination liée à la grossesse soit illégale, elle reste également répandue – « de nombreuses entreprises parmi les plus grandes et les plus prestigieuses du pays écartent encore systématiquement les femmes enceintes », ont écrit Natalie Kitroeff et Jessica Silver-Greenberg dans une enquête du New York Times en 2018.

Ensuite, il y a « le bilan émotionnel qui se produit si une personne est forcée de mener à terme une grossesse qu’elle ne voulait pas en premier lieu », a déclaré Howell.

« J’avais l’impression de porter mon fils pour eux, pour tout le monde », a écrit Merritt Tierce dans le New York Times Magazine à propos de sa grossesse non planifiée à l’âge de 19 ans. « J’avais peur et j’étais séparé de moi-même, et je ressentais une charge insupportable de culpabilité d’être la mère que mon fils devait avoir. Il n’a pas eu le choix non plus.

Barrett a semblé reconnaître certains des fardeaux des grossesses non désirées la semaine dernière, la qualifiant de « atteinte à l’autonomie corporelle, pour laquelle nous avons un autre contexte comme les vaccins » (peu importe que les effets secondaires des vaccins, pour la plupart des gens, durent un simple quelques heures). Elle n’a cependant pas reconnu que toute sorte de fardeau pourrait continuer après qu’une personne ait accouché. Abandonnez simplement le bébé à l’adoption, ses questions semblaient suggérer, et tout ira bien.

C’est loin d’être le cas, disent de nombreux experts et défenseurs. Rendre un bébé à l’adoption peut être traumatisant, dit Sisson. « Beaucoup de mères biologiques ressentent un chagrin et un deuil assez intenses juste après leur adoption. »

Au fil des années, ce chagrin initial peut être aggravé par un sentiment d’aliénation. D’une part, « il y a beaucoup de messages politisés et religieux autour de l’adoption qui disent aux mères biologiques qu’elles ont pris une décision très courageuse, courageuse et aimante », dit Sisson. Mais ces messages n’accompagnent pas les parents biologiques lorsqu’il s’agit de négocier et de gérer les contacts avec leurs enfants biologiques (de plus en plus fréquents à mesure que les adoptions ouvertes deviennent la norme), ou de comprendre et de gérer leur sentiment continu de perte. De nombreux parents biologiques « se sentent très seuls », a déclaré Sisson.

Les femmes enceintes anticipent souvent une partie de cela, c’est pourquoi l’adoption est un choix relativement rare en Amérique. Ils savent peut-être aussi que leur enfant ne trouvera peut-être pas de foyer rapidement – il y a plus de 400 000 enfants en famille d’accueil aux États-Unis, et l’enfant moyen passe près de deux ans dans le système. Dans une étude sur des personnes qui voulaient un avortement mais qui ont été refusées, seulement 9 % ont choisi de placer le bébé en adoption, ont découvert Sisson et son équipe. Les autres 91 pour cent ont choisi d’être parent de l’enfant. « Il y avait beaucoup de femmes qui disaient : ‘Si je ne pouvais pas avorter, j’allais devenir parent ; il n’y avait aucune chance que j’abandonne mon enfant », a déclaré Sisson.

En général, « les femmes ne choisissent pas souvent entre l’avortement et l’adoption », a déclaré Sisson. « L’adoption est toujours le deuxième choix après la parentalité ou l’avortement ».

Ce n’est pas non plus une panacée pour les enfants

En plus du deuil et de la perte des parents biologiques, l’adoption a également un impact sur les enfants. « L’abandon est traumatisant pour les adoptés, même pour les adoptés qui ont eu une bonne expérience d’adoption », a déclaré Bagshaw. Les clients adoptés qui viennent la voir sont souvent confrontés à des « problèmes permanents de sentiment d’abandon » ainsi qu’à « une recherche permanente d’identité ».

Et la question de savoir si et quand un enfant est adopté est influencée par le racisme systémique. La recherche montre que les enfants noirs mettent plus de temps à être adoptés que les enfants blancs, et que les enfants noirs à la peau foncée prennent plus de temps que les enfants à la peau plus claire, a déclaré Howell. Le choix de l’adoption n’est donc pas une garantie qu’un enfant trouvera bientôt un foyer permanent.

Il y aura probablement toujours un besoin d’adoption, disent les défenseurs. Ils soutiennent que ce qui est nécessaire, ce n’est pas une promotion générale de l’adoption plutôt que l’avortement, mais des réformes pour rendre l’adoption elle-même plus juste. Cela inclurait une exigence selon laquelle les adoptés puissent accéder à leur certificat de naissance original et aux informations sur les antécédents familiaux à des fins médicales et autres. « Toutes les informations sur l’identité d’une personne adoptée doivent toujours être disponibles », déclare Bagshaw. « C’est une question de droits humains. » (Les lois sur les refuges, qui permettent aux gens de renoncer à un bébé de manière anonyme, peuvent rendre plus difficile l’accès à ces informations pour les adoptés.)

Au-delà de cela, ce qui est nécessaire, c’est « la transparence sur la façon dont une personne se retrouve dans une situation où elle décide d’adopter », a déclaré Bagshaw. « Pourquoi n’aidons-nous pas cette personne à garder son bébé si elle le peut et le veut ? »

Ce sont des questions compliquées qui nécessiteront un examen approfondi du filet de sécurité sociale de l’Amérique et de la politique et de l’économie de l’adoption. Mais Dobbs v. Jackson ne concerne aucune de ces choses. Il s’agit de l’avortement et de savoir si un État a le droit de l’interdire avant la viabilité, généralement daté d’environ 24 semaines.

Selon Ian Millhiser de Vox, tous les signes suggèrent actuellement que l’année prochaine, lorsque la Cour rendra une décision à Dobbs, elle statuera qu’un État a ce droit, au moins dans certaines circonstances. Peu de temps après, il est probable que les États du Sud et du Midwest, armés de la décision, restreindront si fortement l’accès à l’avortement que leurs résidents ne pourront plus obtenir un avortement légal à moins d’avoir l’argent et le temps pour voyager hors de l’État, peut-être à des milliers de kilomètres, jusqu’à un endroit où l’avortement est toujours autorisé.

De nombreux opposants à l’avortement soutiennent – ​​et Barrett, avec ses questions, a laissé entendre – que cela n’aura pas vraiment d’importance parce que quiconque ne veut pas avoir d’enfant peut simplement abandonner cet enfant.

Pour de nombreux défenseurs de la justice reproductive et des personnes qui étudient l’adoption, cet argument est un faux-fuyant. Elle ignore, disent-ils, une vérité simple : que mener à terme une grossesse non désirée modifie irrévocablement le cours de la vie d’une personne. L’interdiction de l’avortement enlèvera une partie du pouvoir de déterminer ce cours aux femmes enceintes et le donnera à l’État, et la disponibilité de l’adoption ne change rien à cela.