Pourquoi Lady Gaga n’est pas fan de son travail sur les Sopranos

Lady Gaga Peut-être est-elle née pour être une star, mais l’interprète puissante a révélé une position surprenante sur l’un de ses premiers rôles.

Pour une interview avec le podcast Awardist d’Entertainment Weekly, l’actrice de House of Gucci a réfléchi à son rôle de fond pour un épisode de la saison trois des Sopranos, et a admis que sa performance en tant que « Girl at Swimming Pool # 2 » n’était pas son meilleur travail.

« Quand je repense à cette scène, je peux voir exactement ce que j’ai fait de mal dans cette scène », a-t-elle partagé. « Je ne savais pas comment écouter dans une scène ! J’étais censé rire, et c’était un peu comme, queue, rire… Je le vois et je dis : ‘Oh, ce n’est pas un vrai rire !’ «

Gaga a parcouru un long chemin depuis qu’elle s’est assise à l’arrière-plan du drame de HBO. En 2016, la chanteuse à succès a décroché un Golden Globe pour son travail dans American Horror Story : Hotel. Elle a ensuite prouvé qu’elle était une star du grand écran en assumant le rôle principal dans Bradley Cooper‘s A Star Is Born — qui lui a valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice et un Oscar de la meilleure chanson originale.