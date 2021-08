Pourquoi l’affirmation “Bitcoin pour atteindre 15 000 $” de cet analyste pourrait être infondée Crypto new media

Bitcoin, au fil des ans, a gagné sa juste part de partisans et de détracteurs. Maintenant, de nombreux analystes analysent et prédisent un avenir pour la pièce royale. Mais parfois, ces prédictions échouent.

Le plus souvent, ce qui fonctionne le mieux, c’est d’examiner les métriques en chaîne. En observant certaines d’entre elles, on peut peut-être affirmer qu’une telle affirmation faite par un analyste populaire pourrait s’avérer fausse.

Si #Bitcoin corrige à partir d’ici (ce qui serait assez sain), les ours sortiront en force, projetant #Bitcoin à 15 000 $. Ça va être amusant. – Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 1er août 2021

Bitcoin à 15 000 $?

Pas vraiment. Du point de vue d’une correction, une légère baisse aurait du sens et ce serait aussi sain. Cependant, une baisse de près de 62% semble plutôt improbable. Même pour les cyniques.

Ceci est principalement dû au fait que les chiffres semblaient au mieux indiquer une consolidation, sans tenir compte de la possibilité d’une forte baisse. Pour qu’une chute à 15 000 $ devienne une réalité, le marché devrait subir une pression baissière pendant des mois ou une chute libre. À ce stade, aucun des deux scénarios ne semble possible.

Au moment de la rédaction de cet article, les bénéfices de BTC avaient augmenté de 17%, passant de 65,8% à 82,5% en seulement 13 jours. De plus, les bénéfices réalisés enregistrés par le marché sont également à leur plus haut niveau depuis 3 mois.

C’est la plus grande preuve qu’une course d’ours est peu probable en ce moment. De plus, l’approvisionnement en liquide qui représente les entrées et sorties cumulées sur la durée de vie de l’entité est à un niveau record.

Une hausse comme celle-ci est la preuve que a) Bitcoin passe de petites mains à de plus grandes mains, et b) Pas de marché baissier ou de baissiers tirant BTC à 15 000 $

Et les investisseurs ?

À l’heure actuelle, les investisseurs semblent également soutenir une action haussière des prix sur les graphiques. Cela peut être soutenu par le sentiment croissant des investisseurs et le nombre croissant d’adresses au quotidien.

La probabilité d’une chute des prix drastique peut également être réfutée par le ratio MVRV. Selon le même, Bitcoin est bien positionné dans la zone positive. Enfin, le NUPL a également constaté que BTC se trouve dans la zone de croyance-déni – un autre bon signe pour le marché.

Encore une fois, le marché des crypto-monnaies est un marché sans règles. Ainsi, il y a peut-être juste une petite chance que ces métriques en chaîne soient fausses et puissent changer en un clin d’œil. Si tel est le cas, et si BTC tombe à 15 000 $, malgré toutes les preuves suggérant le contraire, wow.