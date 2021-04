Pourquoi l’Afrique est-elle le «point froid» mondial du COVID et pourquoi avons-nous peur d’en parler? ⋆ 10z viral

par Jon Entine et Patrick Whittle, The Unz Review:

Le premier cas de COVID-19 en Afrique a été confirmé le 14 février 2020 en Égypte. Le premier en Afrique subsaharienne est apparu au Nigéria peu de temps après. Les responsables de la santé étaient unis dans une quasi-panique sur la façon dont le nouveau coronavirus traverserait le deuxième continent le plus peuplé du monde. Au milieu du mois, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit quatre pays subsahariens sur une liste des 13 pays les plus dangereux à l’échelle mondiale en raison des liaisons aériennes directes avec la Chine. Écrivant pour The Lancet, deux scientifiques du Centre africain de contrôle des maladies ont décrit une catastrophe en gestation:

Sans traitement ni vaccins, et sans immunité préexistante, l’effet [of COVID-19] pourrait être dévastateur en raison des multiples défis sanitaires auxquels le continent est déjà confronté: croissance démographique rapide et mouvement accru de personnes; maladies endémiques existantes… agents pathogènes infectieux réémergents et émergents… et autres; et augmentation de l’incidence des maladies non transmissibles.

De nombreux professionnels de la santé ont prédit que l’Afrique pourrait sombrer dans une spirale de la mort. «Mon conseil à l’Afrique est de se préparer au pire, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour couper le problème à la racine», a averti Tedros Adhanom Ghebreyesus, le premier directeur général africain de l’OMS en mars 2020. «Je pense que l’Afrique, mon continent, doit se réveiller. Au printemps, l’OMS prévoyait 44 millions de cas ou plus en Afrique et la Banque mondiale a publié une carte du continent colorée en rouge sang, prévoyant que le pire était imminent:

Ces terribles avertissements semblaient avoir du sens. Après tout, les deux tiers de la population mondiale extrêmement pauvre (63%) vivent en Afrique subsaharienne. Selon la Banque mondiale, plus de 40% de la région vit dans une pauvreté extrême en proie à des environnements insalubres, des conflits, des systèmes de santé et d’éducation fragmentés et un leadership dysfonctionnel – tous des facteurs qui pourraient allumer une allumette à l’amadou du SRAS-CoV 2 épidémie. Les scientifiques affirment que la plupart des pays africains n’ont ni la capacité ni l’expertise nécessaires pour gérer les maladies endémiques mortelles comme le paludisme.

Le risque de chaque individu de mourir d’une maladie particulière tend à refléter l’accès à des soins de santé adéquats et les conditions de santé sous-jacentes (comorbidités). Ces facteurs se sont avérés être un mélange mortel dans les communautés les plus pauvres des États-Unis, du Brésil, du Royaume-Uni et d’autres pays, les groupes à faible revenu – souvent des minorités ethniques et raciales – mourant à des taux disproportionnellement élevés. L’Afrique semblait mûre pour la catastrophe.

Mais le désastre n’est jamais arrivé. L’Afrique n’a pas été touchée à l’échelle de la plupart des pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud. (Les principales exceptions étant la Chine, Taiwan, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont appliqué avec zèle des verrouillages.) En fait, le vaste sous-continent africain au sud du désert du Sahara, plus de 1,1 milliard de personnes, est devenu le COVID-19 du monde. «Point froid», comme illustré par une carte ECDC reproduite par la BBC et par des graphiques comme ceux-ci:

Aussi dramatiques que soient les statistiques et les graphiques, ils surestiment considérablement les cas et les décès en Afrique, car le continent africain comprend les pays principalement blancs d’Afrique du Nord, qui ont été beaucoup plus durement touchés par le COVID que l’Afrique subsaharienne.

Les dernières statistiques montrent environ quatre millions de cas et 107000 décès liés aux coronavirus, concentrés principalement dans les pays à majorité arabe au nord du Sahara. À l’exception de l’Afrique du Sud – le plus multiracial des pays à majorité noire – et du Nigéria, l’Afrique subsaharienne a été largement épargnée. Et ces statistiques étonnamment faibles de cas et de décès surviennent alors même que l’Afrique a le taux de vaccination le plus bas du monde – moins d’une dose administrée pour 100 personnes, et de nombreux pays n’en ayant pas administré à la population générale.

Afrique CDC

L’Europe compte moins des deux tiers de la population africaine, mais à la mi-mars 2021, elle comptait 39 millions de cas et près de 900 000 décès, soit 900% de plus. Les États-Unis, avec moins d’un tiers de la population africaine, comptaient environ 30 millions de cas et 535,00 décès au moment de la rédaction de cet article, des milliers de pour cent de plus par habitant que l’Afrique. En d’autres termes, les États-Unis, l’Europe et certaines parties de l’Amérique du Sud connaissent bien plus de 1000 décès par million, tandis que la majeure partie de l’Afrique subsaharienne compte entre 0,5 et 25 décès par million, selon des statistiques mises à jour régulièrement par Wikipédia.

