Pourquoi laisse-t-on tomber une balle le soir du Nouvel An ? Cela a autrefois sauvé des vies, mais maintenant c’est juste amusant

Quelle chose étrangement fascinante de regarder The Ball à 23h59 chaque réveillon du Nouvel An. Voir! Ça bouge, ça bouge ! Non, attends, c’est juste le vent, je pense. Non, non, voilà ! Nous pourrions tous regarder nos téléphones et nos montres, mais il y a quelque chose de beaucoup plus satisfaisant et affirmatif à partager le spectacle physique d’un ballon géant dont la descente s’étend sur la dernière minute de l’année.

Mais pourquoi une boule géante ? D’où est-ce que sa vient?

La réponse courte est qu’il s’inspire d’autres boules géantes dont la fonction était d’indiquer le temps. Je dis « était », parce que le but d’une « boule du temps » est maintenant pragmatiquement obsolète, et presque tous ont disparu. Mais l’une des toutes premières balles du temps, au sommet de l’Observatoire royal de Greenwich, en Angleterre, a été abandonnée chaque jour depuis 1833. Elle est soulevée à mi-hauteur de son poste quelques minutes avant, pour donner un avis, puis elle est abandonnée à exactement le coup de 13 heures Bongggg !

Encore une fois, juste une balle, mais vous ne pouvez pas ne pas la regarder et anticiper sa chute. C’est une attraction touristique et une partie de l’héritage de Greenwich maintenant, mais ce ballon et d’autres comme celui-ci étaient autrefois d’une importance vitale.

En 1833, il y avait pas de fuseaux horaires, et il y avait pas de montres, Soit. L’heure était conservée localement, donc par exemple quand il était midi à New York, il était 11h48 à Washington. À l’époque, il existait des horloges mécaniques décentes et répandues, qui avaient dépassé les cadrans solaires comme principale méthode pour garder l’heure, mais elles n’étaient pas très cohérentes. On se plaint encore aujourd’hui des horloges qui tournent vite (comme celle de ma chambre familiale) ou lente (comme celle de ma voiture). Bien sûr, c’était bien pire en 1833, et il devait donc y avoir une norme officielle à laquelle tout le monde pouvait remettre ses horloges. Il y avait pas de communication radio ou même un télégraphe, il suffisait donc d’observer quelque chose directement. D’où la boule du temps.

Une fois que nous aurons des téléphones, vous pourriez appeler un service qui vous dirait que « à la tonalité, il sera temps… ». Si vous prenez juste un moment, vous constaterez que vous pouvez toujours le faire ! Appeler (303) 499-7111 pour écouter le service horaire fourni par la station de radio WWV au Colorado. Je l’ai fait et ça marche ! Même maintenant, le service reçoit environ 1 000 appels par jour. Lorsque vous utilisez une ligne fixe depuis la zone continentale des États-Unis, l’heure ne sera pas décalée de plus de 30 millisecondes. Bien entendu, vous pouvez également le faire avec internet. Comme la balle qui tombe à Times Square, il y a quelque chose de très rassurant là-dedans.

C’est une chose pour vous et moi de manquer notre rendez-vous chez le médecin de deux minutes, mais en 1833 en mer, si votre horloge était décalée de deux minutes, vous pourriez faire une erreur d’environ 30 milles.

Cela nous amène au rôle de la boule du temps dans la détermination de votre longitude en mer. Ce n’est pas si difficile de calculer votre latitude : ici dans l’hémisphère nord, vous cherchez juste l’étoile polaire, et quel que soit l’angle qu’elle soit au-dessus de l’horizon, c’est ta latitude nord.

Mais comment savoir à quelle longitude vous vous trouvez ? Disons que je connais exactement ma latitude ; Je me tiens sur le tropique du Cancer. Le problème est que tout le monde le long du tropique du Cancer, au cours d’une journée, tourne à travers exactement le même spectacle du ciel. Aucun de nous ne peut utiliser ces observations seules pour déterminer quelle est notre longitude.

Les gars que vous voyez ci-dessous ont de la chance, car ils connaissent leur longitude approximative par des repères visuels. Mais s’ils étaient plutôt en pleine mer, sans ces indices contextuels, ils observeraient tous les deux exactement les mêmes heures pour le lever, le coucher du soleil, etc., et ils n’auraient aucun moyen d’utiliser des choses qu’ils pourraient observer pour déterminer leur longitude. .

Le tropique du Cancer se déplace en fait de quelques mètres chaque année en raison du cycle d’inclinaison axiale de la Terre, mais ne le gâchons pas

Ils devraient donc plutôt établir où ils se situent par rapport à un autre endroit. Une excellente façon de le faire est de savoir quelle heure il est ailleurs. Pour faire simple, mettons-les sur le même bateau, laissons-les monter la garde, quitter un port et naviguer plein ouest. Après qu’ils soient partis quelques semaines, ils veulent savoir jusqu’où ils sont allés. Ils savent, par leur almanach, que le Soleil est censé se coucher à 17h28 aujourd’hui, donc juste au moment où il le fait, ils vérifient leur montre et voient qu’il est maintenant 20h28 au port qu’ils ont quitté.

Cela signifie qu’il y a une différence de trois heures, donc ils doivent avoir fait les 3/24 du tour du monde, soit environ 45 degrés de longitude. Glissons-leur l’horloge de ma chambre familiale, donc c’est une minute plus vite maintenant, et disons aussi qu’ils ont appelé le coucher du soleil une minute plus tôt, peut-être à cause d’un peu de brume à l’horizon, les retardant de deux minutes au total. La Terre tourne à 15 degrés par heure, et deux minutes représentent 1/30 de cela, soit un demi-degré. La Terre circonférence (360 degrés environ) au tropique du Cancer est de 22 847 milles, donc un demi-degré est 1/720 de cela, soit 31,7 milles. Deux minutes ne semblent pas être une énorme différence, mais 30 milles suffisent pour vous faire commencer à faire des erreurs de navigation importantes.

Un tragique Exemple de ce genre d’erreur a eu lieu le 30 mai 1815, lorsque le navire britannique Arniston, contournant le cap de Bonne-Espérance, s’est séparé de son groupe dans une tempête. L’Arniston n’avait pas de chronomètre (une horloge capable de résister aux mouvements en mer tout en gardant l’heure exacte), contrairement aux autres navires de son groupe. Désormais incapable de simplement suivre les autres navires, l’Arniston a dû utiliser des repères visuels des formations terrestres, l’estime (estimation de la position par vitesse moyenne dans le temps) ou peut-être avait-il un sablier – pas très précis – à bord. Il a fait un virage vers le nord environ 100 milles trop tôt et s’est écrasé dans un récif non loin au large de Waenhuiskrans (maintenant également connu sous le nom d’Arniston), tuant 372 des 378 personnes à bord.

Les flèches sont distantes d’environ 100 miles

À la suite d’épaves comme celle-ci, en 1825, tous les navires britanniques étaient équipé avec des chronomètres, et les navires américains emboîtèrent bientôt le pas.

Il était donc crucial que les capitaines puissent régler leurs chronomètres avec précision au port, et une boule de temps leur permettrait de le faire à une heure programmée avec une relative facilité, sans avoir à débarquer.

Alors la première balle de temps est monté en 1829 à l’Amirauté à Portsmouth, en Angleterre. Son histoire est un peu sommaire, et il Peut-être pas ont été permanents ou réguliers, mais il est reconnu comme le premier et est attribué à l’ancien capitaine de la Royal Navy, Robert Wauchope, qui cherchait un tel système de notification depuis plus d’une décennie. D’autres bals du temps ont suivi dans le monde entier, et bien sûr l’un d’entre eux est allé au sommet de l’Observatoire royal de Greenwich en 1833, où il fonctionne toujours aujourd’hui. L’observatoire naval américain en a obtenu un en 1845, et il est toujours là, bien qu’ils ne le fassent pas. sembler pour prétendre qu’il fonctionne régulièrement ces jours-ci.

Heureux 1905

En 1904, le New York Times a déménagé son siège social dans le grand bâtiment de One Times Square. En novembre de la même année, le Times fait pleinement usage de la tour comme dispositif de notification publique, lorsqu’un projecteur pointant vers l’ouest depuis le sommet de la tour a été utilisé pour indiquer que Teddy Roosevelt avait été élu président.

Des feux d’artifice ont suivi pour marquer l’arrivée de 1905, et des « lettres de feu » géantes illuminées ont marqué le début de 1906. Mais pour accueillir 1908, une nouvelle attraction fait la scène:

Pitié! Lampes électriques !

Les boules du temps étaient fonctionnellement obsolètes à ce moment-là, mais il s’est avéré qu’une réutilisation intelligente d’un vieil outil, apparemment sur le point d’être oublié, signifiait qu’une toute nouvelle vie pour la bonne boule du bon vieux temps ne faisait que commencer.

Au revoir, 2021. Ce n’était pas tout à fait le sursis de 2020 que nous espérions peut-être, mais chacun de nous en gardera de bons souvenirs. C’est l’année où mon fils est devenu plus grand que sa mère, et c’est l’année où ma fille a conduit une voiture pour la première fois. Ce n’était pas parfait, mais nous devons nous accrocher au bon, car nous ne pourrons jamais revenir en arrière.

À tout le monde chez Daily Kos, à qui je suis redevable année après année pour tant d’heures de lecture instructive et de discussions passionnantes, je vous souhaite sincèrement santé, richesse et beaucoup de bonheur pour l’année à venir.

Bonne année 2022

