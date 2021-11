Pourquoi laisser les habitudes émotionnelles automatiques vous égarer ? Pensez plutôt de cette façon

Dans une étrange coïncidence la semaine dernière, trois clients différents ont décrit les difficultés qu’ils éprouvent en raison de leur aversion ou de leur détresse à propos de quelqu’un avec qui ils travaillent. Les circonstances dans les trois cas étaient assez différentes, mais produisaient en quelque sorte le même résultat : le malaise des clients face à leur situation les poussait à se comporter de manière habituellement inefficace.

Les réactions des clients n’étaient pas réfléchies ou avisées qui faisaient avancer les événements. Au lieu de cela, ils évitaient de manière à permettre aux mauvaises situations de se multiplier de manière disproportionnée. Ils ont fait preuve d’un manque de jugement, ont créé des coûts en aval inutiles ou ont succombé à des fanfaronnades protectrices censées remettre les autres «à leur place». Mais ce n’étaient pas des réactions nécessaires – il existe des alternatives qui sont plus efficaces.

Vous n’aimez peut-être pas tous ceux avec qui vous travaillez, mais vous devrez peut-être quand même travailler avec eux

Si vous vous retrouvez à avoir affaire à des personnes que vous n’aimez tout simplement pas, veuillez considérer ces approches pour trouver un meilleur équilibre. Ces alternatives peuvent vous aider à garder le cap, à éviter les dommages à votre équipe ou à votre organisation, et trouver le meilleur dans les situations et les personnes impliquées.

Commencez par remarquer vos sentiments réels. Que ressentez-vous dans votre corps ? Avez-vous des sensations physiques particulières en réponse à un collègue difficile ou à des circonstances stressantes ? Peut-être que vous serrez la mâchoire, que votre estomac se retourne ou que vous vous raclez la gorge de manière répétitive.

Ensuite, identifiez votre état émotionnel. Peut-être pouvez-vous dire que vous êtes nerveux, tendu ou frustré, ce qui est souvent une version de la peur de ce qui pourrait mal se passer ou de la colère à propos de ce qui s’est passé. Notez ces sentiments – il n’est pas nécessaire de les combattre ou de vous échauffer, mais cela n’a pas de sens d’essayer de prétendre que ce que vous ressentez n’est pas là.

N’oubliez pas que vous êtes plus que vos sentiments. Vous ne pouvez que vous contrôler. Si vous avez suffisamment de pouvoir organisationnel, vous pourrez peut-être forcer quelqu’un d’autre à partir ou lui faire faire quelque chose qu’il n’a pas choisi, mais ce n’est pas du tout à vous de décider comment il choisit de se sentir à ce sujet. Alors recentrez-vous loin de vos sentiments et vers votre comportement. Même si vous êtes frustré ou exaspéré, vous pouvez toujours vous comporter correctement, traiter les gens avec compassion et équité et peser le pour et le contre dans toute décision que vous prenez au nom de l’entreprise.

Recadrez vos pensées pour changer votre réponse. Après avoir pensé : « J’en ai tellement marre de la façon dont les choses fonctionnent ici et je ne peux tout simplement pas le supporter ! » ou « Je ne peux vraiment plus tolérer de travailler avec cette personne agaçante ! » et en remarquant votre réaction émotionnelle, réfléchissez à ce à quoi pourrait ressembler une perspective inversée. C’est peut-être quelque chose comme : « Je suis tellement frustré parce que je veux vraiment que ce projet se passe bien. Si je fais un zoom arrière sur une image plus grande ou que je regarde un peu plus loin dans le futur, que puis-je faire pour aider cette initiative à réussir ? Une fois que j’ai identifié ces choses – parce que ce projet est ce qui m’intéresse vraiment – comment puis-je effectuer un zoom arrière pour améliorer la situation particulière qui me tracasse maintenant ? »

Ayez des conversations difficiles plutôt que d’attendre que les choses se passent. Si vous voyez un modèle négatif commencer – et si, en règle générale, vous avez observé un comportement au moins trois fois, il s’agit probablement d’un modèle – il est temps d’aborder le problème avec curiosité et compassion. Gardez à l’esprit qu’il est peu probable que l’autre partie soit au courant de ce que vous pensez de la situation ou des suppositions que vous faites au sujet de ses motivations ou de ses besoins. L’un des avantages de tenir une conversation difficile plutôt que de l’éviter est qu’en plus de résoudre potentiellement le problème, vous pouvez vous demander si votre évitement peut avoir des conséquences négatives à l’avenir.

Tenir une conversation réfléchie et professionnelle sur ce qui se passe et ce que les autres doivent être en mesure de faire mieux peut soulager toutes ces pressions. Vous pouvez toujours faire face à des défis, mais vous et l’autre partie les comprendrez mieux ensemble. Une conversation vous donnera une chance à moitié décente que la situation ne soit pas si gênante, et l’autre personne commencera à se sentir plus comme votre collègue que comme votre adversaire.

