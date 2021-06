Pourquoi l’alarme Xiaomi, de seulement 39 euros, est parfaite pour protéger votre maison ces vacances | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Maintenant que les vacances approchent, beaucoup réfléchissent à la façon de protéger leur maison en leur absence. Bien que des alarmes professionnelles existent, leur prix est élevé. Si vous préférez quelque chose de moins cher, Xiaomi vend un kit de capteur.

De plus en plus de personnes décident de protéger leur domicile avec une alarme, généralement une mensualité de type abonnement. Ils sont bien connus de toutes les principales entreprises du secteur, telles que Securitas ou Prosegur, bien qu’il existe des alternatives qui, sans être exactement les mêmes, sont moins chères.

L’un d’eux, et nous avons pu le tester, est le système de capteurs Xiaomi, dont le prix n’est désormais que de 39 euros chez Media Markt.

Ces capteurs ils déclenchent une alarme sonore et une notification au mobile lors de la détection de mouvement et de l’ouverture des portes et fenêtres. C’est l’une des caractéristiques qui en vaut la peine. On vous en dit plus.

Ce kit de capteurs vous donne le contrôle et un système d’alarme de base pour votre maison avec des capteurs de mouvement et des capteurs d’ouverture de porte et de fenêtre.

C’est seulement un paiement de 39 euros, sans abonnement et sans frais cachés après l’achat

Le prix de ce système de capteurs est un paiement unique. Une fois que vous l’avez en votre possession, il vous suffit de le configurer et il continuera à fonctionner pour toujours sans paiement supplémentaire.

Capteurs assez précis pour les mouvements et les portes et fenêtres, avec alerte immédiate

Le pack comprend deux capteurs de porte et de fenêtre et deux autres pour le mouvement. Tous ont une excellente précision dans la détection des anomalies.

Vous pouvez acheter des capteurs supplémentaires, et à un prix assez bon marché si vous n’êtes pas pressé

Vous pouvez ajouter plus aux quatre capteurs fournis dans le pack. AliExpress est le magasin qui les vend au meilleur prix.

Compatibilité avec l’écosystème de produits pour Xiaomi Smart Home

L’application pour le contrôle des capteurs est Xiaomi Mi Home, dans laquelle se trouvent d’autres appareils intelligents tels que ses ampoules WiFi ou ses purificateurs d’air.

Son configurable

Vous pouvez utiliser divers sons d’alarme dans son hub, un élément de contrôle central et une émission lumineuse et sonore. Vous pouvez le configurer dans votre application.

Compatible avec les caméras de surveillance

Si vous possédez une caméra de surveillance Xiaomi, vous pouvez également la connecter dans l’application pour voir immédiatement ce qui se passe chez vous.

