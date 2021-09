Pourquoi l’album “Abbey Road” des Beatles était en avance sur son temps

Avant le 26 septembre 1969, la plupart des gens dans le monde ignoraient parfaitement qu’Abbey Road était l’emplacement des studios d’enregistrement d’EMI à Londres. Certains fans passionnés ont peut-être repéré le nom dans les reportages de Les Beatles‘, mais c’était une époque où il importait peu à la plupart des fans d’enregistrer quelque chose. Ironiquement, étant donné le titre de l’album, tout Abbey Road n’a pas été enregistré à Abbey Road, et, en vérité, le titre parle autant de la rue et du passage piéton à l’extérieur que du studio lui-même.

Mais en fin de compte, l’album est pour beaucoup, y compris cet écrivain, le summum absolu des réalisations du groupe. Tout cela, bien qu’il ait été enregistré alors que le groupe se séparait au milieu de conflits internes et d’amertume.

Écoutez Abbey Road maintenant.

Réception à courte vue

Abbey Road était le 11e album studio des Beatles et le tout dernier à être enregistré (leur 12e – et dernier – album studio, Let It Be, a été principalement enregistré avant cet enregistrement). Le magazine Rolling Stone l’a qualifié de “compliqué au lieu de complexe”, tandis que Nik Cohn, écrivant dans le New York Times, a suggéré que “individuellement” les chansons n’ont “rien de spécial”, The Guardian a qualifié l’album de “légère”, et le Detroit Free Press a suggéré : « Nous nous attendions à de l’inventivité. Nous avons un bon LP.

Cependant, Chris Welch, écrivant dans Melody Maker, a ressenti tout le contraire : “La vérité est que leur dernier LP n’est qu’un gaz naturel, entièrement exempt de prétention, de significations profondes ou de symbolisme.” De même enthousiaste, The Record Mirror a déclaré qu’Abbey Road était “tout aussi bon que les trois derniers” albums du groupe. L’histoire, aussi, a été beaucoup plus gentille, beaucoup citant maintenant cet album comme leur album préféré des Beatles.

Qu’est-ce qui fait d’Abbey Road un chef-d’œuvre ?

Qu’est-ce qui fait d’Abbey Road un chef-d’œuvre ? Eh bien, l’étendue de la vision musicale, l’ampleur de l’imagination musicale collective du groupe et l’audace de tout cela, à un moment où les Beatles arrivaient à la fin de leur temps ensemble.

Et puis il y a les deux George Harrison des chefs-d’œuvre, « Here Comes the Sun » et « Something » ; les deux se classent aux côtés des meilleures chansons que le groupe ait jamais enregistrées. Parmi les premiers, Martin Chilton de uDiscover, écrivant dans le Daily Telegraph, dit « qu’il est presque impossible de ne pas chanter avec » – et il a raison.

“Something” est sublime, la chanson d’amour parfaite, et John Lennonle morceau préféré de l’album. Souvent avant de l’exécuter en concert, Frank Sinatra la décrirait comme “la plus grande chanson d’amour jamais écrite” (tout en disant à tort que c’était sa “composition de Lennon et McCartney” préférée).

De quoi se prélasser

Le “medley” de 15 minutes de Side Two commence par “You Never Give Me Your Money”, un Paul Mccartney chanson. Il se transforme magnifiquement en “Sun King”, qui a été écrit par John et présente les harmonies impeccables de John, Paul et George. De là, le medley se heurte à deux autres chansons de Lennon, « Mean Mr Mustard » et « Polythene Pam » (tous deux écrits en Inde). Ensuite, c’est un quadruple plan de McCartney : « She Came In Through The Bathroom Window », les magnifiques « Golden Slumbers » et « Carry That Weight » (qui comprend des éléments de « You Never Give Me Your Money »), avant que le medley ne se termine avec “La fin.”

Les avis sont partagés entre certains fans et critiques sur certaines des pistes restantes. Cependant, on ne peut contester la puissance, ni nier la magnificence, de deux des compositions de John Lennon. “Come Together” est l’un des meilleurs morceaux d’ouverture de n’importe quel album. De même, « I Want You (She’s So Heavy) » emmène le groupe dans un endroit où ils n’avaient jamais été auparavant… imposant.

Les chansons qui n’étaient pas entièrement enregistrées à Abbey Road étaient “Something”, qui présente des overdubs enregistrés aux Olympic Studios de Barnes, dans l’ouest de Londres. Pour « I Want You (She’s So Heavy) », le groupe a enregistré la piste rythmique en février 1969, aux Trident Studios de Soho’s Wardour Street, où un composite de la chanson a ensuite été assemblé. Le travail s’est poursuivi sur la chanson jusqu’en août (y compris une session le 8 août, quand le shooting de la pochette de l’album a également eu lieu), car des enregistrements ont été ajoutés à la bande originale du Trident ; la chanson finie, achevée à Abbey Road, était un autre composite composé de deux versions de la chanson. Pendant ce temps, “You Never Give Me Your Money” a commencé à Olympic en mai 1969, puis s’est terminé à Abbey Road au cours de plusieurs sessions en juillet et août.

Abbey Road est bien plus grand que la somme de ses parties, un record qui, plus que tout autre album des Beatles, résiste à l’épreuve du temps lorsqu’il est joué dans son ensemble. Ce n’est pas un album pour sélectionner des morceaux au hasard – c’est un album à mettre, à se prélasser dans “Come Together” et à terminer avec un sourire sur votre visage alors que Paul chante que Sa Majesté est “une jolie fille sympa » sur la piste de clôture, « cachée ».

10 choses que vous ne saviez pas sur Abbey Road

1

George Harrison était assis dans le jardin de Eric Clapton‘s country house lorsqu’il a commencé à écrire “Here Comes The Sun”.

2

Les quatre Beatles étaient ensemble dans le studio d’enregistrement pour la dernière fois le 20 août 1969, lorsqu’ils ont finalisé un mix d’Abbey Road.

3

Selon George Harrison, les parties de guitare de « Sun King » ont été inspirées par le son du single à succès de Fleetwood Mac, « Albatross ».

4

Le mot « pataphysique », tel qu’il est entendu dans « Maxwell’s Silver Hammer », vient de l’écrivain français d’avant-garde Alfred Jarry, décédé en 1907. Paul s’est intéressé à son écriture et a découvert la « pataphysique » (définie par Jarry comme la « science de solutions imaginaires ») dans l’une des œuvres ultérieures de l’écrivain.

5

“Come Together” a été interdit par la BBC en 1969 car il mentionne Coca-Cola et la société avait une politique contre le placement de produit dans les chansons diffusées à la radio.

6

« Jardin d’Octopus », écrit par Ringo Starr, a été inspiré alors qu’il était à bord du yacht de Peter Sellers en Méditerranée. Le capitaine du bateau a expliqué à Ringo comment les pieuvres ramassaient des pierres et des objets brillants au fond de la mer pour construire des jardins.

7

Selon John Lennon, il a demandé à Yoko Ono de jouer les accords de la “Sonate au clair de lune” de Beethoven à l’envers pour créer “Because”. Ce n’est pas tout à fait exact, mais c’est très proche du son global de la chanson des Beatles.

8

Comme Ringo l’a expliqué, l’idée du medley Side Two est née de la nécessité : « John et Paul avaient différents morceaux, nous les avons donc enregistrés et assemblés. Beaucoup de travail y est allé. Cette dernière section est, pour moi, l’une des plus belles pièces que nous ayons assemblées. » Paul a embrassé l’idée avec enthousiasme. “Cela a donné à la deuxième face une sorte de structure d’opéra, ce qui était plutôt sympa car cela s’est débarrassé de toutes ces chansons dans le bon sens.”

9

“She Came In Through the Bathroom Window” a été inspiré par un incident où l’une des Apple Scruffs (les filles qui traînaient devant le bureau des Beatles) est entrée dans la maison de McCartney par la fenêtre de la salle de bain. Elle a ensuite laissé entrer certaines des autres filles, qui ont volé des photos et des vêtements.

dix

Certaines des paroles de “Golden Slumbers” sont basées sur “Cradle Song”, un poème et une berceuse de la comédie de Thomas Dekker en 1603, Patient Grissel. McCartney a vu la partition, laissée par sa demi-soeur Ruth, au piano dans la maison de son père à Liverpool.

Écoutez Abbey Road maintenant.