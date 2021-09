Pourquoi l’album final d’Audioslave reste plein de surprises

esclave audioLe troisième et dernier album de , Revelations, a souvent été négligé. Sorti le 4 septembre 2006, il est devenu disque d’or aux États-Unis, mais avec le chanteur Chris CornellLe deuxième album solo de Carry On, faisant partie du Top 20 des États-Unis, et la réunion de Rage Against The Machine de ses camarades de groupe ont également épaté le public, Revelations est tombé du radar grand public au moment où ses créateurs ont annoncé leur séparation, en 2007.

Divorcé de l’époque, cependant, Revelations réclame un certain respect en retard. En raison de ses saveurs funk et soul, il se distingue stylistiquement des deux premiers albums d’Audioslave, mais il bascule avec passion et est plus qu’à la hauteur de son titre grâce à des moments fascinants et souvent surprenants.

Audioslave Rick Rubin– produit ses débuts en 2002, et Out Of Exile en 2005, ont tous deux abouti à des ventes multi-platine, des nominations aux Grammy et des comparaisons favorables avec des légendes du rock des années 70 telles que Led Zeppelin. Cependant, alors que ces disques montraient que le célèbre supergroupe de rock alternatif avait trouvé une formule gagnante, avec Jardin sonore La voix montante du leader Cornell complétant parfaitement les riffs monstrueux et les grooves lourds de ses compatriotes de RATM, le mot d’avance suggérait qu’Audioslave s’appuyait sur un spectre sonore plus large pour leur troisième album très attendu.

« J’aime la musique rock, mais mes chanteurs préférés ne sont pas dans des groupes de rock, ils sont Stevie Wonder, Mavis Staples et The Chambers Brothers”, a déclaré Cornell à Rolling Stone en mai 2006, tandis que le guitariste Tom Morello a déclaré à MTV que le son de Revelations s’apparentait à “Earth Wind And Fire rencontre Led Zeppelin”.

Les révélations ont prouvé que ces affirmations n’étaient vraiment pas si farfelues. Le funk liquide parcourait les grooves de chansons telles que “Jewel Of The Summertime” et “Somedays”, tandis que Morello communiquait avec son âme Hendrix sur le “One And The Same” alimenté par la wah-wah. Cornell a également déchaîné des prises vocales extrêmement acrobatiques sur l’euphorique “Original Fire” tacheté de Motown et le sincère “Broken City”: une histoire vivante de la pauvreté urbaine qui, a-t-il déclaré à Rolling Stone, lui rappelait The World Is A Ghetto. époque Guerre.

Ailleurs, cependant, Audioslave est revenu à son son hard rock de marque sur des morceaux tels que “Shape Of Things To Come” et la chanson titulaire sinistre et frappante, qui était alimentée par l’un des riffs les plus lourds de Morello à ce jour. Les paroles de Cornell ont également montré une prise de conscience politique naissante sur des numéros percutants tels que “Sound Of A Gun” et “Wide Awake”. Avec des lignes sans limites telles que « 1 200 personnes mortes ou laissées pour compte/Suivez les dirigeants, si c’était œil pour œil, nous serions tous aveugles », ce dernier morceau s’en prenait à la complaisance politique américaine à la suite des années 2005. dévastatrice de l’ouragan Katrina, et elle figure toujours parmi les chansons de protestation les plus efficaces du 21e siècle.

Même pendant qu’Audioslave enregistrait Revelations, les rumeurs circulaient selon lesquelles ce serait le dernier album du groupe ; beaucoup de choses ont ensuite été lues dans le refrain du dernier morceau du disque, “Moth” (“Je ne vole plus autour de ton feu”), après que Cornell a quitté le groupe au début de 2007. S’attarder sur les détails de la création de l’album semble finalement futile , cependant, pour Revelations est un disque transcendant conçu par un groupe qui évoluait rapidement.

Plus d’une décennie après sa sortie initiale, Revelations sonne toujours comme le début de ce qui aurait dû être le prochain chapitre d’Audioslave, pas un disque qui sert effectivement d’épitaphe.

