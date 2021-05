Pourquoi l’album solo de Freddie Mercury était une balle dans le bras

«J’avais beaucoup d’idées qui éclataient à sortir et il y avait beaucoup de territoires musicaux que je voulais explorer et que je ne pouvais vraiment pas faire à l’intérieur reine,” mentionné Freddie Mercury, expliquant sa décision de sortir son album solo, M. Bad Guy, en 1985.

Écoutez M. Bad Guy sur Apple Music et Spotify.

«C’était un musicien incroyable»

L’album était un travail d’amour. Le travail sur M. Bad Guy a commencé en 1983 et il a fallu près de deux ans au perfectionniste Mercury. Il a écrit les 11 chansons de l’album, chanté le chant, joué du piano et du synthétiseur, arrangé l’orchestration et travaillé avec minutie avec les ingénieurs du son pour obtenir le son qu’il voulait pendant les sessions d’enregistrement à Musicland à Munich. Il a également coproduit l’album avec Reinhold Mack.

Il s’ouvre sur la simple chanson de danse «Let’s Turn It On», qui précède la chanson de quatre minutes «Made In Heaven», le choix original du titre de l’album avant que Mercury ne s’installe sur M. Bad Guy. «I Was Born To Love You», le troisième morceau, est sorti en tant que premier single et a atteint le n ° 11 au Royaume-Uni.

Mercury a déclaré qu’il devait faire preuve «d’une certaine discipline» et résister à l’envie de demander à ses collègues de Queen de jouer sur l’album, afin de prouver qu’il «s’éloignait» véritablement du groupe. Au lieu de cela, il a choisi une variété de musiciens talentueux locaux de Munich pour jouer à ses côtés. Le batteur Curt Cress, le guitariste Paul Vincent Gunia et le bassiste Stefan Wissnet ont été rejoints par le guitariste rythmique et synthétiseur d’origine canadienne Fred Mandel. «En dehors de la scène, Freddie était un gars plutôt calme, mais c’était un musicien incroyable», a déclaré Mandel.

Le morceau «Man Made Paradise» avait été initialement envisagé pour l’album Queen de 1981. Espace chaud, et la version de l’album solo de Mercury présente un travail de guitare de type Brian May de Vincent, ainsi que de la basse fretless du musicien invité Jo Burt.

“Freddie était très content de l’album”

L’une des chansons clés de M. Bad Guy est “There Must Be More To Life Than This”, qui, selon Mercury, était la chose la plus proche qu’il ait jamais écrite d’une chanson à message. «C’est une chanson sur les gens qui sont seuls», a expliqué Mercury. «C’est fondamentalement une autre chanson d’amour, mais c’est difficile de l’appeler ainsi parce qu’elle englobe aussi d’autres choses. Tout dépend de la raison pour laquelle les gens se retrouvent dans tant de problèmes. C’est surtout ça, mais je ne veux pas trop m’attarder là-dessus. C’est juste une de ces chansons que j’ai eues pendant un moment.

La chanson titre, «Mr. Bad Guy », s’est avéré l’un des morceaux les plus durables de l’album; en 2019, l’artiste Jack Coulter a créé un tableau inspiré de la chanson de Mercury pour Bohemian Rhapsody: The Queen Exhibition à Séoul. «Freddie était très content de l’album», a déclaré Reinhold Mack. «Je pense que l’une des choses qu’il voulait le plus faire était le gros truc orchestral sur le morceau ‘Mr. Bad Guy, ‘ce qu’il n’a jamais vraiment eu à voir avec Queen. ”

«C’était une chose très personnelle»

M. Bad Guy dans son ensemble présente un mélange intéressant de styles musicaux: rock, disco, de la danse, de la pop et une touche de reggae. Mercury, qui a dit qu’il fumait beaucoup pour garder sa voix rauque, chante les 11 chansons avec une vraie verve.

Le chanteur s’est également dit satisfait des ballades émouvantes qu’il avait écrites – certaines d’entre elles «frivoles et ironiques», a-t-il admis – et il a choisi «Love Me Like There No Tomorrow», écrit à l’époque d’un liaison avec l’actrice autrichienne Barbara Valentin, comme l’un de ses morceaux préférés de son travail solo.

«J’ai aimé la façon dont« Love Me Like There No Tomorrow »est sorti», a déclaré Mercury. «C’était une chose très personnelle. Je l’ai écrit en cinq minutes et tout s’est mis en place. C’était juste très émouvant, très fort. J’adore ce morceau. »

Il est clair que Mercury a mis son cœur et son âme dans le projet, et M. Bad Guy reflète la diversité de sa personnalité. Ses notes de pochette dédient l’album à son chat Jerry et à tous les amoureux des chats de l’univers («visser tout le monde»). Freddie a ajouté des remerciements particuliers à ses camarades du groupe Queen, Brian, Roger et John, «pour ne pas avoir interféré».

Mercury croyait que son album solo, sorti le 29 avril et devenu or, lui fournirait un «coup de pouce» pour son retour au travail avec Queen. Donc ça s’est avéré. Moins de trois mois après la sortie de l’album, Queen a pris Wembley – et le monde – d’assaut avec leur superlative performance Live Aid.

Le coffret de carrière Freddie Mercury, Never Boring, est maintenant disponible. Commandez-le ici.