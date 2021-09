Pourquoi l’allée des cauchemars de Guillermo Del Toro pourrait surprendre les cinéphiles

in

Lorsque vous vous êtes bâti la réputation de tisser des mondes fantastiques remplis de monstres et de surnaturel, il est difficile de secouer ce genre d’image. Mais si c’est le scénariste/réalisateur Guillermo del Toro qui fait l’objet de discussions, les idées reçues sont encore plus difficiles à nier. Ainsi, lorsque les cinéphiles verront le titre de son prochain film, une adaptation de Nightmare Alley de l’auteur William Lindsay Gresham, ils s’attendront probablement à la même chose de l’homme qui a gagné gros avec La forme de l’eau. Ce qui, comme le réalisateur lui-même l’a confirmé, ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.