L’énergie nucléaire est-elle un combustible durable ou non ? C’est la question qui repose sur les épaules de l’Union européenne. La décision a provoqué une profonde scission à travers l’Europe sur les solutions énergétiques respectueuses du climat pour l’avenir, les pays n’étant pas d’accord sur les sources à classer comme vertes ou non. La France, dépendante du nucléaire, mène la charge pour l’inclusion de l’énergie nucléaire comme source verte, mais l’Allemagne critique cette décision. Cependant, malgré l’abandon de l’énergie nucléaire, la nation a été remarquablement silencieuse sur le sujet.

La flambée des prix du gaz et les factures d’énergie des ménages ont été un sujet clé pour les États membres de l’UE ces dernières semaines alors que le continent fait face à une crise énergétique.

L’UE discute de la meilleure façon d’atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

L’une des questions les plus importantes et les plus controversées est la question de l’énergie nucléaire.

Le 11 octobre, 10 États membres de l’UE dirigés par la France ont exprimé leur soutien commun à l’inclusion de l’énergie nucléaire dans la « taxonomie sur le financement durable » de l’UE, ce qui permettrait essentiellement à l’UE de soutenir des projets nucléaires dans le cadre de son initiative de financement vert.

Ces pays ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas une refonte du marché de l’électricité avant une réunion de l’UE mardi.

Le Luxembourg, l’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie et les Pays-Bas ont déclaré que des marchés transparents et compétitifs sont ce qui garantit de meilleurs prix pour les utilisateurs.

Les nations ont appelé au déploiement de sources d’énergie renouvelables et à une « plus grande interconnexion ».

L’Espagne demande une modification du mode de calcul des prix de gros de l’électricité et la France demande un découplage des prix de l’électricité et du gaz.

M. Macron a fait valoir que l’influence du gaz dans la fixation des prix de gros de l’électricité est disproportionnée.

Le resserrement de l’énergie a suscité un débat sur les projets d’énergie nucléaire et sur la question de savoir si ces programmes pourraient être un moyen de devenir plus indépendant sur le plan énergétique.

Le bloc n’a pas encore décidé si l’énergie nucléaire sera incluse dans la soi-disant taxonomie.

L’idée de taxonomie deviendra un principe directeur non seulement pour l’UE mais aussi pour les gouvernements nationaux.

Il déterminera quelles industries sont subventionnées et quels marchés financiers voient des investissements.

La semaine dernière, les dirigeants allemands, italiens, français et grecs ont appelé la Commission européenne à soumettre un projet de délégation impaire.

Le leader français Emmanuel Macron, soutenu par de nombreux dirigeants de l’Est, a fait valoir que l’énergie nucléaire est nécessaire pour réduire les émissions et augmenter la production d’électricité.

Ce document est attendu en novembre selon Politico.

Cependant, malgré ces appels, le gouvernement allemand a évité de se prononcer en faveur du gaz.

L’Allemagne veut limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais en même temps fermera toutes ses centrales nucléaires.

En 2000, l’énergie nucléaire représentait 29,5% du mix de production d’électricité – mais en 2020, elle était tombée à 11,4%.

D’ici 2022, toutes les centrales nucléaires du pays seront fermées et à la place, des solutions renouvelables sont recherchées.

Les ministres européens se sont réunis mardi pour discuter des problèmes énergétiques.

La vague de hausses de prix ne devrait pas se terminer avant le printemps prochain, ce qui a incité les ministres à discuter des mesures à court terme proposées par la Commission européenne pour aider les consommateurs et les entreprises à traverser la période.

Selon des responsables européens, les prix du gaz en Europe ont augmenté de plus de 170% depuis le début de l’année.

Kadri Simson, le commissaire européen à l’énergie, a déclaré : « Nous avons reçu différents messages de différents États membres.

« J’espère entendre des messages clairs de la part des ministres – quelles sont leurs attentes ?

« Si nous parlons de mesures à moyen terme, cela signifie également que nous devons commencer à agir dès maintenant, malgré le fait que les résultats de ces actions seront prévus dans les années à venir, et non dans les deux prochaines semaines. »