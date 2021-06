Peter Daszak et EcoHealth Alliance se sont retrouvés au centre d’une histoire très troublante, une histoire qui pourrait conduire à impliquer Daszak et EcoHealth Alliance dans la mort de millions de personnes dans le monde. Nous savons qu’EcoHealth Alliance a reçu des dizaines de millions de dollars de subventions de recherche du NIH et du NIAID, et, dans une révélation effrayante couverte par mon collègue Shipwreckedcrew, 39 millions de dollars de subventions du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité intérieure, une partie de qui a financé la recherche sur les armes biologiques à l’Institut de virologie de Wuhan.

Comme nous l’avons signalé, EcoHealth Alliance a reçu plus de 123 millions de dollars de subventions par le gouvernement des États-Unis, qui comprend des fonds du NIH, du NIAID, du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité intérieure. Malgré ce montant insensé de financement d’un seul mécène, EcoHealth Alliance, une organisation internationale à but non lucratif, n’est pas sur le point de laisser de l’argent sur la table.

Résumé du prêt PPP EHA

Le 3 mai 2020, quelques semaines seulement après que l’administration Trump a révoqué les subventions à l’organisation (elles ont été rétablies en juillet 2020), EcoHealth Alliance a reçu 751 569 $ en prêts du programme de prêt de protection des chèques de paie (PPP) pour l’allégement COVID-19 de la Small Business Administration . Ces fonds, destinés aux petites entreprises (pas à celles qui engrangent des centaines de millions de dollars) qui ont du mal à joindre les deux bouts pendant la pandémie de COVID-19, ont été abusés par de nombreuses entreprises qui n’avaient pas besoin de ce financement pour combler cet écart difficile. Le nom d’EcoHealth Alliance peut désormais être ajouté à cette liste.

Prêt PPP EHA 2

Puis, le 18 février 2021, un an jour pour jour où la lettre du Lancet orchestrée par Daszak niant la théorie des fuites en laboratoire a été publiée, EcoHealth Alliance a de nouveau reçu 719 570 $ en prêts PPP. Encore une fois, c’était après le rétablissement de leur financement par l’administration Trump en juillet 2020. EcoHealth Alliance s’est vu interdire de mener des recherches liées aux subventions qui ont été annulées puis rétablies depuis avril 2020, mais ils ont reçu un financement complet – ce qui signifie que les chercheurs « les chèques de paie ont été protégés. Alors pourquoi ont-ils besoin de financement PPP ?

Prêt PPP EHA 3

Nous avons donc ici EcoHealth Alliance, un groupe qui défend le gouvernement chinois et le laboratoire de Wuhan depuis au moins janvier 2020, et qui pourrait être en partie responsable de la mort de millions de personnes, prêt à voler essentiellement les prêts du Paycheck Protection Program destinés aux entreprises en difficulté à cause des blocages pandémiques dont ils pourraient bien être responsables, tout en recevant des millions de dollars de subventions du gouvernement américain.

Cela prend du cran.

Au fur et à mesure que cette histoire se déroule, une toile enchevêtrée continue d’être tissée pour EcoHealth Alliance.