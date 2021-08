Pourquoi l’Amazfit GTR 2e avec jusqu’à 26 jours de batterie est l’une des meilleures montres intelligentes de 2021 | La technologie

in

Nous vous disons pourquoi l’Amazfit GTR 2e est l’une des meilleures montres en vente actuellement en termes de rapport qualité-prix, notamment grâce à l’offre qu’Amazon a activée.

Petit à petit, les montres connectées ont fait un trou dans la vie de tous les utilisateurs, même de ceux qui a priori n’étaient pas leur public cible, et au final l’utilité qu’elles fournissent pour mesurer des données liées à la santé est excellente.

Cela dit, la plupart des utilisateurs recherchent une montre connectée bon marché qui fonctionne bien, idéalement avec une longue durée de vie de la batterie. Dans cette description correspond parfaitement à la Amazfit GTR 2e, nouveau modèle de 2021 également en vente sur Amazon pour seulement 109 euros.

Voici quelques-uns des Les clés pour lesquelles cette smartwatch est très utile si vous avez un budget limité.

Cette montre connectée nous aidera au quotidien grâce à ses compteurs de fréquence cardiaque, de stress et de qualité du sommeil. Vous serez toujours à la mode grâce à son style classique et intemporel, mais vous pourrez aussi le porter en sport grâce à ses 90 modes sport.

Peu de meilleures alternatives pour les rares 100 euros que cela coûte

Une montre connectée est généralement beaucoup plus chère que les 109 euros que coûte cette Amazfit GTR 2e. Il existe peu de meilleures alternatives aujourd’hui, du moins dans cette gamme de prix.

Jusqu’à 26 jours d’autonomie, bien au-dessus des normes de l’industrie

Si vous économisez la batterie au maximum, celle de la GTR 2e atteint presque un mois, même si si vous l’utilisez de manière intensive elle durera moins longtemps.

Design minimaliste en noir et avec une taille assez compacte

Cette montre connectée n’est pas du tout encombrante. Il prend peu de place et ne gêne pas trop le poignet.

Mesure de la saturation en oxygène du sang en temps réel

Mesurer la SpO2 est quelque chose que font déjà pas mal de montres, et celle d’Amazfit en fait partie. Il est utile de connaître l’état de vos poumons.

Plus de 90 modes sportifs et avec GPS intégré, il est donc idéal pour faire de l’exercice

Les montres de sport sont les plus demandées. Dans ce cas, nous parlons d’un modèle avec GPS et des modes sportifs habituels, en plus d’autres qui ne le sont pas.

Avec reconnaissance vocale et synchronisation des notifications

Dans cette smartwatch, vous pouvez activer un mode sport avec des commandes vocales. De plus, il synchronise également les appels ou les messages du téléphone.

