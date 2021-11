Pourquoi l’ambassade du métaverse de la Barbade est importante

Le scoop de CoinDesk selon lequel la Barbade était devenue le premier gouvernement à acquérir des terres virtuelles et à créer une « ambassade métaverse » a suscité un grand intérêt, mais aussi beaucoup de regards interrogateurs.

La question que certains commentateurs ont posée était : à quoi ça sert ? Si la Barbade essaie de résoudre numériquement un problème – par exemple comment rendre la délivrance de visas et de permis plus efficace – pourquoi utiliser une blockchain alors qu’un simple site Web de services gouvernementaux en ligne suffirait ? La partie métaverse semblait être un gadget.

Notre propre Will Gottsegen, qui connaît bien plus que moi les coins et recoins des jetons non fongibles et du métaverse, a conclu une chronique sceptique sur le sujet en déclarant : « Tout n’a pas besoin d’être sur la blockchain – en l’absence de clarté, l’ambassade du métaverse ressemble à une campagne publicitaire vide d’un fonctionnaire du gouvernement ayant un intérêt dans l’industrie de la cryptographie. Il faisait référence à Gabriel Abed, ambassadeur de la Barbade aux Émirats arabes unis, qui est également le fondateur de la société de cryptographie Bitt et la personne qui a négocié l’accord entre le gouvernement et la plate-forme de monde virtuel basée sur la blockchain Decentraland.

Pour en savoir plus sur la clarté de Will, nous avons certainement besoin de plus d’informations sur ce que la Barbade prévoit de faire avec ce projet. Pourtant, je pense qu’il y a beaucoup plus ici qu’il n’y paraît. Cela soulève des questions assez intéressantes sur la façon dont la souveraineté s’exerce à l’ère numérique. Et cela a le potentiel d’être assez perturbateur.

Pour comprendre pourquoi, nous devons descendre dans le terrier des droits de propriété et du pouvoir de l’État, en commençant par la façon dont cela fonctionne actuellement dans la vie réelle.

Traités et droits de propriété

Lorsque les gouvernements établissent des ambassades à l’étranger, les traités internationaux garantissent qu’ils bénéficient de certaines protections contre l’ingérence du gouvernement du pays hôte.

Ces traités reposent sur le contrôle que les gouvernements nationaux exercent légitimement sur l’accès à leur territoire, un pouvoir qui découle de leur commandement des forces de sécurité qui le contrôlent. L’hébergeur s’engage à ne pas exercer arbitrairement ce pouvoir.

Pendant ce temps, les droits de propriété légalement consacrés donnent aux gouvernements étrangers la liberté d’utiliser cet espace sans ingérence de l’État, tout comme ceux dont jouissent les propriétaires privés dans les démocraties modernes. Cette combinaison de protections conventionnelles et du droit de posséder, d’occuper et d’utiliser des biens crée un degré de souveraineté suffisant pour qu’une ambassade fonctionne.

Il est important de noter que ces deux droits existent au gré du gouvernement hôte. Il existe de nombreux exemples d’un État décidant de ne pas accorder une autre reconnaissance diplomatique – les États-Unis l’ont fait avec Cuba pendant des décennies – en raison d’un problème géopolitique ou d’un autre qui, à son avis, l’emportait sur les avantages des droits réciproques.

Le fait est que tout le système de diplomatie internationale part du principe que les gouvernements nationaux contrôlent leur territoire et détiennent leur juridiction sur les lois régissant la façon dont les individus et les entités peuvent et ne peuvent pas s’y comporter. Ce pouvoir donne aux gouvernements le pouvoir discrétionnaire de décider avec quelles personnes et entités eux-mêmes et leurs citoyens peuvent traiter, interagir et forger des relations diplomatiques.

Maintenant, traduisons cela en NFT

La façon dont je relie ce cadre juridique au métaverse découle de mon point de vue selon lequel les jetons non fongibles constituent la couche fondamentale d’un nouveau modèle de droits de propriété numérique. Je pense que les systèmes que nous construisons sur eux finiront par mettre fin au pouvoir des plates-formes Internet de contrôle telles que Facebook et Google pour définir les conditions des droits d’utilisation des actifs numériques.

Il repose également sur l’idée que le contrôle d’une entité sur la clé privée qui gère les jetons ou les contrats intelligents au sein d’une adresse blockchain est analogue à un État-nation contrôlant l’accès à ses terres. Chaque fois qu’un NFT est transféré d’un vendeur à un acheteur, le premier permet d’y accéder en plaçant le jeton et tout actif numérique lié à la chaîne sous le contrôle de la clé privée du second. (Remarque : les droits sur les actifs hors chaîne tels que l’art numérique ou physique nécessitent également un contrat juridique réel associé à ce TVN, qui est analogue à un acte de propriété énonçant les droits d’un propriétaire ou d’un occupant sur un bien immobilier. )

Appliquez cette idée à un gouvernement utilisant sa clé privée pour contrôler l’accès aux actifs numériques dans le métaverse, et vous avez maintenant quelque chose qui ressemble à son pouvoir réel sur les terres physiques. Ce n’est pas la même chose que le pouvoir absolu d’un État d’exercer la force physique contre un État ennemi, mais ce n’est pas loin des pouvoirs délégués et dépendants qu’une ambassade étrangère acquiert via les droits de propriété diplomatiques et les traités.

L’essentiel est que cette fonctionnalité permettra à la Barbade de définir les conditions selon lesquelles les autres –

qu’il s’agisse de personnes ou d’autres gouvernements étrangers – utiliser et interagir avec les actifs numériques qu’il met sous le contrôle de son adresse Decentraland.

Un sceptique pourrait faire valoir que cela fait de la nation des Caraïbes rien de plus qu’un propriétaire glorifié de JPEG. Mais cela trahit un manque d’imagination quant à la manière dont ce nouveau modèle de droits de propriété numérique évoluera à l’avenir.

Que se passe-t-il, par exemple, si un autre gouvernement achète des terres dans le Decentraland et choisit ensuite de rejoindre une sorte de traité métavers avec la Barbade ? Ce faisant, chaque pays exercera en fait son pouvoir souverain dans le monde réel pour reconnaître mutuellement le contrôle autonome légitime de chacun sur ses clés privées dans un espace métavers défini de manière unique.

Cela ressemble à l’équivalent numérique du traité de Westphalie de 1648, qui a consacré le concept d’État-nation. Ce traité constituait une reconnaissance mutuelle que chaque État exerçait un pouvoir souverain à l’intérieur de ses frontières géographiques respectives. Dans ce cas, la reconnaissance mutuelle s’articule autour des pouvoirs attachés au contrôle des clés privées.

Et ensuite ?

Étant donné qu’une grande partie de notre activité économique se déroule désormais en ligne, les États-nations ont la possibilité de forger des traités de Westphalie à l’ère numérique et de définir une multitude de droits réciproques différents pour leurs citoyens respectifs. C’est certainement moins cher que le coût de plusieurs millions de dollars pour acquérir et maintenir des ambassades physiques dans les territoires réels des uns et des autres.

Il est parfaitement logique que de petits États comme la Barbade, ainsi que d’autres qui adoptent l’innovation cryptographique – tels que Malte, les Bahamas, les Bermudes, le Cambodge, le Timor oriental, etc. – saisissent cette opportunité. Au milieu de l’incertitude de COVID, leurs économies souvent dépendantes des produits de base ou du tourisme sont devenues encore plus vulnérables aux cycles d’expansion-récession des grandes économies occidentales comme les règles de conformité bancaire plus strictes des États-Unis depuis la crise financière de 2008 les ont également vu souffrir au les mains de « dérisquer ». Ils disposent désormais d’un moyen rentable de s’unir, sans contraintes géographiques, pour encourager l’innovation numérique dans leurs intérêts économiques communs.

Reste à savoir ce que les États pionniers pourraient faire avec ce nouveau modèle. L’initiative de la Barbade pourrait finir par n’avoir aucun impact substantiel. Mais étant donné l’explosion de l’innovation déclenchée par l’émergence des crypto-monnaies, des contrats intelligents et des NFT, il semble tout à fait possible que cela engendrera de nouvelles idées perturbatrices pour la gouvernance et la diplomatie.

Lorsque vous mariez le pouvoir souverain d’un État du monde réel avec le pouvoir des actifs numériques, qui sait ce qui pourrait arriver ?