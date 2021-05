Pourquoi l’ancien dirigeant d’Amazon Jeff Wilke pense que les États-Unis peuvent redevenir une puissance manufacturière

Jeff Wilke, l’ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer Business, montre le drone de livraison de la société lors d’une conférence Amazon à Las Vegas en juin 2019 (Crédit: Amazon Photo / Jordan Stead)

Lorsque Jeff Wilke, l’ancien PDG d’Amazon Consumer Worldwide, a annoncé par surprise en août son départ, il a déclaré qu’il pensait qu’il était temps de faire autre chose.

«Il est temps pour moi de prendre le temps d’explorer des intérêts personnels qui ont été relégués au second plan pendant plus de deux décennies», a écrit Wilke dans une lettre sincère aux employés d’Amazon.

Wilke a été vague sur ce que sont ces intérêts – jusqu’à ce qu’il se soit récemment assis pour une longue conversation avec dot.LA. (Il a également partagé son point de vue sur Amazon, que vous pouvez lire ici.)

Alors que Jeff Bezos, qui a annoncé sa propre retraite en tant que PDG en février, se concentre sur l’exploration spatiale, les intérêts de Wilke sont décidément moins célestes – investir dans des fondateurs sous-représentés et restaurer la fabrication américaine.

La boucle est bouclée pour Wilke, qui a grandi à Pittsburgh, où il a vu des usines autrefois prospères fermer leurs portes.

«J’ai observé le déclin de l’industrie et son effet sur les habitants de Pittsburgh et cela a vraiment marqué ma vie», a-t-il déclaré.

Au départ, Wilke est allé aussi loin que possible de la ceinture de rouille. Après avoir obtenu un diplôme en génie chimique à Princeton, il est allé travailler chez Andersen Consulting (aujourd’hui Accenture), un logiciel d’écriture. Le travail a bien payé mais Wilke l’a trouvé insatisfaisant.

«Je suis arrivé à un point où j’ai décidé que je ne pouvais pas continuer à faire ce que je faisais», a-t-il déclaré. «J’avais besoin de changer de carrière.»

Il est allé obtenir un MBA au Massachusetts Institute of Technology où, contrairement à la plupart de ses collègues qui se concentraient sur la finance et le conseil, il s’est inscrit au programme Leaders for Global Operations. (Il a été coprésident du conseil d’administration du programme pendant plus d’une décennie.)

Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé dans les opérations d’usines du conglomérat industriel AlliedSignal – qui a ensuite été absorbé par Honeywell – avant d’être débauché par Amazon à l’âge de 33 ans pour devenir vice-président et directeur général des opérations.

Wilke a déclaré qu’il était attiré par Amazon après avoir lu la lettre désormais légendaire de 1997 aux actionnaires de Bezos, qui soulignait l’importance d’investir pour l’avenir.

«J’ai adoré l’accent mis sur les flux de trésorerie disponibles à long terme plutôt que sur les objectifs financiers trimestriels qui motivent la plupart des sociétés ouvertes», a déclaré Wilke. «Et j’ai adoré l’idée que le succès chez Amazon dépendrait probablement à la fois de l’informatique et de l’excellence opérationnelle.»

Dans un article du Wall Street Journal annonçant l’embauche, le président d’Amazon, Joe Galli, a déclaré qu’il comptait sur Wilke pour porter le réseau naissant de centres de distribution de la société «à un tout nouveau niveau de productivité et d’excellence».

Il est sûr de dire que Wilke a fait le travail, aidant Amazon à passer de 2 milliards de dollars de revenus en 1999 à maintenant plus d’un milliard de dollars par jour.

Maintenant, il déploie une partie de sa richesse en tant qu’investisseur providentiel dans des startups telles que Fernish, Pacaso, Dolly, SparkToro, Convoy, Lockstep, Cyrus Bio, All Voices, Pure Watercraft, Alpine BioSciences – et surtout – Re: Build Manufacturing.

Voici la deuxième partie de notre conversation, éditée pour plus de longueur et de clarté. Lisez la première partie ici.

Je m’intéresse à ce que vous avez fait dans le secteur manufacturier. Quel rôle considérez-vous comme votre rôle?

Jeff Wilke: Lorsque je me suis présenté chez Amazon en 1999, j’avais créé un playbook pour l’excellence opérationnelle, basé sur ces expériences et mis à profit ce qui avait été construit grâce à la fabrication allégée dans l’industrie automobile et ailleurs. À partir de 2000, nous l’avons appliqué dans le commerce de détail pour la première fois et ce fut une expérience formidable.

Mais après avoir pris ma décision de quitter Amazon, j’ai commencé à avoir des conversations avec un ami qui est camarade de classe – Miles Arnone, co-fondateur de Re: Build Manufacturing – sur ce que les États-Unis pourraient faire de plus pour s’en assurer. resterait compétitif dans cette industrie vitale. Nous avons décidé de construire une nouvelle entreprise de fabrication américaine qui finirait par construire des usines américaines et embaucher des travailleurs américains. Nous avons décidé de commencer par certaines acquisitions d’entreprises existantes, mais l’objectif à terme est de construire de nouvelles opérations. Nous espérons qu’avec le bon mélange de technologie, de personnel qualifié, de concentration à long terme, de bons principes de leadership – que les États-Unis pourront à nouveau rivaliser avec succès dans le secteur de la fabrication.

Quand vous dites «compétitionner», qu’est-ce que cela signifie? Vous savez mieux que quiconque qu’il s’agit d’une économie mondialisée. Les consommateurs veulent que des produits bon marché leur soient expédiés du jour au lendemain et il est moins cher de fabriquer la plupart des choses à l’étranger. Les États-Unis peuvent-ils donc vraiment être une puissance manufacturière?

Jeff Wilke: Je pense que c’est possible. Je ne pense pas qu’il pourra le faire en copiant ce qui s’est passé en Asie au cours des 30 dernières années. Nous ne pouvons pas avoir des usines remplies de travailleurs non qualifiés et mal payés. Mais je pense que nous pouvons avoir les bonnes technologies matérielles aux côtés des humains qui sont plus qualifiés. Et vous avez mentionné un mot-clé, qui est le désir du consommateur de vitesse et de vitesse n’est pas seulement une chose de consommateur. Quand vous pensez à un processus lean où vous prenez autant de temps que possible, produire des choses en Asie à des milliers de kilomètres n’est pas lean. Lean serait d’avoir une production proche des clients afin que les processus puissent réagir plus rapidement.

Pensez-vous que nous verrons des iPhones ou des Kindles produits ici?

Jeff Wilke: Je ne pense pas que vous puissiez faire ça du jour au lendemain. Mais, je pense qu’avec le temps, nous créerons les multiples niveaux de fournisseurs nécessaires pour construire quelque chose comme un iPhone et, peut-être même un jour, une version de ce type de produit électronique grand public complexe ici aux États-Unis.

C’est intéressant parce que les emplois logistiques dans des endroits comme Amazon ont en fait remplacé de nombreux emplois dans le secteur manufacturier.

Jeff Wilke: Des millions d’emplois ont été créés grâce à des entreprises comme Amazon. Une chose à garder à l’esprit, cependant, est que l’accouchement remplace dans un certain sens votre travail, qui n’était pas rémunéré – pour monter dans votre voiture et conduire quelque part pour acheter quelque chose et revenir. Et ce sont de nouveaux emplois qui sont créés dans l’économie au lieu de passer d’une chose à une autre.

Dans un certain nombre de villes des États-Unis où la fabrication s’est affaiblie, ils étaient très reconnaissants qu’Amazon ait construit le centre de distribution qui payait très bien et offrait aux personnes qui n’avaient pas de grandes compétences la possibilité d’améliorer leur vie. Je pense que cette tendance se poursuivra. Les types d’emplois que je pense que nous allons créer chez Re: Build Manufacturing seront généralement des emplois plus qualifiés et, par conséquent, des salaires plus élevés.

Il est inhabituel d’entendre des spécialistes de la technologie parler de fabrication. La technologie est généralement considérée comme faisant partie du problème.

Eh bien, je ne pense pas qu’il y ait de super-héros. Il n’y a que de vraies personnes qui se sont vouées à de grandes causes.

Jeff Wilke: Je pense qu’une économie exclusivement logicielle est plus fragile qu’une économie qui embrasse également la danse compliquée entre logiciel et matériel. Mon expérience au cours des 21 dernières années en aidant à construire Amazon a été une expérience dans laquelle cette danse a été essentielle au succès de l’entreprise. Amazon est un grand éditeur de logiciels, mais il a également dû apprendre à être un grand opérateur dans le monde physique.

Vous avez également dit que vous alliez poursuivre d’autres intérêts. Quelles sont les autres choses qui vous enthousiasment à l’idée de faire cela?

Jeff Wilke: Si vous revenez en mai, je suis arrivé à une conclusion qui a vraiment changé la façon dont je m’impliquais dans des activités qui faisaient une différence en DEI [diversity, equity and inclusion]. J’ai admis que j’avais souscrit à cette idée que le simple fait de faciliter la réussite résoudrait les inégalités raciales – si j’aide simplement les personnes de couleur les plus intelligentes à entrer dans une bonne école ou à trouver un bon travail, que tout le reste prendra soin de lui-même. Mais ça ne suffit pas.

Donc, l’une des choses que j’ai commencé à faire est de réfléchir à mes choix d’investissement et aux entreprises que j’ai soutenues avec mon propre argent et mon propre temps. Et la vérité est que jusqu’à récemment, toutes les entreprises que j’aurais énumérées avaient l’avantage du privilège.

Alors mon ami Ron Conway [founder & co-managing partner at SV Angel] appelé il y a des mois pour me demander si j’investirais mon argent et mon temps à aider deux gars nommés Austin Clements et Ajay Relan à créer un fonds basé à Los Angeles appelé Slauson and Co. Normalement, je n’aurais pas regardé quelque chose de vraiment nouveau là où ils l’avaient été. pas d’antécédents. Mais, si tout le monde prend cette décision et que c’est ainsi que nous allouons le capital, nous n’allons jamais surmonter l’inégalité qui s’est aggravée pendant toutes ces années.

Vous avez partagé votre temps entre Seattle et Los Angeles. Comment ça se fait?

Jeff Wilke: J’ai décidé de commencer à passer du temps ici alors que ma femme transformait ses compétences en écriture vers des scripts. Elle a récemment travaillé avec un compositeur qui est à Los Angeles sur une comédie musicale. Il y a une telle ambiance créative ici à LA et je pense que pour nous, passer une partie de notre temps ici a été vraiment bon pour elle. Et si vous passez du temps à Seattle en hiver, il est facile de comprendre pourquoi vous voudrez peut-être avoir un peu plus de soleil pendant les mois d’hiver.

Va-t-elle faire des projets pour Amazon Studios?

Jeff Wilke: (Rires) Je ne sais pas. Je n’ai aucune sorte de «in» à ce stade, donc c’est à elle, mais elle présentera certainement tous les grands studios et Amazon est l’un d’entre eux.

Que lisez-vous sur votre Kindle en ce moment?

Jeff Wilke: Je lis une biographie de Churchill. J’ai eu tendance à lire les biographies du leadership et je trouve intéressant de me concentrer à la fois sur les superpuissances qui font le succès des dirigeants et surtout sur leur humanité, et sur toutes les faiblesses qu’ils doivent surmonter. Et chacun de nous a les deux. Je pense que parfois, lorsque nous regardons l’histoire, nous avons tendance à vouloir éliminer l’humanité et la faiblesse et nous concentrer uniquement sur ces choses de superpuissance. Eh bien, je ne pense pas qu’il y ait de super-héros. Il n’y a que de vraies personnes qui se sont vouées à de grandes causes.