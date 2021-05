Pourquoi Lando Norris a confié son avenir à McLaren · .

Lando Norris a atteint sa majorité au début de sa troisième saison de Formule 1.

Le pilote McLaren a terminé 2020 avec une conquête assurée de la cinquième place à Yas Marina, menant le milieu de terrain derrière les intouchables Mercedes et Red Bulls. Il a porté cette forme dans la nouvelle saison avec style.

À Bahreïn, Imola et Algarve, il a assuré que sa MCL35M était la première voiture de milieu de terrain à domicile. Et grâce aux gains hors saison de McLaren, ces deux meilleures équipes sont considérablement plus proches qu’avant; assez que Norris a souvent enlevé des points à ses voitures.

Alors que Carlos Sainz Jnr quittait McLaren pour Ferrari et que Daniel Ricciardo arrivait à sa place, Norris a été la constante de son équipe. Quel meilleur moment, alors, pour signer un nouveau contrat pluriannuel ?

S’adressant à . et à des médias sélectionnés à Monaco, où l’équipe était resplendissante dans une livrée unique célébrant le sponsor Gulf, Norris a expliqué pourquoi il avait promis son avenir à l’équipe qui l’a amené en Formule 1.

Norris a absorbé la pression de Perez pour la troisième place à Monaco “C’est une combinaison de plusieurs choses au cours des deux dernières années que nous avons fait”, dit le joueur de 21 ans. “Mais aussi des choses que nous avons à venir dans le futur.”

L’équipe qui a emmené un pilote au championnat du monde en 2008 investit dans une importante mise à niveau de ses installations.

“Avoir notre propre soufflerie est l’une des choses les plus importantes”, déclare Norris. « Comme cela rendra leur vie plus facile dans l’usine, les gars et les filles qui doivent à chaque fois voyager jusqu’en Allemagne et aller à la soufflerie. Ils doivent y passer trois semaines d’isolement, puis revenir, à nouveau, isolement, donc le temps que nous perdons beaucoup de temps par rapport aux autres équipes qui sont capables de le faire beaucoup plus rapidement.

Cet investissement n’est qu’une partie des changements que le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, et le directeur de l’équipe Andreas Seidl ont prévu de ramener au premier plan. Comme beaucoup de leurs rivaux, l’équipe a un œil rivé sur les nouveaux règlements techniques qui arriveront pour la saison 2022 de F1 et l’opportunité qu’ils offrent de réduire considérablement l’écart avec les champions en titre dominants Mercedes et les challengers Red Bull.

Avant Monaco, Norris a prolongé son contrat avec McLaren. « Je pense que ce que nous avons maintenant met encore quelques années à se mettre en place et à se réunir pour les prochaines années », a déclaré Norris.

« En 2022, tout change. Je pense que nous avons ces règles depuis quelques années maintenant, alors que nous étions très en retard avec ces règles. Nous avons beaucoup rattrapé ces règles. Et le fait que nous ayons réussi à rattraper autant que nous l’avons fait a été plutôt bon.

« Mais ensuite, en 2022, tout est différent. J’ai donc la conviction que nous pouvons partir d’un bien meilleur pied, je voudrais dire, de la meilleure façon possible.

« Vous savez toujours que Mercedes et Red Bull vont être rapides dès l’année prochaine. Mais si nous pouvons commencer beaucoup plus près, nous pourrons toujours progresser à partir de là. »

Ayant commencé si fort 2021, Norris aurait pu être pardonné de penser qu’il avait une chance d’attirer l’attention de l’une des meilleures équipes. Mais il dit qu’il serait réticent à quitter l’équipe qui l’a amené en Formule 1 si une telle opportunité se présentait.

«Je dois beaucoup à l’équipe pour m’avoir donné l’opportunité d’être ici et tout. Faire déjà les FP1 et les tests de saison que je l’ai fait en 2017, je pense que beaucoup de cela m’a très bien préparé pour entrer en Formule 1 dans le bon sens.

Le podium de Monaco était son troisième en F1 jusqu’à présent. «Ils m’ont beaucoup aidé. J’ai participé à de nombreuses courses l’année précédente avec eux. Je suis allé à beaucoup de courses avec eux juste pour apprendre à connaître les ingénieurs, travailler beaucoup avec eux et ainsi de suite.

« Ils sont la raison pour laquelle je suis en Formule 1 maintenant, donc je leur dois beaucoup, j’ai beaucoup de loyauté pour eux. Et je pense que la loyauté est l’une des choses les plus importantes en termes de respect entre nous et les équipes, donc ce ne serait certainement pas une décision facile.

Le nouveau contrat de Norris est une étape importante dans sa carrière – le moment où il passe du statut de nouveau venu dans le sport à celui qui a prouvé qu’il avait mérité sa place dans l’élite. Il se sent plus assuré de sa place en F1.

« Il est encore assez tôt, encore la troisième année », dit Norris. “Mais je me sens beaucoup plus comme mon propre pilote que comme un simple pilote de Formule 1.

« J’ai beaucoup plus l’impression de savoir ce que je veux apprendre et ce que je veux viser et ce que je dois faire. Je sais ce dont j’ai besoin autour de moi pour m’assurer que je suis dans la meilleure mentalité, la meilleure position possible pour faire le travail que je dois faire.

«Je suis juste beaucoup plus un pilote qui sait ce dont il a besoin dans sa vie pour en profiter, performer au meilleur niveau possible, se préparer au meilleur niveau possible, puis vous mettez tout cela ensemble, et je suppose que c’est le conducteur que je suis maintenant.

Norris pense qu’il est un “pilote beaucoup plus complet” maintenant. Depuis Lewis Hamilton, McLaren n’a pas amené un nouveau pilote dans le sport qui a impressionné la façon dont Norris l’a fait. Mais il est typiquement modeste quant à ses chances de devenir le prochain champion du monde de l’équipe.

« Vous ne cessez jamais d’apprendre, vous ne cessez jamais de vous améliorer », se souvient-il. “De plusieurs façons. Je suis encore au début, je dirais.

«Vous avez comme Daniel ou Lewis, qui est un pilote incroyable, mais il dit toujours que maintenant il fait des erreurs et il apprend encore et il s’améliore encore et ainsi de suite. J’ai donc un long chemin à parcourir jusqu’à ce que je sois à ce stade.

“Mais moi comparé au pilote que j’étais il y a quelques années, je suis juste un pilote beaucoup plus complet.”

D’où les performances de plus en plus impressionnantes qui lui avaient déjà valu son premier podium de l’année au moment de notre interview. Une seconde a suivi quelques jours plus tard dans les rues de Monaco. Difficile d’imaginer qu’il n’y en aura pas plus à suivre.

