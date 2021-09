Pourquoi l’annonce de la grossesse de Jed Duggar et de sa femme Katey suscite un contrecoup

Jed Duggar et sa femme Katey Nakatsu ont récemment annoncé qu’ils étaient enceintes de leur premier enfant ensemble, mais l’annonce n’a pas été bien accueillie par certains fans. Duggar a partagé une photo de lui partageant un baiser avec Katey tout en tenant une pancarte indiquant “Et puis il y avait 3… Baby Duggar Spring ’22”. Jed a sous-titré en plaisantant la photo en disant: “Elle a été testée positive, mais pas pour Covid”, renvoyant ses abonnés à son vlog via le lien dans sa biographie.

Les fans n’ont pas apprécié la blague “insensible” de Counting On alun, veillant à exprimer leurs griefs dans sa section de commentaires. “Ayant 2 membres de la famille décédés de COVID, je trouve cela très insipide et insensible.” quelqu’un a écrit. Un autre adepte a ajouté : “Je déteste ça. C’est tellement ringard et déplaisant. Des gens meurent.” Un utilisateur a appelé le jeune couple pour son “privilège blanc” derrière la légende “sourd de ton”. “C’est tellement dégoûtant et insensible, ainsi que la façon dont leur privilège blanc est visible. J’ai des membres de ma famille en première ligne qui sont des infirmières et c’est plus que horrible.”

Le couple a expliqué dans le vlog que le test de grossesse avait été effectué dans une salle de bain Walmart. “Je me sens un peu bizarre ces dernières semaines. J’ai des crampes, des ballonnements”, a expliqué Katey, 23 ans, dans la vidéo. “Nous venons de décider que je dois faire un test de grossesse”, a-t-elle déclaré. Jed a confirmé la bonne nouvelle en criant : “C’est positif ! Woo !” Katey a poursuivi en disant qu’elle et son mari étaient plus que ravis de voir le signe plus positif apparaître sur le test. “J’ai passé un petit moment là-bas dans la salle de bain”, a-t-elle déclaré. “Il a commencé à pleurer”, se souvient-elle. “C’était si doux.” Jed a ajouté: “C’était la nouvelle la plus incroyable.”

Jed et Katey se sont mariés lors d’une cérémonie secrète en plein air dans l’Arkansas en avril. “Pendant longtemps, j’ai prié pour mon futur conjoint, sans savoir qui serait cette personne”, a déclaré Jed dans son message le jour de son mariage. “Dieu a répondu à mes prières bien au-delà de ce que j’aurais pu imaginer en Katey!” Il a ajouté: “Nous avons apprécié de développer tranquillement notre relation au cours de la dernière année et chaque moment passé ensemble a été incroyable!” il a poursuivi: “Je suis tellement reconnaissant que Dieu ait amené Katey dans ma vie et ravi de partager avec vous tout ce qu’elle est devenue aujourd’hui ma femme! Katey, l’idée de partager le reste de ma vie avec vous fait de moi l’homme le plus heureux du monde ! Je t’aime tellement!!”