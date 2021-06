Pourquoi l’apathie peut être un atout pour Ethereum Classic

Si vous avez suivi mes récents travaux sur les crypto-monnaies, vous savez que je suis devenu sceptique quant à leurs perspectives à court terme. Certes, la plupart de cela a à voir avec les retombées du secteur. Ce sont des atouts émotionnels et quand ils sont terminés, ils sont terminés. Mais il y a aussi un argument fondamental contre les actifs numériques. Par conséquent, vous pourriez penser que je suis ici pour abattre Ethereum Classique (CCC :ETC-USD).

Eh bien, je ne veux pas décevoir, mais je vais prendre un virage abrupt avec la pièce ETC. Pour être clair, cela ne signifie pas que je vais faire tapis sur Ethereum Classic. Certes, je possède des ETC, mais ce n’est pas ce que vous appelleriez ma crypto préférée. Néanmoins, avec tout le monde poussant vers des efficacités décentralisées, l’ETC est un investissement à l’ancienne. Mais cela pourrait lui donner un avantage sur la concurrence.

Tout d’abord, rassemblons quelques informations de base clés. Pendant que Ethereum (CCC :ETH-USD) fait la plupart des gros titres, Ethereum Classic est en fait la blockchain héritée d’origine du projet Ethereum. En effet, ETC était sur le point de changer le paradigme de la cryptographie, avec une organisation autonome décentralisée (DAO) collectant finalement 150 millions de dollars dans une offre initiale de pièces pour soutenir l’effort.

Malheureusement, ce nouveau protocole a subi un piratage majeur. Les partisans ont débattu amèrement sur la façon de résoudre la situation. En fin de compte, les créateurs d’Ethereum ont lancé une nouvelle chaîne pour annuler les effets du piratage. Mais ceux qui pensaient créer un hard fork pour effacer essentiellement le passé contredisaient l’éthique d’immutabilité décentralisée d’Ethereum.

La chaîne dissidente mais idéologiquement pure est devenue Ethereum Classic. Fait intéressant, le protocole ETC sous-jacent est une preuve de travail (PoW) plutôt qu’une preuve de participation (PoS). Selon CoinMarketCap, l’ancienne blockchain n’a pas l’intention de se convertir en un algorithme de minage PoS.

Et si cela restait vrai, cela pourrait être la raison décisive pour laquelle ETC serait un meilleur investissement que l’ETH.

PoS pourrait étonnamment catapulter Ethereum Classic

Encore une fois, permettez-moi de clarifier: je ne dis pas qu’Ethereum Classic surpassera ou remplacera l’ETH en tant que garantie. Je ne dis pas non plus cela pour obtenir délibérément une hausse du public. Au contraire, je remarque une dynamique dont peu de gens dans les médias grand public ou même dans l’espace crypto veulent discuter.

Alors qu’Ethereum détient de manière décisive la deuxième place en termes de capitalisation boursière crypto, sa popularité spectaculaire fait que la blockchain a des problèmes similaires avec Bitcoin (CCC :BTC-USD); à savoir, un manque d’efficacité. Avec le réseau Ethereum incroyablement encombré maintenant, les transactions prennent beaucoup de temps, à moins que vous ne vouliez payer.

Une force motrice derrière ce qu’on appelle Ethereum 2.0 est de rendre le processus d’appel d’offres impliqué dans la gestion des transactions du réseau plus efficace, transparent et finalement moins cher. Certes, le protocole PoS contribue au récit global de l’efficacité. Mais cet argument ne regarde qu’un côté du grand livre : le côté consommateur, ou côté utilisateur final. Il ne tient pas compte des mineurs ou des contributeurs du réseau.

Dans une économie décentralisée, le mécanisme de confiance passe d’entités d’autorité consolidées à un réseau distribué de contributeurs individuels. Tout le monde peut être un contributeur du réseau, ce qui est une composante attrayante de la décentralisation. Cependant, pour leurs contributions, les acteurs rationnels veulent être payés.

L’ironie, cependant, est que les blockchains très efficaces ne sont pas rentables pour les contributeurs du réseau. Cependant, les blockchains inefficaces et énergivores, telles que celles qui utilisent des protocoles PoW, peuvent être très lucratives. Oui, avec PoW, vous devez payer pour jouer. Mais le gain, en particulier lors d’un marché haussier en plein essor, est étonnant.

C’est en partie la raison pour laquelle de nombreux mineurs et contributeurs de l’ETH s’insurgent contre Ethereum 2.0. Les efficacités implicites signifient moins d’inefficacités à exploiter de manière rentable. Mais avec Ethereum Classic maintenant son protocole PoW, ETC pourrait attirer de nouveaux contributeurs pendant que ETH languit.

ETC pourrait simplement résoudre l’énigme de la crypto

Le point ci-dessus est si critique qu’il mérite d’être répété par une analogie. En tant qu’écrivain, je suis dans le domaine des médias. Chaque rédacteur en chef de toute organisation médiatique veut que ses créateurs de contenu soient bons dans ce qu’ils font, peut-être excellents s’ils en sont capables. Mais vous ne trouverez jamais un éditeur qui demande des écrivains parfaits.

Pourquoi? Si tout le monde écrivait des pièces parfaites avec une grammaire parfaite et un style convaincant, alors chaque éditeur serait sans emploi. C’est le sale petit secret de mon entreprise (enfin, au moins l’un d’entre eux). Le bon nombre de défauts est nécessaire pour que les entreprises puissent engager des éditeurs pour les corriger. Pas de problèmes, pas d’édition, pas de travail.

Ainsi, Ethereum 2.0 devient l’équivalent des écrivains parfaits. Il a des éditeurs (c’est-à-dire des mineurs de crypto) en armes car ils n’auront plus rien à faire. Vous voyez, la gestion des inefficacités était le travail du contributeur individuel du réseau. Mais un protocole plus efficace supprimera cette incitation économique.

Cependant, Ethereum Classic semble avoir la bonne réponse : ne faites rien. Tant qu’il maintient son protocole PoW, ETC a beaucoup d’inefficacités à gérer pour les mineurs et les contributeurs. Certes, c’est une idée très risquée, mais les fondamentaux économiques de ce « vieux chien » sont plus attrayants que la ramification de l’ETH.

