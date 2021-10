Pourquoi l’arbitre a-t-il validé le hors-jeu de Mbappé | Espagne

11/10/2021 à 08:07 CEST

La France a fini par remporter la Ligue des Nations de l’UEFA avec un but de Kylian Mbappé dans les dernières minutes qui ont soulevé beaucoup de controverse. Le Français a reçu une passe de Theo Hernández en position de hors-jeu derrière les centraux qui s’est retrouvé au fond des filets après le tête-à-tête avec Unai Simón.

Ladite passe, le défenseur central du Barça a tenté de la couper, Eric Garcia, se jetant au sol dans l’espoir d’atteindre le ballon. Il l’a frôlé, mais il n’a pas pu dévier sa trajectoire.

Au niveau de l’arbitrage, ce toucher était la clé pour activer la position de Mbapppé. Anthony Taylor, à la campagne, considère qu’Eric, sans opposition, effectue un mouvement volontaire vers le ballon et le joue délibérémentQue Kylian soit ou non en tête. Et cela, annule la position de hors-jeu.

En ce sens, le paragraphe mentionné dans les Lois du Jeu est celui-ci : « Il sera considéré que un joueur en position de hors-jeu n’a pas profité de cette position pour recevoir le ballon d’un adversaire qui joue volontairement le ballon, y compris la main volontaire, à moins qu’il ne s’agisse d’un « arrêt » d’un adversaire.

C’est un mouvement interprétable mais accepté dans le monde de l’arbitrage, et selon les directives données par l’UEFA. Donc, L’UEFA considère que c’est bien résolu.

Taylor, au moment du contact d’Eric, doit interpréter si Mbappé s’immisce dans la défense, « empêcher le ballon de jouer ou de pouvoir jouer, en obstruant clairement le champ de vision de l’adversaire, en contestant le ballon, en tentant clairement de jouer un ballon à proximité par une action qui a un impact sur un adversaire ou en effectuant une action qui affecte clairement la possibilité pour un adversaire de jouer le ballon ». Étant assez loin d’Eric, Taylor ne croyait pas que le Français ait directement influencé l’Espagnol dans aucun de ces aspects puisqu’il est à une certaine distance, ne conteste pas le ballon ou n’interfère pas dans son champ visuel., et que son terrain de jeu se serait déroulé de la même manière si Mbappé avait été activé.

« Un attaquant en position de hors-jeu court vers le ballon, mais cela n’empêche pas l’adversaire de jouer ou de pouvoir le jouer. Il ne dispute pas le ballon à un adversaire », ajoute le règlement dans un autre article.

D’un autre côté, Taylor ne le considère pas « sauvé » puisque le ballon ne va pas vers le but, et qu’Eric contrôlait son corps et l’espace qu’il occupait lorsqu’il allait chercher le ballon.

Concernant l’intervention de la VAR, l’arbitre vidéo n’a pas agi dans ce jeu puisque l’interprétation de l’arbitre était « in situ », et il l’a également communiqué aux joueurs qui ont protesté, tout comme les joueurs de l’équipe nationale l’ont dit après le match. L’arbitre assistant ne lève pas non plus le drapeau à cause de l’avertissement de l’arbitre, et c’est le symptôme le plus clair qu’il a parlé de « activer » juste au moment où Eric touche le ballon. Le VAR ne serait intervenu que dans le cas où Taylor n’aurait pas vu ( ou cru) que le toucher d’Eric Garcia était entièrement volontaire.