Pourquoi l’arrivée de George Strait a marqué une nouvelle ère pour le pays

Peu importe BC et AD. En termes d’histoire de la musique country, cela ressemble plus à BG et AG : Before and After George. Aussi difficile qu’il soit d’imaginer une époque où il était nouveau sur la scène, nous remontons le temps à 1981, quand Détroit de George est arrivé avec son premier album, Strait Country.

As dans le trou

Après avoir grandi dans un ranch de bétail et baigné dans la musique country dans sa jeunesse, George Harvey Strait s’est marié jeune en 1971 et a rejoint l’armée américaine la même année. Au cours de ses années universitaires tardives à la fin des années 70, le pays en herbe a payé sa cotisation sur les scènes de son État d’origine, le Texas, notamment avec le groupe Ace In The Hole.

Strait a sorti trois singles indépendants sans succès entre 1976 et 1979, mais, comme souvent, tous les chemins ont mené à Nashville. S’ils semblaient au début être des culs de sac – ou, au mieux, des détours vers d’autres emplois pour payer le loyer – il a finalement décroché un accord provisoire avec MCA au début de 1981.

Cette chanson était « Unwound », écrite par Frank Dycus et le compatriote inconnu de Strait, Dean Dillon. Ils n’auraient jamais pu rêver ce qu’ils commençaient. Sorti le 23 avril, l’ambiance old-school de la chanson, avec un violon et une pédale d’acier proéminents, a commencé à attirer les programmeurs qui étaient jusqu’aux genoux dans les styles croisés de « cow-boy urbain » de l’époque. Voici un nouvel artiste, même s’il approchait de son 29e anniversaire, qui préférerait mettre à jour le son de héros tels que Merle Haggard et Johnny Paycheck plutôt que de prétendre être un popster du Tennessee.

Dycus et Dillon avaient, en effet, écrit “Unwound” pour Paycheck, mais comme cela a souvent été rapporté, la star de longue date était en prison au moment clé. De tous les incidents fatidiques de l’histoire du pays, les écrivains ont été encouragés à le confier à un espoir anonyme. La chanson s’est terminée au n ° 6, Strait a décroché un contrat complet et Dillon est devenu un contributeur prolifique au vaste indice de succès de George. Le duo continue de travailler ensemble à ce jour : six des chansons en tête des charts de 2019 Machine à remonter le temps Honky Tonk sont des co-écrits par Dean, tous avec la star et son fils George, Jr, également connu sous le nom de “Bubba”.

“Il a une façon de mettre sa propre chaleur et ses propres nuances dans les paroles”

Début juillet 1981, Billboard s’extasie sur le nouveau venu avec le premier hit. Sa chronique sur la scène de Nashville a écrit : « MCA pourrait avoir elle-même une nouvelle superstar potentielle dans le détroit de George, à en juger par ses récentes apparitions à la Fan Fair et au Radisson Hotel à Nashville. » L’histoire a continué à s’extasier: “Il a une façon de mettre sa propre chaleur et ses propres nuances dans les paroles, et il n’y a aucune trace de poussière ou d’argot du Texas dans la façon dont il enroule sa voix autour d’une chanson.”

Le deuxième single de Strait, “Down And Out”, un autre extrait du recueil de chansons Dillon-Dycus, est arrivé fin août, une semaine avant la sortie de son premier album, Strait Country. Bien qu’il n’ait pas charmé autant de listes de lecture ou de fans que son prédécesseur, le tout aussi aimable “Down And Out” s’est classé n ° 16 et a passé 17 semaines sur le palmarès country Billboard, un de moins que “Unwound”. Une troisième sortie, “If You’re Thinking You Want A Stranger (There’s One Coming Home)”, a gardé George à la radio au cours de la nouvelle année 1982, et est devenue le plus gros succès du lot, atteignant le n ° 3 en une durée de 22 semaines.

Écoutez le meilleur de George Strait sur Apple Music et Spotify.

Sorti le 4 septembre 1981, Strait Country est entré dans les charts country le 3 octobre et a construit ses ventes régulièrement, alors que ses singles convertissaient de plus en plus d’auditeurs au son ancien mais nouveau de l’artiste. Même s’il n’a jamais dépassé le numéro 26 et n’a pas du tout fait le compte à rebours de tous les genres, Strait Country a passé 57 semaines dans les charts country. L’album était toujours dans le Top 40 lorsque le deuxième set de George, Strait From The Heart, est arrivé en juillet 1982. Le premier disque a également continué à se vendre, devenant or en 1988 et platine en 1999.

Strait Country a pleinement tenu la promesse de cette revue Billboard, qui a conclu : « George Strait représente la nouvelle race de cow-boy des temps modernes (oubliez urbains) : authentique, intelligent, de bonne humeur, beau et doué pour des projets plus artistiques que le bétail au lasso. . ”

Achetez ou diffusez Strait Country.