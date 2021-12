Pourquoi l’astuce néo-zélandaise d’accès anticipé ne fonctionnera pas

La date et l’heure de sortie de la campagne Halo Infinite sont dans une semaine et l’astuce habituelle d’accès anticipé en Nouvelle-Zélande ne permettra pas aux joueurs Xbox de jouer prématurément.

C’est l’un des jeux les plus attendus de l’année et les fans peuvent aider à passer les jours jusqu’au lancement en participant au spin-off en ligne gratuit. Malgré l’émergence de tricheurs, la version bêta multijoueur a été largement bien accueillie, de nombreuses personnes la préférant à CoD Vanguard et Battlefield 2042.

Alors que le titre en ligne a battu des records sur Steam, bientôt tout le monde pourra reprendre le rôle de Master Chief.

Halo infini | Une bande-annonce multijoueur de nouvelle génération

Pouvez-vous jouer à la campagne Halo Infinite en avance ?

Il n’y a pas de bonus de précommande en accès anticipé pour la campagne Halo Infinite.

Cependant, malgré l’absence d’incitation à la précommande, des rapports affirment que certaines copies physiques ont été livrées prématurément. Le problème est que les spoilers peuvent facilement apparaître en ligne.

Certains savent peut-être que de gros spoilers sont apparus dans les fichiers bêta multijoueurs en juillet, mais beaucoup de gens ont délibérément évité les battements de l’intrigue et les révélations. Tout ce que nous pouvons faire, c’est encourager ces personnes à rester vigilantes.

Pourquoi l’astuce Xbox néo-zélandaise ne fonctionnera pas pour Halo Infinite ?

L’astuce de l’heure de sortie en accès anticipé de la Nouvelle-Zélande sur Xbox ne fonctionnera pas pour la campagne Halo Infinite car son lancement mondial est prévu le 8 décembre.

Les joueurs Xbox changent généralement leur emplacement dans les paramètres en Nouvelle-Zélande afin de profiter prématurément des principaux jeux. Cela a fonctionné pour des jeux comme Battlefield 2042 et Forza Horizon 5 où l’heure de sortie locale était 00h00 minuit pour la plupart des régions.

Cependant, contrairement à Battlefield 2042 et Forza, le temps de sortie de la campagne Halo Infinite est global. Le calendrier officiel indique qu’il sortira en Nouvelle-Zélande à 07h00 NZDT le 9 décembre, ce qui signifie qu’il sera également lancé à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 GMT le 8 décembre.

Pass de jeu Xbox

Les abonnés Xbox Game Pass pourront profiter de l’histoire sans frais supplémentaires le 8 décembre.

Un abonnement coûte 7,99 £ ou 10,99 £ par mois, et il en vaut vraiment la peine grâce à son incroyable bibliothèque de titres nouveaux et anciens. Vous pouvez pré-commander l’histoire pour 54,99 £ à la place si vous ne souhaitez pas vous abonner au service de Microsoft.

