Après 16 ans en tant que chancelière allemande, Angela Merkel se retirera avant les élections fédérales allemandes de 2021 ce mois-ci. Mais les espoirs de s’appuyer sur l’héritage de Mme Merkel sont en jeu. L’Union chrétienne-démocrate (CDU) de Mme Merkel perd de son élan dans les sondages, et une coalition dirigée par Olaf Scholz du Parti social-démocrate (SPD) rival de gauche semble probable à ce stade.

Les élections fédérales allemandes devraient avoir lieu le 26 septembre 2021.

Tous les principaux partis politiques allemands espèrent remporter autant de sièges que possible dans ce qui sera le 20e parlement du Bundestag.

Mais la CDU pourrait voir son maintien au pouvoir de quatre mandats prendre fin, selon les derniers sondages.

Le candidat conservateur de la CDU, Armin Laschet, est à la traîne du SPD dans les sondages depuis plusieurs semaines.

Le dernier sondage Insa pour Bild am Sonntag a mis le SPD de M. Scholz à 25 pour cent, tandis que le bloc CDU/CSU de M. Laschet n’a sondé qu’à 20 pour cent.

Sur la base des données des sondages actuels, le SPD semble susceptible d’entrer dans une coalition avec les Verts, qui ont sondé avec 16% dans le même sondage.

M. Scholz a déjà souligné sa préférence pour gouverner avec les Verts, les deux partis partageant des engagements similaires.

Cependant, les Verts et le SPD pourraient ne pas être en mesure d’obtenir un soutien suffisant pour gouverner l’Allemagne en tant que coalition bipartite.

Bien que M. Scholz et le SPD semblent gagner en popularité dans leur pays, les alliés étrangers de l’Allemagne semblent être sceptiques à l’égard d’un gouvernement allemand de gauche.

L’Allemagne entretient des relations étroites avec l’Autriche, mais le chancelier autrichien Sebastian Kurz a averti qu’un gouvernement de gauche en Allemagne ne sert pas les intérêts de l’Autriche et de l’Europe dans son ensemble.

M. Kurz a déclaré: “Nous avons à nouveau besoin de discipline et non d’une union de la dette et … je souhaite tout le meilleur à Armin Laschet et nous espérons vivement qu’il continuera d’y avoir une bonne direction chrétienne-démocrate en Allemagne.”

M. Kurz gouverne l’Autriche en tant que chef du parti politique de droite et démocrate-chrétien, le Parti populaire autrichien.

On peut donc soutenir que le gouvernement autrichien actuel s’alignerait étroitement sur la poursuite d’une coalition dirigée par la CDU en Allemagne.

En tant que ministre allemand des Finances, il a supervisé un programme de dépenses complet pour aider l’Allemagne à faire face financièrement à la pandémie de COVID-19.

Et il se peut que les futurs plans budgétaires de M. Scholz ne soient pas non plus favorisés par M. Kurz, certains critiques affirmant que M. Scholz se prépare à une frénésie de dépenses s’il remporte les élections.

Plutôt qu’une perspective de dépenses plus conservatrice après COVID-19, le SPD et les Verts souhaitent tous deux augmenter le salaire minimum national à 12 € par heure contre 9,60 €.

Les deux partis ont également exprimé leur intention d’augmenter les impôts des super-riches avec un impôt sur la fortune.

M. Scholz a également exprimé son intérêt pour la réforme du programme social allemand, ainsi que pour la construction de 400 000 nouveaux logements chaque année.