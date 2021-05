Pourquoi l’avenir appartient à la gauche ⋆ .

Au cours des dernières décennies, le balancier politique s’est considérablement déplacé vers la droite pratiquement dans le monde entier.

En effet, depuis le début de l’ère néolibérale, pratiquement tous les partis politiques des démocraties représentatives se sont déplacés vers la droite: les partis conservateurs ont adopté des politiques capitalistes de libre marché malgré leur impact désintégrant sur l’ordre social et les valeurs traditionnelles, les partis sociaux-démocrates ont abandonné toute prétention d’engagement. à la lutte de classe et en est venu à dépendre totalement du capitalisme, et les partis communistes sont devenus historiquement obsolètes.

Pire encore, les partis politiques et les mouvements d’extrême droite ont gagné du terrain dans la plupart des pays du monde, et l’autoritarisme populiste est devenu un sérieux prétendant au désordre – pauvreté, baisse des salaires, énormes inégalités économiques, chômage massif et décomposition sociale – créé par les politiques du capitalisme néolibéral. Dans ce contexte, la rhétorique nationaliste extrême et les sentiments xénophobes, qui ne se démodent apparemment jamais, mais prospèrent dans des conditions économiques et sociales en détérioration, sont également apparus comme des éléments clés de l’univers politique actuel.

À la lumière des réalités ci-dessus, on peut être tenté de conclure que la droite a gagné dans le choc historique des idéologies. Mais ce serait une erreur, une surestimation d’une part de la capacité du système en place à surmonter ses contradictions inhérentes et une sous-estimation de l’autre du rôle des forces historiques de changement.

Si quoi que ce soit, l’avenir appartient en fait à la gauche.

Premièrement, toutes les conditions susmentionnées qui prévalent dans les sociétés capitalistes d’aujourd’hui ne sont en rien des maladies sociales qui, si elles ne sont pas traitées, déshumaniseront le corps politique et détruiront finalement la société civile. La pauvreté, l’insécurité, le racisme systémique, les inégalités économiques massives et la décomposition sociale ne sont pas des phénomènes naturels. Ce sont les conséquences de politiques particulières dictées par les besoins et les caprices de quelques privilégiés qui ont détourné l’État et l’utilisent comme un moyen de maintenir le statu quo et de reproduire des conditions favorisant majoritairement le capital sur le travail et la nature.

Mais ce ne sont pas des conditions permanentes, et il ne faut pas non plus croire un instant qu’elles indiquent la direction du mouvement de l’histoire. L’humanité a toujours rejeté l’exploitation économique et l’injustice sociale, et les conditions d’aujourd’hui sont en fait assez mûres pour un rejet massif du capitalisme néolibéral. Le néolibéralisme s’est avéré être un désastre total et est en fait contesté sur plusieurs fronts. Seul le manque d’unité entre les forces progressistes sur l’ordre futur et l’affaiblissement des agences subjectives d’action au niveau national et international, à la fois le résultat des contre-révolutions économiques et politiques qui ont eu lieu dans les années 1980, empêchent de traiter une finale. coup à son ordre socio-économique pourri.

Deuxièmement, le capitalisme lui-même n’est pas un état de choses permanent. C’est un système qui est né de circonstances historiques spécifiques, avec seulement cinq cents ans d’histoire jusqu’à présent, et qui a déjà subi des transformations spectaculaires – du capitalisme marchand au capitalisme industriel, et à notre époque à l’hypercapitalisme. Elle sera éventuellement remplacée par une autre méthode de production et d’organisation sociale.

Troisièmement, alors que les humains sont des animaux sociaux, le capitalisme lui-même est un système antisocial, opposant un individu à un autre et l’environnement contre l’économie. Le capitalisme considère la richesse et le profit comme le sens même de la vie et voit la concurrence comme l’essence même des relations humaines. Ce faisant, elle ferme les yeux sur la capacité humaine de coopération, de solidarité, d’altruisme, d’engagement pour une vision d’un ordre social basé sur l’égalité, la justice et la paix, voire le sacrifice de soi.

Quatrièmement, l’histoire même du capitalisme est en effet remplie d’une opposition généralisée à son idéologie, ses valeurs et ses pratiques, et le système a été contraint à de nombreuses reprises au cours de son histoire d’abandonner et / ou de réformer certaines de ses manières les plus brutales et faire des concessions aux travailleurs.

Enfin, il ne faut pas oublier que la montée du populisme autoritaire dans de nombreuses régions du monde trouve ses racines dans les politiques économiques du néolibéralisme, qui sont totalement insensibles aux complexités sociales régissant les sociétés humaines. Les gens abandonnés à la course des rats capitalistes, ou se sentant en insécurité économique et témoins d’une forte baisse de leur niveau de vie alors que les riches s’enrichissent, se sont tournés par peur ou par désespoir vers des politiciens prétendument anti-institutionnels et d’extrême droite qui mènent des campagnes basées sur la politique de la peur et de la haine et faire des promesses de retour à un âge d’or. Mais ces tendances sont assez passagères, comme l’histoire l’a montré, et bien qu’elles soient tout à fait inquiétantes et incontestablement menaçantes, elles ne devraient pas provoquer de désespoir. Le balancier politique peut facilement basculer dans la direction opposée.

L’histoire est du côté de la gauche. Le capitalisme, surtout dans sa variante néolibérale, n’est capable que de renforcer les contradictions qu’il génère. Les forces progressistes sont tout sauf vaincues. En fait, les politiques de changement social progressif se répandent rapidement dans de nombreuses régions du monde à l’ère de la pandémie. Aux États-Unis, Joe Biden a adopté un programme de politique économique et sociale beaucoup plus progressiste que quiconque ne l’avait prévu, grâce à la pression des militants. Le vent du changement souffle également en Allemagne alors que les Verts sont sur la bonne voie vers le gouvernement et déterminés à provoquer des changements économiques majeurs.

Bien sûr, la direction de l’histoire n’est pas une donnée. La réalisation de la fin du capitalisme néolibéral nécessite une prise de conscience concrète du public de ses contradictions mortelles, une participation politique massive par le biais d’agences transformatrices de changement social et une vision du futur ordre politique, économique et social.

Dans le passé, la gauche était capable de réaliser toutes les conditions ci-dessus et non seulement de lutter contre l’assaut capitaliste, mais aussi de remporter des victoires impressionnantes. Parfois par révolution, plus souvent par réforme.

Il peut le faire à nouveau. L’avenir n’a pas encore été écrit; mais, tant que la barbarie du capitalisme néolibéral définit le présent, l’avenir ne peut appartenir qu’à la gauche.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______

À propos de l’auteur

CJ Polychroniou est un économiste politique / politologue qui a enseigné et travaillé dans de nombreuses universités et centres de recherche en Europe et aux États-Unis. Il a publié de nombreux livres et ses articles sont parus dans une variété de revues, magazines, journaux et sites Web d’actualités populaires. Ses derniers livres sont Optimism Over Despair: Noam Chomsky On Capitalism, Empire, and Social Change, une anthologie d’entretiens avec Chomsky initialement publiée chez Truthout et collectée par Haymarket Books; Crise climatique et New Deal vert mondial: L’économie politique de sauver la planète (avec Noam Chomsky et Robert Pollin comme auteurs principaux); et The Precipice: Neoliberalism, the Pandemic, and the Urgent Need for Radical Change, une anthologie d’entretiens avec Chomsky initialement publiée chez Truthout et collectée par Haymarket Books (dont la publication est prévue en juin 2021).