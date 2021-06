Pourquoi l’avenir du jeu numérique est sur les appareils mobiles

Le coût et le faible facteur commercial impliqué sont certainement une clé pour explorer les options du jeu mobile dans les temps à venir.

Par Ritam Gupta

À l’époque, lorsque les jeux concernaient de petits appareils portables à piles, la plupart d’entre nous n’auraient pas pensé au boom auquel l’industrie du jeu est sur le point d’être témoin. Nous voyons que l’industrie a non seulement relevé les défis avec calme, mais s’est également imposée avec l’avènement de la technologie mobile et la facilité d’accessibilité.

Le jeu mobile tel que nous le connaissons et le voyons aujourd’hui a connu une croissance exponentielle de l’époque des jeux analogues à l’exode des couleurs et des graphismes que nous voyons aujourd’hui. L’industrie du jeu mobile est vouée à être brillante, avec l’arrivée d’une nouvelle technologie qui ouvre la voie à des appareils mieux équipés, une demande toujours croissante de nuances plus fines dans le segment des jeux numériques et un nombre croissant de développeurs de jeux utilisant la plate-forme sur un base quotidienne. La compréhension ci-dessus nous permet certainement de voir plus facilement que le jeu mobile est en train de devenir rapidement l’avenir du jeu. Le jeu mobile a gagné en popularité ces dernières années pour offrir une expérience de jeu plus complète que jamais. L’évolution de la technologie des smartphones à Internet a prouvé que ce sera bientôt le meilleur moyen de jouer en ligne et hors ligne, et surtout en déplacement.

Jetons un coup d’œil à quelques jeux et tendances qui définiront le marché du jeu mobile en 2020.

Les experts du jeu prédisent que le marché des jeux mobiles a connu une croissance régulière en 2016 et continuera de voir des résultats en croissance rapide dans les années à venir, en raison des récents progrès dans l’ordre mondial et de la race humaine qui se déplace de plus en plus vers le confort et les confins de leurs téléphones. Cette liste est composée de jeux qui font partie des catégories d’applications mobiles les plus populaires dans les iTunes App Stores. La croissance des jeux mobiles devrait augmenter la capacité de plus de marques à s’aventurer sur le marché pour augmenter leurs revenus.

Certes, le jeu mobile VR a un long chemin à parcourir, mais avec la technologie d’aujourd’hui, nous pouvons déjà voir que le jeu mobile promet un avenir, avec des résultats étonnants. Avec l’essor de la réalité virtuelle, de la VR et des jeux de réalité augmentée, c’est quelque chose à surveiller.

Ce qui sera intéressant de voir, c’est comment le scénario actuel exploite concrètement les meilleures opportunités disponibles et surfe sur la vague pour séduire les clients de la meilleure façon possible.

Pour bien comprendre le secteur de manière optimale, certains points de contrôle doivent être traités, notamment, mais sans s’y limiter : l’augmentation de la fidélisation des clients grâce à la croissance de la technologie, l’expansion de la bande passante des jeux grâce aux progrès et aux ajouts dans la façon dont les clients voient et découvrez l’ensemble de l’industrie du jeu, qui à elle seule a le potentiel de transformer l’industrie et au-delà. Les technologies de jeu sont en effet tournées vers l’avenir.

Néanmoins, la concurrence au sein de la scène du jeu mobile sera beaucoup plus forte à l’avenir qu’aujourd’hui. Le jeu mobile doit être développé non seulement avec une approche piqué du nez de la technologie, mais aussi avec de l’ambition, pour aller de l’avant de manière stratégique et relever les défis avec l’évolution des temps.

Ces percées amélioreront non seulement les jeux mobiles, mais créeront probablement également une opportunité pour davantage de personnes de s’y engager, en particulier avec la réalité augmentée.

Le coût et le faible facteur commercial impliqué sont certainement une clé pour explorer les options du jeu mobile dans les temps à venir. Et n’oublions pas le nombre croissant de joueurs occasionnels qui voient le jeu mobile comme un moyen moins cher et plus pratique de passer le temps. S’il est vrai que l’attrait des consoles de salon n’a jamais été et ne sera jamais remplacé, il ne fait aucun doute que les appareils mobiles deviendront une partie encore plus gigantesque du gâteau des jeux à l’avenir.

Que nous l’aimions ou le méprisions, l’industrie du jeu est sûrement là pour rester et prospérer dans les temps à venir. Étant donné que tant de personnes possèdent des smartphones et compte tenu de la prolifération des jeux mobiles sur le marché aujourd’hui, il est logique que cela continue d’être le cas à l’avenir. Nous savons tous que le Mobile Gaming est un excellent moyen de toucher un large public car en le rendant facilement accessible, vous n’avez pas besoin d’acheter une console ou un PC si vous avez la technologie pour jouer aux machines à sous gratuites. Voici ce que nous pouvons attendre de la future technologie de jeu dans notre avenir, car elle s’améliore chaque jour.

L’auteur est PDG et co-fondateur de DeFI 11. Les opinions exprimées sont personnelles.

