Pourquoi l’aventure en moto des créatures magiques d’Hagrid à Universal Orlando pourrait être la meilleure montagne russe en Floride

Avance rapide jusqu’à maintenant, non seulement l’aventure en moto des créatures magiques de Hagrid est toujours formidable, mais c’est probablement la meilleure montagne russe que vous puissiez trouver dans n’importe quel parc d’attractions en Floride. J’ai récemment eu la chance de monter sur l’attraction, et honnêtement, je n’étais pas préparé à la beauté de cette attraction. Je m’attendais à m’amuser, mais l’expérience était bien au-delà de ces attentes. Bien que je sois prêt à accepter que de nombreuses personnes auront des opinions différentes, il n’y a vraiment aucun argument selon lequel Hagrid n’a pas sa place dans la conversation, et voici cinq raisons pour lesquelles c’est l’une des meilleures, sinon la meilleure, des offres de montagnes russes de Floride. .