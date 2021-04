Pourquoi le 9-1-1: la résolution Big Cliffhanger de Lone Star pourrait ne pas être si heureuse après tout

Judd a échappé à l’accident plus facilement que Grace, car les jambes de Grace étaient épinglées et elle était sous l’eau pendant six minutes avant de pouvoir être sauvée, et Judd n’avait aucun moyen d’être certain qu’elle n’avait pas subi de lésions cérébrales au moment de son réveil. .. si elle se réveillait. Lorsque Grace s’est finalement réveillée, le médecin a révélé que son rétablissement était une question de thérapie physique et de guérison, sans aucun traumatisme cérébral. Mieux encore, Grace est enceinte! Grace et Judd étaient tous deux ravis, et c’était une façon édifiante de mettre fin à un épisode qui aurait pu aboutir à une conclusion tragique.