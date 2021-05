Pourquoi le 9-1-1: le violent Cliffhanger de Lone Star pourrait en fait être le moindre des problèmes d’Owen

Spoilers à venir pour l’épisode 11 de 9-1-1: Lone Star Saison 2, appelé “Slow Burn, ” et pour les avant-premières de la semaine prochaine‘s “La grande chaleur. “

9-1-1: Lone Star livré une douzaine d’épisode avec “Slow Burn”, et tout cela parce que Owen ne pouvait pas se résoudre à rester assis et se reposer après sa dernière chirurgie pulmonaire. Après avoir été informé qu’il serait mis à l’écart du travail pendant plusieurs semaines (avec Judd en tant que capitaine, pas pire pour l’usure après le gros accident) et ne trouvant aucun réconfort à faire un puzzle, Owen a fini par utiliser une application de répartition pour écouter les appels d’urgence. Et cela a malheureusement conduit à un violent cliffhanger qui a laissé Owen blessé et entouré de flammes. Mais d’après la description de l’épisode et la promo de la semaine prochaine, ce cliffhanger est peut-être le moindre de ses problèmes.