Pourquoi le baccalauréat Matt James serait de retour avec Rachael Kirkconnell après une controverse raciale

Au revers, les fans qui ont regardé la relation entre Matt James et Rachael Kirkconnell se dérouler sur The Bachelor pourraient ne pas être trop surpris de leur reconnexion. Les deux partageaient clairement une étincelle que James n’avait pas l’impression d’avoir avec plus de deux douzaines d’autres femmes de la série. Le cœur veut ce qu’il veut, et il semble que James veut toujours Kirkconnell, malgré les problèmes affectant leur relation qui se sont déroulés publiquement pendant que l’émission était encore diffusée.