Pourquoi le Bayern Munich devrait essayer de signer Sergio Ramos

Le départ de Sergio Ramos du Real Madrid a été officialisé hier soir, l’Espagnol ayant épuisé son contrat et n’ayant pas trouvé d’accord pour une prolongation avec son club. Naturellement, des questions se posent quant à l’endroit où il sera transféré cet été. Pour ma part, je pense que le Bayern Munich devrait essayer de le signer dans cette fenêtre.

Ramos est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, sinon le meilleur. Bien que sa dernière saison ait été en proie à des blessures, il a montré une défense de classe mondiale même à l’âge de 35 ans. Il serait un bon ajout à n’importe quelle défense dans le monde. Son expérience et ses compétences apportent de la stabilité à l’équipe, et compte tenu des lacunes défensives du Bayern la saison dernière, quelqu’un comme Ramos serait un atout précieux.

Pouvez-vous imaginer Sergio Ramos s’habiller pour le Bayern Munich ?Photo de James Williamson – AMA/.

Le Bayern a déjà perdu trois vétérans importants cet été sous la forme de Javi Martinez, Jerome Boateng et David Alaba. Tout d’un coup, la défense du Bayern a perdu de l’expérience. La compétence est là dans les goûts de Lucas Hernandez, Niklas Sule et de la nouvelle acquisition Dayot Upamecano, mais qui ancrera la ligne de fond avec une présence de vétéran? Ramos pourrait bien jouer ce rôle. L’expérience est vitale dans toute ligne défensive, Boateng et Alaba l’ont prouvé à maintes reprises, et s’il y a quelqu’un qui peut combler ce trou, c’est bien Ramos.

De plus, si Julian Nagelsmann souhaite vraiment intégrer sa signature au Bayern, il aura besoin de plus de défenseurs centraux. Qu’on le veuille ou non, le Bayern devra chercher à signer au moins un ou deux défenseurs supplémentaires cet été, surtout à la lumière du départ du trio susmentionné. Pourquoi ne pas résoudre le problème du personnel défensif avec quelqu’un qui peut apporter un camion plein d’expérience défensive avec lui ?

Ramos est aussi un joueur d’embrayage. Non seulement c’est un excellent défenseur, mais il a aussi marqué un grand nombre de buts très importants. En fait, Ramos a remporté le Real Madrid deux Ligues des champions, une Super Coupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs grâce à ses seuls buts. À tout le moins, ses prouesses en matière de buts peuvent être la clé pour améliorer les horribles coups de pied arrêtés du Bayern. Avoir une autre menace offensive ajoutée à une ligne offensive déjà étoilée serait quelque chose à espérer.

Plus important encore, Ramos est disponible gratuitement, et il serait imprudent de laisser passer une occasion d’obtenir un défenseur de son calibre pour rien. COVID-19 a déjà mis le Bayern à rude épreuve au point qu’il ne peut s’attendre à de grosses signatures dans la fenêtre à venir. La dernière fois que le Bayern a recruté un grand joueur gratuitement, c’était en 2014, lorsqu’ils ont signé Robert Lewandowski. Sept ans plus tard, il s’est avéré être l’une des meilleures recrues de l’histoire du Bayern.

Bien sûr, il y a aussi beaucoup d’inconvénients à signer Ramos. Peut-être des salaires élevés, des barrières linguistiques, des problèmes d’attitude, d’âge, etc. Mais si nous cherchons un joueur provisoire qui peut juste fournir un peu de stabilité pour les deux prochaines années environ, il n’y aurait pas de meilleur choix que Ramos. Xabi Alonso a pu apporter beaucoup au Bayern dans les dernières années de sa carrière. Que dire de Ramos ne peut pas faire la même chose ?

Qu’est-ce que tu penses? Le Bayern Munich devrait-il essayer de signer Sergio Ramos?