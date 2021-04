Pourquoi le Bayern Munich n’a que quatre étoiles sur son maillot alors que les géants de la Bundesliga affrontent le PSG en quart de finale de la Ligue des champions

La question du droit des clubs de football d’inclure des stars et d’autres souvenirs sur leurs maillots est controversée, avec l’autorisation de noter les succès de cette manière variant d’une ligue à l’autre et d’un pays à l’autre.

Souvent, les associations de football adoptent le «système d’étoiles» pour récompenser les réalisations des équipes, le plus courant au niveau des clubs étant un insigne d’or décerné pour 10 titres de haut vol remportés.

.

Cependant, après la victoire du Bayern Munich en Ligue des champions sur le Paris Saint-Germain la saison dernière, la décoration ornant l’insigne des géants allemands semble contrecarrer cette tendance, mais pourquoi?

Le Bayern a maintenant remporté six couronnes en Coupe d’Europe / Ligue des champions, alors qu’il a enregistré 30 succès au titre national, remontant à leur premier lors de la saison 1931/32.

Voici cependant la réponse à leurs quatre étoiles.

En 2004, la Deutsche Fussball Liga (DFL), gouverneurs des premier et deuxième niveaux du système de Bundesliga, a décrété que des étoiles commémoratives seraient attribuées aux équipes qui ont atteint des points de repère de trois, cinq, 10 et 20 titres de ligue et ainsi de suite. .

Le Bayern Munich a quatre étoiles sur son maillot

La mise en garde étant qu’il n’inclurait que les titres de Bundesliga remportés depuis la formation du système de ligue en 1963 (avant cela, les champions nationaux avaient été décidés par une compétition à élimination directe impliquant des équipes qualifiées de ligues régionales).

Ainsi, le résultat est que le Bayern a quatre étoiles pour commémorer ses 30 succès en Bundesliga, mais en écartant son tout premier titre national en 1932. S’ils remportent un titre de plus en championnat, une cinquième étoile sera ajoutée à leur maillot.

Comparativement, le Borussia Dortmund et Mönchengladbach ont deux étoiles pour représenter leurs cinq titres respectifs, tandis que le Werder Brême, Hambourg et Stuttgart en ont un, pour représenter leurs titres remportés après 1963.