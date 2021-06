Pourquoi le Bitcoin est-il meilleur que l’or ?

in

Bitcoin ou or ? “Bitcoin 50 fois mieux”, selon Saylor

Encore et encore, la comparaison entre l’or et le bitcoin est créée. Michael Saylor a également fait la comparaison et expliqué pourquoi le bitcoin est meilleur que l’or.

Le directeur du fabricant de logiciels MicroStrategy est connu pour avoir loué Bitcoin comme un investissement. Par exemple, votre propre entreprise a également investi dans le bitcoin. En conséquence, Bitcoin a augmenté de 330%, a-t-il déclaré, tandis que l’or n’a augmenté que de 7% au cours de la même période.

“Donc, Bitcoin bat l’or comme couverture contre l’inflation par un facteur de 50, vous pouvez donc voir Paul Tudor Jones et d’autres premiers croyants de Bitcoin penser:” Il est peut-être temps que je double ou triple mon investissement. ”

Malgré le risque élevé, il dit que les investissements ont rendu de nombreux investisseurs heureux. Par exemple, le prix du Bitcoin avait récemment franchi à nouveau la barre des 40 000 $ pendant un bref instant. D’autres crypto-monnaies ont également affiché des gains.

Saylor a souvent fait profil bas dans le passé par rapport aux autres crypto-monnaies en plus du Bitcoin. Cependant, il a maintenant expliqué qu’Ethereum et les pièces stables ont également leur raison d’être.

Derrière Ethereum, a-t-il dit, se cache une application numérique qui pourrait dématérialiser les banques à l’avenir. Par conséquent, il y aurait certainement un marché pour les crypto-monnaies comme Ethereum.

Les Stablecoins pourraient également devenir importants dans les années à venir. À son avis, ceux-ci produiraient le même effet que les États espèrent obtenir en développant leurs propres crypto-monnaies. Les crypto-monnaies comme Tether, par exemple, sont indexées sur le dollar américain.

Investir dans des bitcoins ou de l’or est dans l’esprit de plus en plus d’investisseurs depuis des années. Alors que Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies sont soumis à une forte volatilité, le métal précieux est beaucoup plus stable ici.

D’autre part, l’or a une longue histoire et est considéré depuis des siècles comme le meilleur moyen de se protéger contre l’inflation. Alors que le prix du Bitcoin a pu augmenter de 9 500 $ à 39 200 $ au cours des 12 derniers mois, le prix de l’or est passé d’environ 1 730 $ à 1 850 $ au cours de la même période.

Cependant, en termes de capitalisation boursière, l’or est toujours clairement en avance. La capitalisation boursière est actuellement d’environ 10 000 milliards de dollars, tandis que le bitcoin a une capitalisation boursière de 730 milliards de dollars. Pendant ce temps, la valeur totale de toutes les crypto-monnaies s’élève à 1,6 billion de dollars.

De nombreux analystes sont convaincus que le bitcoin peut également atteindre la capitalisation boursière de l’or. Cependant, aujourd’hui, la comparaison est difficile. D’autant plus que Bitcoin n’existe que depuis un peu plus de dix ans, on verra comment le marché des crypto-monnaies va évoluer, notamment comment certains états comme la Chine vont l’affecter. Cependant, jusqu’à présent, Bitcoin a toujours su s’imposer comme un investissement face à l’inflation.

