Pourquoi le BJP a besoin d’une nouvelle stratégie pour reconquérir le Maharashtra de MVA

Pour le BJP, l’élection a clairement indiqué qu’il avait besoin d’une nouvelle stratégie pour contrer l’alliance MVA dans le Maharashtra, tandis que pour la coalition au pouvoir, elle avait un message simple : restez unis si vous voulez garder le BJP à distance.

Les récentes élections partielles de Zila Parishad et Panchayat Samiti dans le Maharashtra ont eu deux leçons – une pour le BJP et une autre pour l’alliance au pouvoir Maha Vikas Aghadi (MVA). Pour le BJP, l’élection a clairement indiqué qu’il avait besoin d’une nouvelle stratégie pour contrer l’alliance MVA dans le Maharashtra, tandis que pour la coalition au pouvoir, elle avait un message simple : restez unis si vous voulez garder le BJP à distance. Alors que le BJP a remporté 22 des 85 sièges du Zilla Parishad dans six districts du Maharashtra, le Congrès, le NCP et le Shiv Sena – tous constituants du MVA au pouvoir – ont remporté respectivement 19, 15 et 12 sièges, remportant un total de 46 sièges. Sur les 144 sièges du Panchayat Samiti, le Congrès a remporté le plus élevé de 36, suivi par le BJP à 33, le Shiv Sena à 23 et le NCP, 18 sièges. Le MVA combiné a remporté 73 des 144 sièges du Panchayat Samiti.

Alors que les équations politiques changent des scrutins ruraux aux scrutins d’assemblée, le BJP a besoin d’une nouvelle coalition sociale dans le Maharashtra, déclare Sangit Kumar Ragi, professeur et chef du département de sciences politiques de l’Université de Delhi.

« Le BJP devra rechercher de nouvelles coalitions sociales dans le Maharashtra comme il l’a fait dans l’Uttar Pradesh. Ils essaient même cela, comme pour la région de Konkan, ils ont emmené Narayan Rane – ancien CM du Maharashtra et pour la région de Maratha, à l’exception de Gopinath Munde, il y a beaucoup de leaders et ils (BJP) ont besoin d’un leader Maratha avec un pan- image Maharashtrian qui peut défier Sharad Pawar. Ils doivent développer cela en plus de préparer le leadership local pour faire émerger de nouveaux leaders sociaux », a-t-il déclaré.

Ragi dit que de nombreux dirigeants politiques du Maharashtra souhaitent toujours que le BJP et Shiv Sena se réunissent et a ajouté qu’il n’était pas nécessaire que les résultats des sondages locaux reflètent le résultat possible des scrutins de l’assemblée.

« Par exemple, dans les sondages Panchayati raj 2001 de l’Uttar Pradesh et du Bihar, le BJP avait bien fait dans les sondages de Zila Parishad mais quand les scrutins de l’assemblée ont eu lieu, il n’a pas bien fait. Quand il y avait le gouvernement de Mayawati dans UP, le BJP avait bien fait dans les sondages municipaux et il est apparu que le parti du safran pourrait former le gouvernement de l’État, mais contrairement à cela, Akhilesh Yadav a remplacé Mayawati. Ainsi, les équations politiques des élections locales sont différentes, mais une chose est claire : en ce qui concerne la politique du Maharashtra, beaucoup de gens veulent toujours que le BJP et Shiv Sena se réunissent, sinon les deux partis pourraient souffrir lourdement lors des prochaines élections législatives, » il a dit.

Ragi a également déclaré que si le BJP veut bien faire dans le Maharashtra seul, il doit retirer le masque Hindutva du visage de Shiv Sena.

« À mon avis, le BJP a encore un faible pour Shiv Sena. Le BJP doit découvrir le masque ‘Hindutva’ que porte Shiv Sena car il endommage la banque de votes du parti safran. Le BJP doit encore accentuer et affiner sa posture Hindutva dans le Maharashtra et ils doivent être plus critiques à l’égard du Shiv Sena. Si vous voyez, la direction locale du BJP attaque le Shiv Sena tandis que le Sena attaque les dirigeants nationaux du BJP comme le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de l’Intérieur Amit Shah, les dirigeants du RSS et la politique nationale du parti safran. Le Shiv Sena essaie de créer un récit plus large contre le BJP. Malheureusement, la haute direction du BJP n’a pas attaqué de manière agressive le Shiv Sena et cela doit être changé », a-t-il affirmé.

Le président du Maharashtra BJP, Chandrakant Patil, qui fait actuellement campagne pour les sondages à l’assemblée de Deglur, a laissé entendre que le MVA avait remporté les élections rurales en raison du pouvoir de l’argent.

«Récemment, nous avons remporté un scrutin à l’Assemblée (la circonscription de l’Assemblée Pandharpur-Mangalwedha) en battant le candidat du MVA. Le siège leur appartenait traditionnellement. Nous gagnerons également les bypolls Deglur (30 octobre). Si nous parlons des sondages de Zila Parishad, à mesure qu’ils diminuent, l’impact de l’argent augmente », a déclaré Patil.

Il a également soutenu que les scrutins locaux sont différents des scrutins d’assemblée et que le BJP réussira aux élections de Vidhan sabha.

Quoi que prétendent les dirigeants du BJP, la vérité est que le Maharashtra a un régionalisme complexe qui motive les électeurs politiques et si le BJP ne considère toujours pas Shiv Sena comme un parti d’opposition, il devra peut-être réchauffer les bancs de l’opposition à l’Assemblée du Maharashtra après les élections de 2024. également.

