Pourquoi le bungalow Craftsman est-il partout ?

Pour quiconque a été un fan d’architecture occasionnel (ou a passé du temps à chaluter Airbnb et Zillow), le «bungalow Craftsman» est un terme familier. Aujourd’hui, les quartiers historiques des États-Unis célèbrent la beauté de l’artisan. Mais comment ce style de maison est-il devenu si omniprésent et si apprécié ? C’est dû à un artiste socialiste, à un fabricant de meubles entrepreneur et à un mouvement immobilier.

La vidéo ci-dessus explore l’histoire du bungalow Craftsman, du mouvement Arts & Crafts des années 1800 à sa popularisation en Amérique, à sa marchandisation dans les années 1910 et 20.

Lectures complémentaires :

Vous pouvez trouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur YouTube.