Pourquoi le capitaine australien Pat Cummins a été contraint de rater le deuxième test des cendres

L’Australien Pat Cummins lance un appel pour un LBW contre l’Anglais Dawid Malan lors de la troisième journée du premier match test de cricket Ashes entre l’Angleterre et l’Australie au Gabba à Brisbane le 10 décembre 2021. Photo de Patrick HAMILTON / .) / – IMAGE RESTREINTE A UN USAGE EDITORIAL – STRICTEMENT AUCUN USAGE COMMERCIAL – (Photo de PATRICK HAMILTON / . / . via .)

Le capitaine australien Pat Cummins a été exclu du deuxième test des cendres après être entré en contact étroit avec un cas de coronavirus positif.

Le développement dramatique est apparu quelques heures seulement avant le début du match de la balle rose à Adélaïde, laissant les hôtes se démener pour remplacer leur skipper.

Cummins est allé dîner dans la ville, conformément aux directives de l’équipe, et s’est assis près d’un individu porteur du virus.

Steve Smith dirigera l’équipe pour la première fois depuis qu’il a démissionné de son poste de capitaine à la suite du scandale du papier de verre de 2018.

Michael Neser fait ses débuts dans le Test, rejoignant Jhye Richardson et Mitchell Starc dans une attaque qui avait déjà perdu Josh Hazlewood à cause d’une tension latérale.

Une déclaration de Cricket Australia disait: «Pat Cummins a été considéré comme un contact étroit d’une personne qui a reçu un test Covid-19 positif la nuit dernière.

«Cummins dînait dans un restaurant hier soir et n’a enfreint aucun protocole de biosécurité. Il s’est isolé dès qu’il a pris conscience de la situation et a depuis subi un test PCR qui a donné un résultat négatif.

«SA Health a confirmé que Cummins est un contact étroit et devra s’isoler pendant sept jours. En conséquence, Cummins n’est pas disponible pour jouer dans le deuxième match masculin Ashes Test de Vodafone à Adélaïde, à partir d’aujourd’hui. Cummins est naturellement très déçu.

Cummins a écrit sur Twitter : « Ravie de rater ce test mais vraiment excité de voir Neser enfin avoir sa chance dans le green baggy. Il a fait les yards durs et est un joueur sérieusement habile. Super frustrant, mais COVID nous a tous lancé des balles courbes au cours des deux dernières années. Sera applaudir !





