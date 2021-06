Pourquoi le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos ne joue-t-il pas pour l’Espagne à l’Euro 2020 cet été et s’est-il brouillé avec le manager Luis Enrique ?

La vue de Sergio Ramos portant le célèbre maillot rouge de l’Espagne est quelque chose que les fans ont pris l’habitude de voir depuis 2004.

Pilier de la défense de la Roja et du Real Madrid pendant presque 15 ans, l’absence de l’Espagnol à l’Euro 2020 peut en surprendre beaucoup.

Ramos ne fait pas partie de l’équipe d’Espagne pour l’Euro 2020

@sergioramos Instagram

Ramos est connu pour son éthique de travail dévouée et son mode de vie sain, mais n’a pas pu surmonter une blessure au genou pour jouer pour l’Espagne

Avec 180 sélections pour son pays et des médailles à la fois en Coupe du monde et en deux championnats d’Europe, il est l’un des footballeurs internationaux les plus décorés de l’histoire.

Pourtant, il n’a pas été inclus par Luis Enrique dans son équipe d’Espagne pour le tournoi cet été en raison d’un manque de forme et de forme physique dû à une série de blessures insignifiantes.

Ce fut une campagne décevante pour le Real car ils ont terminé la saison sans trophée et avec Ramos absent pendant une grande partie de la saison – un facteur qui a finalement forcé la main d’Enrique.

Le patron de l’Espagne a expliqué : “Ramos n’a pas pu concourir cette saison, il n’a pas pu s’entraîner avec le groupe.”

Luis Enrique a pris la décision difficile de laisser complètement le capitaine du Real Madrid à l’écart

Il a ajouté : « Je vois clairement que c’est une décision compliquée. J’ai recommandé qu’il soit égoïste et qu’il retrouve son niveau pour jouer dans son club et en équipe nationale.

Ramos n’a joué que deux matchs en 2021 après avoir subi une opération au genou réussie en janvier et a été laissé sur le banc pour le dernier match de la saison contre Villarreal.

L’Espagne entame sa campagne pour l’Euro 2020 contre la Suède à Séville lundi soir, Ramos promettant son soutien à l’équipe avant le début de sa campagne.

Il a écrit sur son Instagram : “Après quelques mois difficiles et une saison étrange comme tout ce que j’ai connu dans ma carrière, voici l’Euro.

Aymeric Laporte représentera l’Espagne à l’Euro 2020, un remplaçant parfait pour Ramos

“Je me suis battu et j’ai travaillé tous les jours, corps et âme, pour pouvoir atteindre 100% pour le Real Madrid et l’équipe nationale, mais les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaiterions.

“Cela me fait mal de ne pas avoir pu aider davantage mon équipe et de ne pas jouer pour l’Espagne mais, dans ce cas, la meilleure chose à faire est de se reposer, de récupérer complètement et de revenir l’année prochaine comme nous l’avons toujours fait. Cela fait mal de ne pas représenter votre pays, mais je dois être honnête et sincère.

“Je souhaite bonne chance à tous mes coéquipiers et j’espère que nous aurons un super Euro. Je serai un autre fan encourageant depuis chez moi.