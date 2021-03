Pourquoi le capteur du OnePlus 9 Pro est plus excitant que son logo Hasselblad

L’arrivée du Samsung Galaxy S21 en janvier semblait suggérer que le zoom serait le prochain grand champ de bataille pour les meilleurs téléphones avec appareil photo – mais la série imminente OnePlus 9 a clairement d’autres idées.

Le prochain grand lancement de téléphone Android de l’année, qui sera révélé le 23 mars, a plutôt été construit autour du nouveau partenariat de trois ans de OnePlus avec Hasselblad. Cela permettra à la série OnePlus 9 de bénéficier du traitement «Natural Color Calibration» qui, selon la société, fera partie de «notre plus grand bond en avant dans la photographie mobile à ce jour».

Mais ce partenariat Hasselblad, aussi prometteur que cela puisse paraître, n’est pas la chose la plus excitante à propos des nouveaux téléphones phares – et du OnePlus 9 Pro, en particulier. Au lieu de cela, nous sommes beaucoup plus enthousiasmés par les nombreuses possibilités du capteur Pro’d Sony IMX789, qui a été conçu sur mesure pour le téléphone.

L’IMX789 et le capteur IMX677 de l’appareil photo large peuvent ne pas sembler aussi passionnants que les promesses sur la science de la couleur ou l’héritage Hasselblad. Mais ils apportent un potentiel puissant pour les photos et la vidéo qui sera presque certainement plus important pour son appareil photo que le partenariat Hasselblad. Et nous n’avons qu’à nous tourner vers Huawei pour savoir pourquoi.

Wagon de marque

Il ne fait aucun doute que Hasselblad est un grand nom à mettre sur un appareil photo de téléphone. La société, qui appartient maintenant au fabricant de drones DJI, est le grand fauteuil en cuir sur lequel les enfants ne sont pas autorisés à s’asseoir.

L’appareil photo le moins cher fabriqué par Hasselblad coûte des milliers de dollars et son « écran d’objectif » – un morceau de plastique utilisé pour réduire les reflets de l’objectif – coûte plus cher que le objectifs réels que nous recommandons aux nouveaux acheteurs de DSLR.

(Crédit d’image: OnePlus)

Mais est-ce le partenariat à long terme avec la centrale optique Leica qui a fait de Huawei le concepteur de téléphones avec appareil photo le plus dynamique de 2018 et 2019? Non, c’était l’utilisation ambitieuse par Huawei des capteurs Sony, des pipelines ISP (Image Signal Processor) et des travaux révolutionnaires sur un mode nuit multi-exposition que tous les autres fabricants de téléphones ont depuis émulé.

Dans un sens similaire, le Sony IMX789 débloquera probablement une série de fonctionnalités qui élèveront presque certainement les caméras des téléphones OnePlus à un nouveau niveau de performances. Ces fonctionnalités incluent le format brut 12 bits, la possibilité de filmer des vidéos 4K / 120p, la mise au point automatique omnidirectionnelle (ne craignez rien, nous expliquerons plus tard) et le DOL-HDR à « chevauchement numérique », qui est une nouvelle approche du HDR (High Dynamic Range ) création d’images que nous avons particulièrement hâte de voir en action.

Télémètre

Cette fonctionnalité DOL-HDR est une nouvelle approche de la vidéo et de la photographie HDR, et pourrait être l’un des éléments clés débloqués par le capteur Sony IMX789 sur le OnePlus 9 Pro.

Cette technique existe depuis des années à l’intérieur des caméras embarquées et des caméras de sécurité, mais il s’agit d’un concept relativement nouveau pour les caméras de téléphone.

Qu’y a-t-il de différent à ce sujet? L’approche standard lors de la création d’une image HDR consiste à prendre deux images ou plus en séquence. Il y en a un clair pour capturer les détails des ombres, un sombre pour visualiser les reflets, et généralement un tas entre les deux. Ces données d’image sont rassemblées en un seul JPEG, et tout à coup, vous avez un appareil photo de téléphone qui peut prendre de superbes images même lorsque vous photographiez directement au soleil.

Cependant, cela peut poser des problèmes, car il y a naturellement un léger délai entre ces expositions – c’est ce qui provoque une image fantôme HDR. Ce n’est généralement pas trop perceptible dans les téléphones haut de gamme d’aujourd’hui, mais cela limite la quantité de prise de vue HDR que vous pouvez réellement faire avec, par exemple, le mouvement constant des feuilles d’un arbre lorsqu’elles soufflent dans le vent.

(Crédit d’image: OnePlus)

Ce qui est cool avec DOL-HDR, c’est qu’il décharge cette stratégie en faveur de la capture de deux ensembles d’informations; une exposition courte et plus longue en même temps (effectivement).

Ce n’est peut-être pas une panacée complète pour la vidéo HDR. Une caméra normale construit son image une ligne de pixels du capteur sur une ligne, et en utilisant DOL-HDR, les deux expositions se produisent par ligne pendant la lecture du capteur. Cela aggraverait un peu l’effet de «volet roulant» dans la vidéo. Mais cela pourrait entraîner une vidéo HDR beaucoup plus légitime.

La prolifération du contenu HDR qui n’est que de la vidéo SDR qui a été soumise à un algorithme de mise à l’échelle relativement rudimentaire devrait nous rendre tous un peu méfiants quant à la réalité de certains modes à plage dynamique élevée. La solution du OnePlus 9 Pro est très prometteuse que nous avons hâte de tester.

Matières premières

Mais DOL-HDR est loin d’être la seule astuce photographique passionnante qui sera déclenchée par le capteur du OnePlus 9 Pro – peut-être tout aussi prometteuse est la possibilité de produire des fichiers bruts 12 bits.

Une petite mise en garde: nous nous dirigeons vers le territoire où la fiche technique dépasse ce que nous pouvons, ou devrions, raisonnablement attendre d’un capteur de téléphone. Pourtant, les chiffres sont certainement impressionnants.

Le OnePlus 8 Pro, par exemple, peut prendre des images fixes brutes 10 bits, ce qui signifie 1024 gradations de couleur par canal de couleur. Cela représente 1,07 milliard de nuances de couleurs possibles au total. L’option de 12 bits brut, quant à elle, augmente le raffinement à 4 096 gradations par canal, pour 68 milliards de tons de couleur potentiels.

(Crédit d’image: OnePlus)

C’est un domaine où l’influence d’Hasselblad pourrait en fait avoir un effet significatif. La société ne fabrique pas le capteur et ne fabriquera pas les objectifs du OnePlus 9 Pro, mais elle fonctionnera probablement en consultation avec OnePlus dans des domaines tels que la science des couleurs. Le PDG de OnePlus, Pete Lai, l’a suggéré lorsque nous lui avons parlé récemment.

OnePlus était déjà un bon point de départ pour cela, car la couleur du OnePlus 8 Pro est sans doute beaucoup plus naturelle que le style maison de Samsung. Mais il semble que la prochaine génération vise à faire passer cela au niveau supérieur.

Jeux vidéo

Les signes du capteur Sony IMX789 sont également prometteurs pour la vidéo.

Pour commencer, le OnePlus 9 Pro sera probablement l’un des premiers téléphones à offrir un ralenti de 120 ips à une résolution de 4K. Cette fonctionnalité a été vue pour la première fois sur les téléphones du Sony Xperia 5 II, et le fait que OnePlus s’y lance relativement tôt est probablement un effet secondaire intéressant de OnePlus travaillant avec Sony sur l’IMX789 « personnalisé ».

Sony réserve souvent de nouvelles fonctionnalités aux capteurs qui ne se retrouvent que dans ses propres modèles Xperia. Son équipe de téléphonie a par le passé gâché cette opportunité, gâchant ces débuts de tête avec un traitement d’image grossier.

Mais le OnePlus 9 Pro devance ici le Samsung Galaxy S21 Ultra, dont le taux de capture 4K maximal est de 60 ips.

Il y a également des signes que le OnePlus 9 Pro pourrait faire quelque chose d’intéressant avec la vidéo 8K. La plupart des caméras ont des capteurs d’aspect 4: 3, mais le Sony IMX789 est une puce 16:11, ce qui signifie qu’il a une forme légèrement plus « grand écran ».

(Crédit d’image: OnePlus)

Pourquoi est-ce important? Cela signifie que le OnePlus 9 Pro n’a peut-être besoin d’appliquer qu’un recadrage d’environ 10% pour utiliser la résolution de pixels native de son capteur principal pour capturer une vidéo 8K. S’il a, comme on le prétend, un capteur de 48MP, la résolution sera probablement de 8352 x 5742 ou 8368 x 5753 pixels – mappez cela à la résolution de 7,680 x 4320 de 8K et vous vous retrouverez avec cette récolte relativement modeste de 10%.

Ceci est assez différent du Samsung Galaxy S21, qui utilise son appareil photo 1,1x 64MP et une récolte assez saine dans le même but. Bien sûr, le nouveau produit phare OnePlus peut, comme le Galaxy S21, utiliser son appareil photo secondaire pour capturer cette vidéo 8K titre. Cela aurait du sens si, comme dans la plupart des capteurs 48MP, l’IMX789 est en fait conçu à partir de zéro pour se comporter davantage comme un capteur 12MP, en utilisant un arrangement Quad Bayer.

Mais nous savons également que l’appareil photo large de la série OnePlus 9 est le 50MP IMX766. C’est apparemment un capteur Quad Bayer aussi, ce qui signifie que ces puces sont vraiment conçues pour des niveaux de détail de 12 à 12,5 mégapixels, et non pour le détail de 33 mégapixels d’un appareil photo 8K de qualité professionnelle.

Quoi qu’il en soit, soyons honnêtes – le OnePlus 9 Pro est un téléphone. Quad Bayer ou pas, nous n’obtiendrons pas ces détails de la vidéo 8K du OnePlus 9. Mais il semble certainement que les résultats pourraient être parmi les plus convaincants que nous ayons vus depuis un smartphone.

Des yeux partout

Il y a un dernier tour potentiel dans la manche du OnePlus 9 Pro – il aurait également une « AF omnidirectionnelle ». Cela peut sembler déroutant, mais il n’y a pas de mystère ici – la fonctionnalité a déjà été utilisée dans des téléphones comme l’Oppo Find X2 Pro et le Huawei P40 Pro.

C’est, encore une fois, une application de quelque chose que Sony a travaillé dans ses derniers capteurs, qui ont une conception de pixels 2×2 OCL (On-Chip Lens).

(Crédit d’image: OnePlus)

Dans un capteur Quad Bayer 48MP standard conçu pour les photos 12MP, les sous-pixels sont disposés en petits blocs de quatre. Quatre sous-pixels rouges, quatre bleus et deux ensembles de quatre sous-pixels verts constituent un pixel dans l’image finale. Chacun de ces sous-pixels possède également son propre micro-objectif, mais la configuration 2×2 OCL utilise un objectif pour chaque bloc de couleur de quatre sous-pixels, pour une meilleure capture de la lumière et une meilleure sensibilité native.

Ajoutez-le à l’AF à détection de phase « tout pixel » et vous obtenez un système qui peut détecter la mise au point dans toutes les directions, et le faire plus rapidement en basse lumière qu’une conception Quad Bayer plus traditionnelle.

(Crédit d’image: OnePlus)

La preuve est dans les images

Les lancements de téléphones de OnePlus sont comme des mariages qui ont lieu six semaines après l’événement réel. Au moment où ils se produisent, OnePlus a déjà passé des semaines à montrer des photos de la bague et de la lune de miel sur Instagram.

C’est une histoire similaire avec la série OnePlus 9 – nous connaissons déjà le partenariat Hasselblad, tandis que le capteur Sony IMX789 fera certainement partie de la boîte de sélection des caméras arrière de la version Pro.

Mais ce sont les possibilités de ce dernier qui nous excitent le plus – le nom Hasselblad est peut-être si lourd qu’il risque de casser la vitre d’un téléphone, mais ce capteur personnalisé a, comme nous l’avons vu, beaucoup de potentiel. Nous avons très hâte de voir s’il pourra être à la hauteur de cette facturation lors de son lancement le 23 mars.