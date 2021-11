Pourquoi le cash-flow est-il crucial dans le secteur immobilier après COVID-19 ?

Pour assurer la récupération, la gestion des flux de trésorerie pour les projets immobiliers est très cruciale.

En tant qu’événement typique du «cygne noir», COVID-19 a pris le monde par surprise. Bien que l’économie indienne s’ouvre à nouveau aux affaires, l’impact de la pandémie aura un effet persistant sur le secteur immobilier car il y a eu de grands changements dans la façon dont une cliente achète, ses exigences accrues, son abordabilité réduite et le doute sur le projet. délais de réalisation, notamment ceux en cours de construction. En agissant aujourd’hui et en gérant leur trésorerie, les leaders de l’immobilier peuvent mieux servir les utilisateurs finaux et assurer leur propre viabilité.

Le boom immobilier de la dernière décennie

Une nouvelle maison est le rêve de toute personne de la classe moyenne. Entre les périodes 2004 – 2012, le boom immobilier est apparu en Inde et beaucoup d’argent a été investi sur ce marché. L’économie était en plein essor, avec une augmentation de l’emploi dans les villes de niveau 1 et 2, ce qui se traduisait par un prix abordable. Les développeurs ont facilement trouvé des investisseurs et ont pu autofinancer des projets. Le démarrage des logiciels, de l’informatique et d’autres entreprises multinationales a nécessité une construction rapide et un développement immobilier commercial. Chaque année qui passait, ces évolutions se traduisaient par des prix plus élevés. En conséquence, les propriétés invendues (en construction) ont attiré un prix plus élevé et les ventes différées sont devenues la norme. Avec un financement facilement disponible auprès d’investisseurs et de sources non organisées, les flux de trésorerie n’étaient pas un problème.

Correction et régulation des prix

À partir de 2013, les prix sans cesse croissants se sont traduits par un manque d’abordabilité pour les clients. Les ventes ont ralenti et par conséquent de nouveaux lancements. Alors que les projets commençaient à être retardés – d’abord en raison du manque d’approbations (les projets immobiliers en Inde prennent beaucoup de temps à se terminer en raison d’un mécanisme réglementaire compliqué et cela a entraîné un manque de confiance du consommateur) et deuxièmement en raison de la diminution du financement des investisseurs (comme les clients trouvaient qu’il était inabordable d’acheter une maison), les problèmes de trésorerie sont apparus au premier plan. Cela a été exacerbé par l’introduction de la loi RERA en 2016 avec la fuite vers la qualité. Le segment était confronté à des réglementations qui rendaient le financement plus difficile. Le stock d’actifs immobiliers invendus a commencé à augmenter et a donc subi des corrections de prix, créant un cercle vicieux.

L’importance de la trésorerie après la pandémie

Il n’est pas rare que des promoteurs immobiliers se retrouvent dans une crise de trésorerie. Cependant, le secteur immobilier indien, qui subissait déjà un ralentissement prolongé, a atteint un nouveau creux l’année dernière en raison de la pandémie, entraînant un arrêt temporaire des lancements de projets et des ventes.

Pour assurer la récupération, la gestion des flux de trésorerie pour les projets immobiliers est très cruciale. Pour assurer une bonne gestion des flux de trésorerie, les développeurs doivent travailler sur les paramètres suivants lors de la planification de leur projet :

1. Un plan de gestion de projet mettant en évidence la portée du projet, les échéanciers et les coûts associés pour chaque phase pour une gestion efficace des flux de trésorerie doit être préparé. La plupart des projets sont commercialement viables. Cependant, à mesure que les délais deviennent incontrôlables, l’escalade des coûts et la liquidité du projet commencent à affecter la rentabilité.

2. Un plan financier solide avec à la fois des investissements en actions d’investisseurs extérieurs et un financement par emprunt est essentiel. Historiquement, le financement non organisé et les ventes aux clients ont été les principales sources de capital. Pour assurer une bonne exécution, les capitaux propres et les capitaux d’emprunt sont devenus importants.

3. Les propriétés doivent être évaluées correctement pour leur consommateur cible. Afin de rendre le projet attrayant pour le client, le développeur peut soit vendre à bas prix pour générer des volumes, soit ajouter de bonnes fonctionnalités et équipements (pertinents pour le segment cible) pour créer une bonne proposition de valeur. Il faut créer de la valeur pour le client. De plus, il est important de renforcer la confiance avec le consommateur grâce à une communication efficace.

4. Assurez-vous que la bonne expérience est livrée à travers les canaux de distribution. Utiliser un conseil immobilier fiable pour soutenir les ventes. Les ventes au juste prix peuvent aider les développeurs à gérer confortablement leurs besoins de trésorerie au lieu de recourir uniquement au financement par emprunt sans ventes adéquates.

Pour les promoteurs immobiliers, l’épidémie de COVID-19 a provoqué des défis et des pressions parallèlement au ralentissement économique, mais elle apporte également des opportunités et des changements. S’il est géré correctement et avec prévoyance, un flux de trésorerie équilibré peut aider à la reprise et apporter de la stabilité dans le secteur. Le secteur immobilier sort d’une longue période de croissance lente et de baisse des prix. Pour les joueurs qui mettront l’accent sur la gestion des flux de trésorerie, l’expérience client et la confiance, seul le ciel sera la limite.

(Par Harish Sharma, fondateur et PDG, Plinthstone)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.