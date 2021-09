Pourquoi le casting de Super Mario Bros de Chris Pratt pourrait être un choix inspiré

Mais ce n’est probablement pas ce qui va réellement se passer ici. Lorsque Mario a été donné vie auparavant, dans le film Super Mario Bros. de 1993, ou dans l’émission télévisée en direct / animée un peu plus tôt, Mario n’était pas strictement italien. Il était plutôt new-yorkais. Mario est traditionnellement un plombier de Brooklyn, et donc qu’il soit joué par Bob Hoskins ou le capitaine Lou Albano, Mario avait juste un fort accent new-yorkais, pas italien. Je ne dis pas que Chris Pratt peut rendre justice à cet accent, mais il semble que ce sera plus facile et beaucoup moins idiot en soi, si tel est l’objectif. C’est, bien sûr, en supposant que le but n’est pas de rendre le film ridicule.