Pourquoi le CDC a modifié ses directives sur les masques Covid-19 pour les personnes vaccinées

Les Centers for Disease Control and Prevention ont maintenant fait volte-face sur leurs directives de masquage pour les personnes vaccinées contre Covid-19. En mai, l’agence a déclaré que les personnes entièrement vaccinées contre Covid-19 pourraient “reprendre leurs activités sans porter de masques ni s’éloigner physiquement”.

Mais les nouvelles directives du CDC publiées fin juillet indiquent que les personnes vaccinées devraient “porter un masque à l’intérieur en public si vous vous trouvez dans une zone de transmission importante ou élevée”. Même lorsque les taux de transmission ne sont pas aussi élevés, les personnes immunisées dont le système immunitaire est affaibli et les personnes avec lesquelles elles vivent devraient également en tenir compte.

Pourquoi le changement ?

La variante delta beaucoup plus contagieuse du virus qui cause Covid-19 a secoué les responsables de la santé. Au-delà de sa propagation rapide, la variante delta semble provoquer une maladie plus grave. Il semble également mieux à même d’échapper à la protection immunitaire contre les vaccins et les infections antérieures. Certaines infections percées ont été signalées chez les personnes vaccinées, bien que la majorité semblent entraîner peu ou pas de symptômes. Et tandis que le taux de vaccination a recommencé à augmenter, il est encore bien en deçà de son pic d’avril. Des dizaines de millions d’Américains ne sont toujours pas vaccinés et dans certaines régions des États-Unis, moins de 30 % des personnes sont vaccinées.

Kate Grabowski, chercheuse à l’Université Johns Hopkins qui étudie la dynamique des maladies infectieuses, a expliqué à Vox comment les masques s’intègrent dans la stratégie de santé publique au stade actuel de la pandémie. De son état d’origine du Maryland, elle a expliqué le difficile équilibre du CDC car il encourage les vaccinations et le masquage en même temps.

Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Terry Nguyen

Que signifient ces nouvelles directives et comment vont-elles changer nos vies ?

Kate Grabowski

À ce stade, nous voyons beaucoup de villes et d’États à travers le pays devenir des zones à haute transmission. Je conseillerais aux personnes vaccinées, en particulier à celles qui pourraient être plus à risque, de porter des masques à l’intérieur, quel que soit l’endroit où elles se trouvent dans le pays. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour leur vie ? Les personnes vaccinées devront s’habituer à porter des masques à l’intérieur dans des endroits comme les épiceries ou les cinémas, comme nous le faisons depuis un an et demi.

L’une des principales questions est de savoir quelle sera l’efficacité de ces mesures. Cela dépend de l’endroit où la transmission a lieu. Si les personnes dans une zone à haute transmission ne portent pas de masques dans les restaurants à l’intérieur, par exemple, ou lors de réunions sociales intimes, ces mandats pourraient ne pas être aussi efficaces.

Terry Nguyen

Certaines villes n’ont pas encore mis en place de mandats de masques. Quelle est l’efficacité du port du masque pour la protection individuelle à l’intérieur, si les personnes autour de vous ne s’y conforment pas ?

Kate Grabowski

Si vous recherchez une protection au niveau individuel dans des environnements où les gens ne portent pas de masques, vous aurez besoin de quelque chose de plus solide, comme un masque chirurgical de haute qualité ou idéalement un N95. Les N95 offrent une assez bonne protection pour le porteur. Si vous êtes une personne à haut risque, vous ne devriez pas aller au gymnase ou dans un restaurant où peu de gens portent des masques autour de vous.

L’année dernière, lorsque nous avons mis en place des mandats de masques en tissu, il s’agissait davantage d’une intervention au niveau de la population, bien qu’il soit probable que les masques en tissu offrent une protection minimale au porteur. Si tout le monde porte des masques, nous pouvons réduire la transmission de 10 à 20 %. À l’échelle de la population – lorsque vous parlez de millions d’infections et de centaines de milliers de décès – même des interventions relativement faibles sont utiles. Cela pourrait sauver des milliers de vies.

Terry Nguyen

Le grand public devrait-il s’attendre à plus de mises à jour des directives du CDC sur les masques ?

Kate Grabowski

Je pense qu’on peut s’attendre à des changements au niveau local. On ne sait pas ce que le CDC dira, mais nous devons toujours nous attendre à ce que les directives de santé publique changent. À mesure que nous en apprenons davantage sur le virus et ses variantes, les conseils ne devraient pas être statiques. Nous devons être prêts à nous adapter.

Je crains que les gens ne disent : « Je me suis fait vacciner, alors j’en ai fini avec cette pandémie. » J’ai généralement été optimiste, mais les données que je vois sur la variante delta avec l’augmentation des cas et des hospitalisations, en particulier dans des États comme l’Arkansas, la Louisiane et la Floride, sont vraiment préoccupantes. Nous voyons des hausses même ici dans le Maryland.

Il y a cette hypothèse que nous nous masquons pour protéger les non vaccinés, mais nous avons vu beaucoup d’infections révolutionnaires, donc des millions de personnes sont toujours vulnérables même si elles sont vaccinées. Il ne s’agit pas seulement de protéger les non vaccinés; c’est tout le monde. Heureusement, il ne semble pas que ces infections percées soient trop graves à ce stade. Mais nous devons encore faire face à des inconnues : combien de temps les vaccins offriront une protection contre une maladie grave ou la mort. Nous ne le savons tout simplement pas, car nous n’avons pas suivi les gens assez longtemps pour voir. Peut-être que ce sera pour très longtemps, ou peut-être qu’il y aura de nouvelles variantes. Nous ne savons vraiment pas pour le moment.

Terry Nguyen

Cela signifie-t-il que la recommandation précédente du CDC – selon laquelle les personnes entièrement vaccinées peuvent cesser de porter des masques – était prématurée ou une mauvaise décision ?

Kate Grabowski

Le CDC est dans une situation difficile. Les vaccins se sont avérés être un outil efficace pour réduire le fardeau et la menace pour notre système de santé, et le CDC essaie de convaincre les personnes non vaccinées de se faire vacciner. Nous avons actuellement une adoption modérée des vaccins, mais en particulier parmi certains groupes – les jeunes, les républicains, les personnes dans les communautés historiquement défavorisées ou les zones rurales – nous avons constaté une utilisation plus faible. Particulièrement chez les jeunes, il y a cette réticence à se faire vacciner car ils ne pensent pas que Covid soit une grande menace pour eux.

Le CDC doit faire face à ce sentiment et à la frustration qui pourrait provenir des personnes vaccinées, qui ont l’impression de ne pas pouvoir retirer leur masque ou reprendre leurs activités pré-pandémiques. Cela pourrait simplement amener plus de gens à dire : « A quoi bon se faire vacciner ? » Le CDC doit équilibrer cela, tout en essayant d’augmenter la vaccination pour protéger autant de personnes que possible et sauver des vies. Cela vient avec toutes sortes de compromis.

Au début de mai 2021, il y avait beaucoup de preuves, en particulier en Israël, que si vous étiez complètement vacciné, vous étiez beaucoup moins susceptible de contracter une infection et moins susceptible d’avoir une maladie grave. Et même si vous étiez infecté, vous produisiez des charges virales beaucoup plus faibles, vous étiez donc moins susceptible de transmettre Covid. Le CDC et les gouvernements étatiques et locaux examinent de nouvelles preuves au fur et à mesure que les choses avancent, donc les directives sont sujettes à changement.

Terry Nguyen

Comment aider le public à mieux comprendre pourquoi les mandats de masque sont nécessaires ?

Kate Grabowski

Nous pouvons lier ces mandats à la menace que représente notre système de santé actuel. Les hôpitaux vont-ils être débordés comme ils l’étaient l’hiver dernier ? Je pense qu’il est essentiel que nous ayons des mesures claires que le public peut suivre et comprendre. À l’heure actuelle, la raison d’un mandat de masque peut sembler vraiment arbitraire aux gens. Il n’y a pas de message de santé publique cohérent quant au moment où les hôpitaux sont débordés. La plupart des gens n’ont aucune idée de ce qui se passe. C’est un problème.

Je suis une personne relativement informée et je me demande quand le Maryland mettra en œuvre un mandat de masque. Quel est le seuil pour plus de restrictions? Je pense que les gouvernements doivent expliquer quand et pourquoi ces mandats ont lieu, et très clairement lier cela à l’augmentation des hospitalisations. Je vis dans un État bleu libéral, et il semble que même les résidents se lassent des règles et des restrictions.

La plupart des gouverneurs prennent leurs décisions sur les hospitalisations et les infections dans leur état. La difficulté de cette situation est que vous ne voulez pas mettre en place un mandat de masque car votre système de santé est débordé. Idéalement, vous voulez le faire à un moment donné avant. La question est quand. C’est une chose difficile à comprendre. Nous ne savons pas combien d’immunité naturelle s’est produite, ni combien de temps l’immunité vaccinée durera et enrayera une maladie grave. C’est pourquoi je pense que les gens doivent donner une pause aux gens du CDC.

Terry Nguyen

Pensez-vous que les nouvelles directives de masquage seront très efficaces?

Kate Grabowski

La réponse courte est, je ne sais vraiment pas. Ma meilleure hypothèse est que l’utilisation de masques peut réduire une certaine transmission, mais sans certaines mesures de distanciation sociale, les masques à eux seuls pourraient ne pas être en mesure d’endiguer la marée montante d’infections que nous voyons dans des endroits comme la Louisiane, où moins de la moitié de la population est entièrement vaccinée .

Comme la plupart des gens, je préférerais de loin avoir un mandat de masque plutôt que de fermer des entreprises et des écoles, ou de mettre en œuvre l’une des mesures extrêmes que nous avons prises au cours de l’année dernière. Mais si les hôpitaux sont menacés et que les gens ne peuvent pas obtenir les soins dont ils ont besoin – à cause de Covid ou pour une autre raison – il pourrait être nécessaire de rétablir certaines de ces mesures. Que cela se produise ou non dépendra en fin de compte de la politique dans une ville ou un État, et si les gens portent réellement des masques.

Je m’inquiète de la variante delta et quand cela signifie pour les personnes des groupes les plus vulnérables. Je pense que certaines des données provenant d’Israël sont vraiment préoccupantes. Cela montre que l’efficacité des vaccins est bien inférieure à ce que nous pensions, en particulier dans les groupes d’âge plus âgés susceptibles d’avoir des conséquences graves. J’exhorte donc les personnes les plus à risque de subir des conséquences graves de Covid à être sur leurs gardes.

Umair Irfan a contribué au reportage.