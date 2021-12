Pourquoi le célibataire Clayton Echard dit que sa saison est incomparable

Écharde Clayton dit qu’il ne peut pas comparer son expérience sur Le célibataire aux saisons passées – parce qu’il n’a pas vraiment regardé d’épisodes passés.

Dans une interview exclusive avec E!’S Daily Pop, Eleni Lazares a demandé à la star à quel point sa saison serait dramatique, ce à quoi il a répondu: « Vous posez cette question à la pire personne parce que je n’avais vu qu’une saison auparavant, comme il y a sept ans. »

Clayton a dit qu’il avait vu quelques épisodes de JoJo Fletcher’s saison, ajoutant: « Donc je ne sais pas comment classer le mien, mais je peux juste vous dire que comme vous le voyez avec les promos, il y a du drame. Un peu plus que je ne le voulais. »

Et bien que ses parents aient hésité lorsque Clayton a décidé de rejoindre michelle jeuneLa saison de The Bachelorette, ils ont offert leur plein soutien lorsqu’il s’est vu proposer le rôle du dernier Bachelor.

« Ma mère est une grande fan de Bachelor, alors quand j’ai annoncé la nouvelle, elle a basculé. Elle s’est dit : ‘Oh mon Dieu' », a-t-il partagé. « En gros, me poussant par la porte tout de suite et là, [like] monter dans l’avion avant qu’ils ne changent d’avis. J’ai donc eu tellement de soutien de la part de mes amis et de ma famille qu’ils étaient tellement excités parce qu’ils se disaient : « Écoutez, c’est une opportunité unique ; va trouver ce que tu cherches ! ‘ »