Pourquoi le Celtic affronte-t-il Ferencvaros en Ligue Europa à 15h30 un mardi ? Raison étrange derrière le changement de luminaire

Le Celtic affronte l’équipe hongroise de Ferencvaros en Ligue Europa cette semaine, mais la rencontre aura lieu un MARDI après-midi.

Les Hoops sont sans point dans le groupe G jusqu’à présent cette saison après leurs défaites contre le Real Betis et le Bayer Leverkusen.

Désormais, les hommes d’Ange Postecoglou font face à un affrontement clé contre Ferencvaros mais le match a été compliqué à programmer.

En raison du sommet sur le climat COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre, ni le Celtic ni les Rangers ne seront autorisés à jouer à domicile lors de la quatrième journée.

En conséquence, les deux équipes ont dû réorganiser leurs matchs de la troisième journée pour qu’ils se jouent à domicile.

Dans une complication supplémentaire, le Celtic et les Rangers ne peuvent pas jouer à domicile le même soir.

Le Gers accueille Brondby jeudi et, par conséquent, le Celtic sera désormais contraint de jouer mardi cette semaine avec un coup d’envoi plus tôt à 15h30 en raison des matches de la Ligue des champions plus tard dans la soirée.

Une déclaration sur le site Web de Celtic a ajouté : « Il s’agit clairement d’un ensemble de circonstances malheureux et unique entraîné par la COP26. Nous comprenons parfaitement les frustrations de nos supporters.

« Nous pouvons assurer à nos fans que nous avons fait une représentation significative au plus haut niveau pour essayer d’éviter cette éventualité.

« Bien que ces questions soient totalement hors de notre contrôle, une fois de plus, nous voulons que nos fans sachent que nous comprenons parfaitement la frustration que cela peut causer.

« Cependant, nous espérons que vous pourrez toujours nous rejoindre pour chaque match à Celtic Park dans cette phase de groupes vraiment excitante.

« Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu. »

Le Celtic reviendra jeudi soir pour ses trois derniers matchs de groupe et se rendra à Ferencvaros le 4 novembre prochain.

