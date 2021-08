Pourquoi le changement de distributions Linux de Steam Deck pourrait être une décision gagnante

Le Steam Deck exécutera Steam OS 3.0, et avec cette nouvelle version du système d’exploitation, un changement important a été apporté en termes de distribution Linux sur laquelle il est basé – Valve ayant clarifié exactement pourquoi ce commutateur (jeu de mots non prévu) est crucial pour donner à son PC portable les meilleures chances de succès.

Steam OS était basé sur Debian, mais Valve a décidé de passer à la distribution Arch avec la version 3.0, le système d’exploitation de Steam Deck bénéficiant du fait que cette dernière est basée sur un modèle de version continue.

Une version continue signifie que la distribution est constamment mise à jour, au lieu d’avoir des versions majeures du système d’exploitation qui apparaissent beaucoup moins fréquemment – ce dernier étant le cas pour Debian (comme Windows 10 avec ses mises à jour semestrielles de fonctionnalités, où un tas de des fonctionnalités arrivent toutes ensemble dans un gros morceau).

Le concepteur de produits Valve, Lawrence Yang, a expliqué à PC Gamer : « Donc, Arch Linux, l’une des principales raisons [for using it], il y en a quelques-uns, mais la raison principale est que les mises à jour progressives d’Arch nous permettent d’avoir un développement plus rapide pour SteamOS 3.0.

“Nous faisions un tas de mises à jour et de modifications pour nous assurer spécifiquement que les choses fonctionnent bien pour Steam Deck, et Arch a fini par être un meilleur choix pour eux.”

Fondamentalement, le fait de baser Steam Deck sur une distribution à version continue permet à Valve de mieux peaufiner le système d’exploitation et de rester au courant des mises à jour des pilotes, ou d’affiner Proton – la couche de compatibilité qui sera la façon dont la machine exécutera les jeux Windows – pour s’assurer qu’il s’adapte à tout. les utilisateurs peuvent y jeter depuis leur bibliothèque Steam (ou c’est l’espoir – et la promesse de Valve – de toute façon).

Analyse : Full Steam à venir pour Linux ?

Le passage à Arch de Debian est logique pour s’assurer que Valve reste au top du fonctionnement de Steam OS comme sur des roulettes (espérons-le), et qu’il est capable de résoudre les problèmes et d’appliquer rapidement les correctifs ou les modifications nécessaires. L’intérêt de Steam Deck est qu’il « fonctionne » et que tout ce genre de choses se passe de manière transparente en arrière-plan, sans que les utilisateurs moins avertis en technologie ne se soucient de choses comme les mises à jour des pilotes.

Bien qu’Arch facilite tout cela de manière optimale, comme indiqué ci-dessus, il est assez clair que Valve doit toujours fournir les ressources réelles en termes de résolution rapide des problèmes et de s’assurer que Steam OS 3.0 offre effectivement une solution et une expérience transparente pour l’utilisateur final.

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cependant, il semble que Valve se range complètement derrière le Steam Deck pour s’assurer qu’il réussisse et pour pousser l’appareil dur – de travailler pour s’assurer que Proton exécute tous les jeux Windows (il a de sérieux problèmes avec certains en ce moment, comme ceux qui utilisent la technologie anti-triche), jusqu’à rendre le PC portable polyvalent sur toutes sortes de fronts. Et ce dernier inclut l’abandon de Steam OS si vous le souhaitez et l’exécution de Windows 10 (ou même de Windows 11).

En bref, tout semble bien se dérouler – mais les promesses sont une chose et la réalité une autre, alors j’espère que cette dernière sera à la hauteur de la première au moment de la sortie.

Dans l’ensemble, le Steam Deck pourrait être la meilleure chose qui puisse arriver à la perception du grand public informatique de Linux dans, eh bien, pour toujours, s’il fonctionne effectivement. Avec tout l’intérêt pour l’ordinateur de poche dès le départ, nous avons déjà vu une augmentation du nombre de personnes qui consultent Linux (évidemment, ne commencez pas par Arch, au cas où vous seriez même vaguement tenté, car c’est loin d’être une distribution facile à traiter – laisser faire face à Arch to Valve).

