pourquoi le chaos dans Bitcoin et crypto-monnaies ne fait que commencer

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Le prix du Bitcoin a chuté plus rapidement et plus bas que prévu, laissant une traînée de liquidations et les investisseurs sous le choc. Les prix des crypto-monnaies en général ont chuté de plus de 50% et, dans la plupart des cas, ont déjà récupéré d’au moins 25% de ce qui a été perdu.

Les montagnes russes soudaines après une montée aussi raide ont du sens, provoquant une montée en flèche de la volatilité. Sauf que même avec autant de chaos sur le marché en ce moment, ce n’est toujours rien comparé à ce à quoi la crypto-monnaie est habituée. Ce fait pourrait suggérer que le marché haussier vient de commencer avec la dernière baisse.

Comparaison des crypto-monnaies avec une balade dans un parc à thème plein d’émotions

Les parcs à thème peuvent être une explosion. Les montagnes russes sont particulièrement amusantes, mais elles peuvent certainement vous faire peur. Le voyage commence lentement, monte lentement et monte de manière méthodique pour maintenir l’anticipation à mesure que les hauteurs montent.

Une fois que vous êtes suffisamment haut, il est difficile de ne pas cesser de porter toute votre attention sur le trajet pour profiter de la vue. C’est à ce moment que l’élan change et en un instant, vous êtes de retour au point de départ. Sonne familier?

Lecture connexe | Le manque de volume de «capitulation» suggère que Bitcoin est voué à une nouvelle baisse

Bitcoin, comme les montagnes russes, peut avoir de nombreux rebondissements, et cette dernière baisse n’a pas été très différente des comportements habituels de la crypto-monnaie.

La dernière année de “only up” a été beaucoup plus inhabituelle. Le Bitcoin monte et descend généralement, supprimant 60 à 70% du prix de la monnaie et de la capitalisation boursière. Ce n’est que maintenant avec un effondrement de 50% seulement que la volatilité augmente, suggérant un nouvel effondrement, juste le début de la course haussière, ou peut-être les deux scénarios.

La volatilité historique suggère que Bitcoin se réchauffe à peine | Source: BTCUSD sur TradingView.com

HODL activé: la volatilité notoire de Bitcoin vient de revenir

La volatilité historique est un outil utilisé pour mesurer, comme il semble, la volatilité d’un actif tout au long de son histoire. Lorsque Bitcoin en était aux premiers stades de la découverte des prix, la volatilité était incroyablement élevée et, une fois la poussière retombée, elle est restée stable pendant plusieurs années.

Ce n’est qu’à la fin de 2017 que même si les prix des crypto-monnaies s’étaient appréciés, le marché haussier a vraiment démarré et la volatilité historique est revenue au Bitcoin.

Lecture connexe | La fractale de la phase d’ours met en garde contre la douleur, le marché haussier du Bitcoin restera intact

Sauf que cela a duré une phase encore plus courte qu’avant. Même la petite dynamique haussière à 14000 $ à la mi-2019 a entraîné une volatilité plus élevée dans l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Aujourd’hui, même avec un effondrement massif de 28000 dollars par pièce, la volatilité du Bitcoin reste inhabituellement faible. Ce dernier choc sur le marché pourrait bien être le début d’une tempête à venir. Pouvez-vous tenir et survivre?

Image en vedette d’iStockPhotos, graphiques de TradingView.com