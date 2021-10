Pourquoi le chaos de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation pourraient durer jusqu’en 2022

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré vendredi que les Américains devraient être prêts à ce que la chaîne d’approvisionnement mondiale reste en crise jusqu’en 2022 – et que la banque centrale se prépare à faire face aux défis qui en découlent pour l’économie américaine.

S’exprimant lors d’une conférence du centenaire de la Banque des règlements internationaux et de la Banque de réserve sud-africaine, Powell a averti que « les contraintes du côté de l’offre se sont aggravées » au cours de la pandémie, tandis que la chaîne d’approvisionnement et les risques économiques sont « clairement maintenant plus longs et plus – goulets d’étranglement persistants, et donc à une inflation plus élevée.

Déjà, ces goulots d’étranglement ont ralenti le commerce international à un rythme effréné, car les conteneurs d’expédition chargés de marchandises attendent d’être déchargés et les experts conseillent de commencer tôt les achats des Fêtes.

En plus des colis qui mettent plus de temps à se présenter, les consommateurs ressentent probablement également l’inflation qui en résulte : Septembre, comme l’a expliqué German Lopez de Vox.

Cependant, l’appétit des Américains à consommer n’a pas diminué. Après une brève baisse au début de la pandémie, les gens ont adopté à la fois le commerce électronique et la vente au détail de briques et de mortier alors que les restrictions pandémiques se sont assouplies. C’est bon pour une économie bombardée par Covid-19, mais cela a également créé son propre ensemble de défis sous la forme d’une chaîne d’approvisionnement sauvegardée qui n’a pas été conçue pour résister à une pandémie, et d’accompagner l’inflation alors que les gens soutenus par une reprise économique continuent dépenses.

Comme la secrétaire au Trésor Janet Yellen l’a déclaré dimanche à CNN, ce ne sera probablement pas un problème permanent : elle s’attend à « une amélioration d’ici le milieu à la fin de [2022]», et a souligné que les taux d’inflation mensuels sont déjà en baisse depuis le début de cette année.

Pour l’instant, cependant, la Fed a quelques mesures qu’elle peut prendre pour atténuer l’inflation, à la fois à court et à long terme. Dans l’immédiat, comme Powell l’a déclaré en septembre et l’a réitéré vendredi, la banque centrale entamera probablement le processus de « dégressivité » ou de réduire ses achats d’actifs publics tels que les bons du Trésor et les titres adossés à des créances hypothécaires. La Réserve fédérale dépense environ 120 milliards de dollars par mois sur ces actifs pour aider à remplir les coffres du gouvernement et financer les milliers de milliards de dépenses de relance, qui ont aidé à maintenir les marchés américains à flot pendant la pandémie.

La forte demande, représentée en partie par l’inflation et rendue visible par le resserrement actuel de la chaîne d’approvisionnement, signale à la Fed que ses achats de relance ont l’effet escompté et ne seront plus nécessaires plus longtemps, et qu’il est prudent de les réduire progressivement – probablement en environ 15 milliards de dollars par mois à partir de novembre.

Cela pourrait également atténuer les problèmes de chaîne d’approvisionnement en diminuant la demande.

À long terme, la Fed pourrait également augmenter les taux d’intérêt, ce qui limite la quantité de monnaie en circulation, diminuant ainsi la demande et donc l’inflation. Mais cela est en veilleuse pour le moment, a déclaré Powell vendredi, alors que la Fed observe et attend de voir si l’inflation ralentira et si le marché du travail retrouvera sa vigueur.

Cependant, Powell et la Fed réagissent aux préoccupations liées à l’inflation, cependant, ils ne seront pas en mesure de réparer seuls la chaîne d’approvisionnement mondiale brisée – une partie de la raison pour laquelle l’inflation est si élevée en premier lieu –.

La chaîne d’approvisionnement était déjà tendue ; Le Covid-19 l’a poussé au point de rupture

Comme Powell l’a déclaré vendredi, l’inflation est tirée par une forte demande qui met à rude épreuve une chaîne d’approvisionnement qui avait des problèmes avant même la pandémie. Mais l’assaut mondial de Covid-19 a renversé ce château de cartes particulier, et une chaîne d’approvisionnement saine est encore loin.

Dans le monde réel, la chaîne d’approvisionnement a été perturbée à pratiquement tous les niveaux, des usines produisant des marchandises aux ports où elles sont censées être déchargées et envoyées sur les étagères des magasins, comme l’a expliqué Sean Rameswaram de Vox dans Aujourd’hui, a expliqué la dernière fois. la semaine.

À partir du niveau de fabrication, de nombreuses entreprises fonctionnent selon le principe « à la demande » ; ils ont tendance à ne fabriquer que ce qui est prévu pour répondre à la demande, car le stockage de produits excédentaires en cas de chaîne d’approvisionnement ou d’autre crise signifie que les fabricants dépensent plus d’argent pour les installations de stockage – qu’ils ne peuvent alors pas dépenser ailleurs, y compris en « primes pour les cadres ». ou des dividendes pour les actionnaires », comme le souligne Peter Goodman du New York Times.

Mais pendant la pandémie, les usines fermées ou en sous-effectif ne pouvaient pas produire ce dont les gens avaient besoin, et les grands fabricants n’avaient pas de réserves de fournitures car ils n’étaient pas conçus pour fonctionner de cette façon – ce qui signifie que des produits comme le papier toilette et le désinfectant pour les mains manquaient dans l’épicerie des étagères.

La consolidation de l’industrie contribue également aux points d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ; si une seule entreprise produit des puces informatiques, par exemple, il n’y a pas d’alternatives sur lesquelles s’appuyer lorsque l’usine de puces est fermée, car de nombreuses usines se sont trouvées à différents stades de la pandémie et continuent de se trouver dans des pays où les taux de vaccination sont faibles.

Lorsque les centrales de fabrication, en particulier la Chine, ont pu fabriquer et expédier les équipements nécessaires comme les EPI, ces produits ont été expédiés dans de grands conteneurs vers de nombreux endroits qui n’exportent généralement pas de marchandises vers la Chine. Ainsi, des conteneurs d’expédition remplis d’EPI envoyés dans des endroits comme les pays d’Asie du Sud-Est et d’Afrique ne pouvaient pas facilement justifier un voyage de retour. Aujourd’hui, une pénurie mondiale – ou en fait, un mauvais placement – de conteneurs maritimes a fait augmenter le coût d’expédition des marchandises de dizaines de milliers de dollars, qui se répercutent ensuite sur le consommateur. Une pénurie de camionneurs pour livrer les marchandises par voie terrestre a également contribué à la crise.

Il y a également eu une pénurie de main-d’œuvre car les gens tombent malades ou doivent s’occuper de parents malades, jongler avec la garde des enfants et le travail, ou, naturellement, refusent de travailler pour de bas salaires dans des conditions insatisfaisantes pendant une pandémie.

Aux États-Unis, les vaccinations aident à s’attaquer à un côté du problème ; les gens peuvent retourner au travail en toute sécurité, et les services de garde à l’extérieur du domicile deviennent de plus en plus disponibles à mesure que les écoles et les garderies rouvrent. Les mandats de vaccination ont contribué à améliorer la sécurité au travail, mais les grèves et les démissions généralisées sur l’état général du travail en Amérique contribuent également à la crise de la chaîne d’approvisionnement et ne semblent pas se terminer de si tôt.

Tout cela conduit à une sauvegarde étonnante dans les ports des deux côtes, avec des cargos ancrés au large des côtes de Savannah et de Los Angeles, parfois pendant des jours, alors que les ports se démènent pour stocker et expédier toute la cargaison – autrement connue sous le nom de marchandises que les Américains achètent. .

Et maintenant que la fabrication mondiale est de retour – tout comme la demande – le système est en ruine, écrit Rebecca Heilweil de Recode :

La fabrication mondiale fonctionne à pleine capacité depuis plus d’un an. Mais sans aucune marge de manœuvre pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre, aux goulots d’étranglement et aux retards, les problèmes ne font que s’accumuler. Ces problèmes ont maintenant atteint une masse critique. Ainsi, même si les consommateurs américains ont commencé à commander beaucoup plus de produits, il n’y a pas de flexibilité dans la chaîne d’approvisionnement pour répondre à cette demande.

Comment le consumérisme américain brise la chaîne d’approvisionnement

Étant donné que la chaîne d’approvisionnement est un organisme complexe avec de nombreuses parties distinctes, les experts s’accordent à dire qu’il n’y aura pas de retour à la normale de si tôt.

Le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a prédit la semaine dernière lors du sommet du Financial Times en Afrique que la crise pourrait durer « plusieurs mois » en raison du « décalage entre l’offre et la demande », qui devrait être exacerbé par les prochaines vacances. dans de nombreuses régions du monde.

Mais c’est plus important que les achats de Noël : comme l’écrit Amanda Mull de l’Atlantique, il s’agit de repenser nos modes de vie en tant que consommateurs américains et comment notre capacité et notre désir d’acheter affectent le reste du monde.

Si les Américains soutenus par les chèques de relance et les dépenses discrétionnaires axées davantage sur les biens que sur les expériences « pourraient tout simplement faire échouer », affirme Mull – « cela » étant d’acheter des choses dont nous n’avons pas vraiment besoin ou que nous ne voulons pas – cela donnerait une chaîne d’approvisionnement mondiale s’étendant au-delà ses limites le temps de se réajuster.

Cela résoudra-t-il comme par magie la machine interdépendante et logistiquement compliquée qu’est la chaîne d’approvisionnement mondiale ? Non, mais réduire la demande démesurée pour une offre limitée de biens pourrait réduire à la fois la tension de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation.

Comme l’a écrit Terry Nguyen de Vox plus tôt cette semaine, les Américains ne sont pas complètement à la merci des publicités ciblées sur Instagram ou des offres Amazon, autant que cela puisse se sentir. Souvent, la motivation d’acheter n’est pas basée sur le besoin, mais sur nos sentiments – comme l’ennui, la tristesse ou l’insécurité. Ces achats ont des répercussions non seulement sur l’économie, mais aussi sur l’environnement et sur les pratiques de travail tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Bien qu’il ne soit pas bouleversant de décider de ne pas acheter un autre pull à rayures, une console de jeu ou un téléviseur à écran plat – cela ne résoudra pas le changement climatique ou n’offrira pas de meilleures conditions ou de meilleurs salaires aux travailleurs surchargés et sous-payés – c’est toujours un pas vers une certaine pression hors de la chaîne d’approvisionnement rompue.