Pourquoi le chef-d’œuvre de Public Enemy ne peut pas être retenu

Certains groupes de hip-hop sortent leur album le plus populaire et le meilleur la première fois. C’était juste une convention Ennemi public a refusé de suivre. Sorti le 14 avril 1988, It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back est le deuxième album de PE. Le titre a été tiré d’une ligne dans l’une des chansons de leur premier album, mais l’effort de deuxième année du groupe a époustouflé son prédécesseur par sa puissance.

Cela dit quelque chose, parce que Yo! Bum Rush le spectacle était un record à part entière. S’ils n’avaient sorti que Yo !, Public Enemy serait resté des héros cultes du hip-hop. Mais il faut une nation de millions pour nous retenir, des légendes publiques ennemies, des icônes culturelles et des représentants de la pointe de la musique noire. C’est comme s’ils voyaient soudainement que leur potentiel était bien plus que leur premier album livré, et tellement plus que quiconque l’avait compris et réalisé d’un seul coup.

Écoutez Public Enemy, il faut une nation de millions pour nous retenir maintenant.

Bienvenue dans l’apocalypse hip-hop

La fureur, les idées, l’énergie! Surtout l’énergie – au premier abord, écoutez quand elle attire vos oreilles et que le message ne vous est pas encore venu à l’esprit. C’est comme si l’EP avait transformé la vie au-delà de ses limites normales. Si le studio avait eu des vu-mètres pour l’énergie pure, ils auraient été si loin dans le rouge, les aiguilles se seraient cassées.

Comment ont-ils capturé cela? C’était une sorte de miracle, mais en fait le produit de l’imagination humaine et de la brillance des boffins du studio Bomb Squad, Hank Shocklee et Eric Sadler. Voici l’apocalypse hip-hop exprimée en rythmes, en rimes et en pur bruit. Pas étonnant que le titre de travail de l’album soit Countdown To Armageddon. Il y avait eu un effort conscient pour augmenter le tempo, pour livrer du hip-hop à grande vitesse et pour augmenter le volume. Et l’enfer que Public Enemy a soulevé en ferait les personnages les plus controversés de la musique, sous le feu même des admirateurs. Il faudrait un certain temps pour que le monde se rende compte que le groupe n’était pas disposé à adhérer aux règles parce qu’il n’y avait en fait pas de règles en tant que telles, seulement des conventions. Public Enemy a bien compris et a juste fait ce qu’il fallait pour faire passer son message.

Trop noir? Trop fort…

Nation Of Millions entre en action avec le DJ de la radio britannique Dave Pearce qui présente le groupe en direct au Hammersmith Odeon de Londres: les sirènes, le bruit pur, le sifflet en plein effet et le professeur Griff avertissant Londres que l’apocalypse était arrivée. Puis vint l’essentiel. La prochaine voix que nous entendons est Malcolm X disant: «Trop noir, trop fort», et Chuck D parle pour la première fois: «Bass! Jusqu’où pouvez-vous aller? » la première des nombreuses phrases qu’il prononçait sur l’album qui restait coincée dans le cerveau comme un crochet barbelé. Parallèlement à son film parfait, Flavour Flav, Chuck tisse une thèse complexe sur la position du groupe dans le hip-hop et en tant que Black Men en Amérique – comme toujours, mais jamais mieux qu’ici. «Bring The Noise», en effet, comme une panoplie d’échantillons et les rayures grésillantes de Terminator X font passer l’ordre du chaos et le chaos de l’ordre.

Le deuxième tueur arrive immédiatement: “Don’t Believe The Hype.” Plus pessimiste mais tout aussi lourd, Chuck démantèle les histoires entourant le groupe, disant qu’ils sont là pour enseigner à tout le monde, pas seulement aux frères, et – dans une ligne intelligente sur une marque d’eau de javel – refusent de se conformer aux médias et à la musique. stéréotype de l’industrie, qui dilue le message des Noirs en faveur de gagner de l’argent.

Apprendre? N’est-ce pas juste un groupe musical? Ouais, mais avec une mission d’information. Nous obtenons donc «Night Of The Living Baseheads», construit sur un extrait incroyablement répétitif de l’éruption de cornes des JBs «The Grunt» et racontant des histoires sinistres sur la façon dont le crack peut tout prendre à un habitant du ghetto tandis que, dans son échantillon d’ouverture de Le Dr Khalid Abdul Muhammad de Nation Of Islam, expliquant pourquoi. Les paroles de Chuck incluent également des références à d’autres rappeurs ou à leur travail – LL Cool J et Daddy-O de Stetsasonic parmi eux. Les critiques ont traité PE comme s’ils étaient séparés du cœur du rap, les prenant plus au sérieux et les laissant donc plus ouverts aux attaques, mais, comme les paroles de Chuck le montrent clairement, le groupe est né – et est resté – une partie solide du hip-hop. communauté malgré l’acquisition d’un large public qui ne donnerait pas l’heure à la plupart des rap.

Rebelles sans pause

«Rebel Without A Pause» a également utilisé «The Grunt», mais d’une manière différente; Flavour Flav assomme le rythme aux côtés d’un échantillon de «Funky Drummer», donnant au groove une ambiance plus «live», tandis que DJ Terminator X propose sa variante sur le «Transformer Scratch», ajoutant à la raquette époustouflante. Les paroles de Chuck ont ​​un double objectif, expliquant l’éthique de PE de toujours combattre le pouvoir, mais offrant à nouveau des côtelettes hip-hop dans une déclaration de domination irréprochable; le droit de gouverner est un message régulier dans le monde du rap. “Black Steel In The Hour Of Chaos” est l’un des morceaux les plus funki du hip-hop, avec un Chuck qui évite le brouillon prévoyant de sortir de prison, gardant sa rage en échec pour mettre au point sa méthode, sachant que les chances sont contre. lui. Long, sombre, tranchant et lourd, le «Black Steel» frappe fort.

Le hip-hop est souvent auto-réfléchissant, se concentrant sur ce que signifie la musique et comment elle est reçue. «Attrapé, pouvons-nous avoir un témoin?» prend cela au niveau suivant, en réfléchissant sur l’échantillonnage et les problèmes de revendications de droits d’auteur, et comment la musique pop vole les innovations qui ont commencé du côté noir de la ville. Flavour Flav passe à l’action sur l’énorme groover «Cold Lampin ‘With Flavour», qui démarre avec un extrait de Mr. Magic, le DJ radio de New York, disant qu’il ne jouera rien d’autre de PE. Flav passe le morceau à expliquer son style de vie, y compris l’horloge autour de son cou, dans un flux libre de rimes et de pensées apparemment déconnectées.

Il s’agit du hip-hop 88 à son plus pur, et cela s’applique également à l’hommage à leur tourne-disque, «Terminator X At The Edge Of Panic», un jam méchant qui défie l’envie de quiconque de rester tranquille. L’air «Security Of The First World» et d’autres morceaux instrumentaux (principalement) «Show ‘Em Whatcha Got» et «Mind Terrorist» offrent un espace de respiration pour absorber les messages transmis ailleurs, comme reposer vos muscles le lendemain d’un entraînement.

«Party For Your Right To Fight» résume la philosophie du PE en parlant des Black Panthers et d’Elijah Muhammad, avec Flav dans une oreille et Chuck dans l’autre: choisissez l’un ou l’autre ou les deux, c’est tout le contrôle de l’équilibre sur votre table de mixage DJ à propos de. «Louder Than A Bomb» est une déclaration selon laquelle Chuck ne cachera jamais ses opinions; le hard rock de “She Watch Channel Zero?!” vous arrache du rêve béant devant la télé, en utilisant un Tueuse échantillonnez aussi facilement qu’ils ont utilisé The Bar-Kays. «Prophets Of Rage» est une chanson ridiculement forte à cacher vers la fin d’un album, un flot d’idées qui unissent l’affirmation du hip-hop avec une polémique acharnée.

Le plus grand album hip-hop de tous les temps?

Il faut une nation de millions pour nous retenir mettre Public Enemy à l’avant-garde du hip-hop que les critiques «rock» jugeaient important. C’était à la fois un avantage et un fardeau: ses messages étaient destinés à éveiller les oreilles du hip-hop et à atteindre l’esprit des opprimés, mais alors que le disque atteignait le sommet du classement des albums de Black, beaucoup d’acheteurs qui lui ont donné son platine Le statut était des collégiens éduqués et des fans blancs, tandis que le type de hip-hop «froid devenant stupide» que le groupe essayait de remplacer continuait.

Le fait que Public Enemy ait été remarqué par le monde blanc signifiait qu’ils ont également été critiqués pour des crimes verbaux perçus, et chaque mot a été analysé – un problème qui les affecterait gravement au cours de la prochaine année et dans le suivi de Nation Of Millions, Peur d’une planète noire. Mais comment l’album a été reçu alors n’est ni ici ni là maintenant. Ce qui est important, c’est que c’était une déclaration incontestablement puissante, un manifeste pour la relance d’un mouvement de masse pour la libération des Afro-Américains: le pouvoir noir pour une nouvelle génération. Son impact musical a été transformateur; de nombreux autres actes de rap ont suivi l’exemple de The Bomb Squad, les brillants producteurs de PE. La quantité de son qu’ils mettent sur le plastique ici défie toute croyance.

Pour de nombreux fans et critiques, c’est le plus grand album hip-hop de tous les temps. Ces questions sont toujours subjectives, mais lorsque vous êtes immergé dans son monde, il est impossible de dire qu’il faut une nation de millions pour nous retenir ne mérite pas d’être là, ou à peu près.

