Pourquoi le chiffrement de bout en bout de Tresorit est crucial pour votre entreprise

À première vue, il peut sembler que la pandémie de coronavirus a complètement redéfini notre approche du lieu de travail traditionnel. Et s’il est vrai que les mesures de confinement et de quarantaine ont fait du travail distribué une nécessité absolue, ce n’était pas sans précédent. Du moins, pas comme on pourrait le penser.

Le fait est que, comme l’a noté le cabinet de conseil McKinsey, le passage au travail à distance était l’une des nombreuses tendances inévitables – la pandémie a simplement avancé le calendrier d’environ une décennie.

Le travail distribué était déjà inévitable. Le lieu de travail hybride, qui allie collaboration au bureau et télétravail, était déjà l’avenir. L’approche traditionnelle de la forteresse fortifiée en matière de cybersécurité devenait déjà progressivement plus obsolète.

Considérer ce qui suit:

Regarder au-delà des murs

(Crédit image : Shutterstock)

Cela ne veut pas dire que contrôler votre périmètre de sécurité n’est plus important. Vous devez toujours vous assurer que votre forteresse, pour ainsi dire, reste sécurisée. L’importance du travail à distance vous oblige simplement à penser au-delà des murs – à vos lignes d’approvisionnement et à vos avant-postes, si nous devons utiliser la même analogie.

Malheureusement, surtout si vous travaillez dans un secteur réglementé, c’est souvent plus facile à dire qu’à faire pour plusieurs raisons :

Verrouiller les accès et mettre en place des contrôles de sécurité de plus en plus stricts n’est pas non plus la réponse à ces problèmes. Comme l’ont montré d’innombrables études dans le passé, les mesures de sécurité qui interfèrent avec la productivité sont fonctionnellement inutiles. Les gens trouveront des solutions de contournement, et il n’y a aucune garantie que ces solutions de contournement seront sécurisées.

Que pouvez-vous faire, alors?

(Crédit image: Tresorit)

La réponse est étonnamment simple. Tout ce dont vous avez besoin est une plate-forme de partage de contenu sécurisée développée avec la collaboration en son cœur. Une solution qui fournit un chiffrement de bout en bout transparent et entièrement conforme.

Une solution comme Tresorit.

Présentation de Tresorit : la sécurité qui accompagne vos données

(Crédit image: Tresorit)

Alternative aux outils tels que Dropbox et Google Workspace, le cryptage de bout en bout de Tresorit est l’un des meilleurs du secteur. Conforme au RGPD, HIPAA, FINRA, TISAX et ISO27100, il offre une couverture complète à la fois pour la sécurité des e-mails et le partage de données. De plus, comme il repose sur une architecture de confiance zéro, les mots de passe et les clés de chiffrement ne sont ni stockés ni transmis via les serveurs de l’organisation.

Nous vous pardonnerons d’être un peu sceptique, bien sûr. Tous les éditeurs de logiciels prétendent que leur sécurité est la meilleure. Tous les développeurs de logiciels disent qu’ils peuvent vous aider à protéger vos données.

Là où Tresorit diffère, c’est que ses services ont été entièrement évalués par FIY Cybersecurity, l’analyste de sécurité tiers trouvant que les affirmations de Tresorit concernant son cryptage sont parfaitement exactes.

Qu’apporte Tresorit à la table ?

(Crédit image: Tresorit)

Outre ses contrôles de sécurité, Tresorit propose toutes les mêmes fonctionnalités de collaboration que ses concurrents. Vos utilisateurs seront libres de collaborer, de communiquer et de partager du contenu comme ils le faisaient auparavant. La seule différence est que vous aurez l’esprit tranquille en sachant que, que ce soit entre les mains d’un fournisseur, d’un sous-traitant ou d’un employé à distance, vos données ne sont jamais hors de votre contrôle.

En ce qui concerne le stockage de fichiers, les plans d’affaires de Tresorit offrent jusqu’à 2 To par utilisateur avec une limite de taille de fichier allant jusqu’à 20 Go. Les plans individuels, quant à eux, atteignent un maximum de 2,5 To avec une taille de fichier maximale de 10 Go. Tresorit est accessible de plusieurs manières différentes, en fonction des besoins et de l’infrastructure de votre organisation.

(Crédit image: Tresorit)

Le plus grand attrait de Tresorit, cependant, est sans doute le Tresorit Content Shield. Disponible via le plan Enterprise de Tresorit, Content Shield renforce considérablement la sécurité déjà complète de la plate-forme. Il permet une gamme de fonctionnalités comprenant :

Peut-être plus important encore, Tresorit offre tout cela à une fraction du coût généralement associé aux solutions de sécurité d’entreprise. Les prix des plans individuels commencent à 10,42 $/mois. Les plans d’affaires ne coûtent qu’un peu plus cher, à 14,50 $/mois.

Il est temps de sécuriser votre supply chain

(Crédit image: Tresorit)

Le travail distribué ne va nulle part, et grâce à la numérisation, la chaîne d’approvisionnement de votre entreprise est plus complexe et complète qu’elle ne l’a jamais été. Pour suivre le rythme et vous assurer de ne pas mettre en danger des données cruciales, vous avez besoin d’un logiciel à la fois intuitif et hautement sécurisé. Tresorit est exactement cela – une plate-forme puissante et abordable pour garder les informations sensibles en toute sécurité entre de bonnes mains.