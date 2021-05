Pourquoi le christianisme et la théorie critique des races ne peuvent pas coexister ⋆ .

La théorie critique de la race est la théorie académique la plus discutée et débattue en Amérique aujourd’hui. Ses défenseurs estiment qu’il s’agit d’un outil pour comprendre l’omniprésence du racisme systémique depuis la création du pays. Ses détracteurs l’ont qualifié de cadre marxiste qui provoque le racisme et apprend aux gens à se juger en fonction de la couleur de leur peau.

Une institution qui a été particulièrement endommagée par la diffusion de la théorie critique de la race est l’évangélisme américain. Un livre récent intitulé «Fault Lines», par le Dr Voddie Baucham Jr., pasteur et doyen de l’Université chrétienne africaine, aborde directement le mouvement de justice sociale et comment il menace l’unité des croyants chrétiens.

Le terme «évangélique» est souvent utilisé dans le contexte de la politique pour décrire les pratiquants blancs qui ont des croyances conservatrices et votent républicain. Je l’utilise ici pour me référer aux églises chrétiennes protestantes, aux pasteurs, aux laïcs et aux organisations qui croient en l’autorité, l’infaillibilité, l’inerrance et la suffisance de la Bible. Ceux-ci incluent des personnes de toutes les couleurs et de toutes les origines ethniques qui croient que la résurrection de Jésus était un événement historique réel, pas seulement une métaphore pour vivre une vie meilleure ou une affirmation dogmatique dépassée.

Cette distinction est importante parce que de nombreuses personnes qui déclarent être chrétiennes ont une vision complètement différente de la Bible. Pour eux, Jésus était un révolutionnaire venu renverser des systèmes d’oppression injustes. Ils considèrent l’adoption de la théorie critique de la race comme une étape positive dans la quête de la justice raciale et de la réconciliation en Amérique.

Des visions du monde concurrentes construites sur des fondations différentes

«Fault Lines» explique l’ascendant de la justice sociale critique dans tous les aspects de la politique et de la culture américaines. Baucham définit la justice sociale critique comme l’idée que le monde est divisé entre les groupes oppresseurs (par exemple, blancs, hommes, hétérosexuels, cisgenres) et opprimés (par exemple, noirs, féminins, homosexuels, transgenres).

Cette compréhension de la société est au cœur des débats culturels et politiques sur le racisme, le sexisme, l’homophobie, la transphobie, la xénophobie et l’islamophobie. Il informe également le langage de l’antiracisme, de l’intersectionnalité et du privilège blanc qui est maintenant omniprésent dans la vie américaine.

Une vision du monde critique de la justice sociale n’est pas simplement un ensemble de croyances. C’est une façon de voir le monde qui repose sur des hypothèses concernant, entre autres, l’humanité, l’autorité, le mal et la justice. Les théories présentées par Baucham dans «Fault Lines» peuvent être considérées comme un mur de pierre soutenu par une arche. La justice sociale critique est la théorie clé de voûte qui maintient l’arc ensemble et la théorie critique de la race est la pierre angulaire qui se trouve au sommet du mur.

Le mur lui-même repose sur quatre pierres angulaires: la théorie des conflits de Karl Marx, la théorie de l’hégémonie culturelle d’Antonio Gramsci, la théorie critique de l’école de Francfort et les études juridiques critiques de Derrick Bell. Ces théories, dont certaines remontent à plus de 150 ans, décrivent la société comme une lutte entre classes sociales en compétition pour des ressources limitées. La classe dominante utilise la politique, le droit et la culture pour imposer à la société des normes qui maintiennent le statu quo et perpétuent les inégalités sociales.

La foi chrétienne est construite sur une base différente. La Bible déclare que Jésus est la principale pierre angulaire de l’église, la collection de vrais croyants dans le passé, le présent et le futur qui sont décrits comme un temple saint pour le Seigneur.

Une vision chrétienne du monde utilise les Écritures comme base de la vérité morale absolue ainsi que la norme par laquelle le bien, le mal, l’équité et la justice sont définis. La théorie critique de la race considère l’oppression basée sur la couleur de la peau comme le principal problème de la société et la transformation des structures et des systèmes comme des solutions. Les Écritures, en revanche, considèrent le péché comme le principal problème de l’humanité et la foi en Jésus-Christ comme la seule solution. La tension entre ces deux visions du monde concurrentes est un thème central du livre.

Une nouvelle religion dangereuse

Les Américains de tous les horizons politiques sont devenus très familiers avec les principes fondamentaux de la théorie critique de la race au cours de l’année écoulée, même s’ils n’ont jamais suivi un seul cours sur la course dans une université prestigieuse. Ils entendent les politiciens affirmer ouvertement que le racisme systémique est ancré dans le tissu américain et les universitaires disent que l’absence d’individus racistes n’enlève rien à la prévalence du racisme institutionnel dans notre société. Un nombre croissant d’éducateurs affirment ouvertement que la méritocratie perpétue les structures de pouvoir existantes basées sur la suprématie blanche et que les expériences vécues et les récits des Noirs sont un contre-sens nécessaire à la nature objective de la science et de la raison.

Ces développements sont une source de grande frustration pour les Américains qui aiment leur pays et en veulent à leurs concitoyens qui le considèrent comme une source de grand mal. «Fault Lines» montre clairement qu’un pire sort attend les évangéliques qui tentent de synchroniser ce que Baucham considère comme la nouvelle religion de l’antiracisme.

Si l’antiracisme est une nouvelle religion, le Dr Ibram X. Kendi en est le principal prêtre. Alors que la Bible déclare que le péché produit la mort et que la vie se trouve en Christ, Kendi affirme que le racisme est la mort et l’antiracisme est la vie. «Fault Lines» décrit l’histoire d’origine de l’antiracisme – «le premier jour, les Blancs ont créé la blancheur» – et fait du racisme le péché originel de la foi.

Baucham donne également des exemples du «travail» que l’antiracisme exige de ses adeptes. Il s’agit notamment des chrétiens blancs qui examinent leur vie ainsi que celle de leurs ancêtres pour déterminer comment ils ont perpétué ou bénéficié de systèmes racistes.

Baucham attire ensuite l’attention sur le nouveau canon des livres et autres médias que les évangéliques utilisent pour traiter les sciences sociales comme des lentilles à travers lesquelles lire et comprendre la Bible. Cette approche mine à la fois l’autorité de l’Écriture à s’interpréter elle-même et sa suffisance pour aborder toutes les questions liées à la doctrine et à la pratique chrétiennes.

Un éminent auteur et théologien évangélique, Jemar Tisby, a récemment annoncé qu’il quittait ce qu’il décrit comme des «espaces évangéliques blancs» en raison d’expériences de racisme, y compris le soutien évangélique blanc de Donald Trump. Tisby a également encouragé d’autres chrétiens noirs à faire de même dans le cadre d’un nouveau mouvement #LeaveLOUD. Moins de trois semaines plus tard, Kendi a annoncé que Tisby rejoignait son Centre de recherche antiraciste en tant que directeur adjoint du récit et du plaidoyer.

Telle est la nature de la guerre que Baucham croit que la justice sociale critique mène contre l’Église. Le Nouveau Testament est plein d’avertissements à l’église primitive pour se prémunir contre les enseignements faux et trompeurs, car le rejet de l’application claire des Écritures, même sur la question de la race, peut amener tout croyant à abandonner la sécurité d’une structure dont la fondation ne peut être ébranlée. pour celui qui ne peut pas résister à l’épreuve du temps.

Mon temps sur la ligne de faute

Pendant une courte période, ma famille a fréquenté l’église dirigée par Thabiti Anyabwile, l’un des pasteurs cités comme étant du côté opposé de la ligne de fracture critique de la justice sociale. Je l’ai trouvé comme un ministre aimable qui se souciait de ses membres.

Puis j’ai vu un tweet d’Anyabwile défendant une théologienne nommée Ekemini Uwan qui était au milieu d’une controverse majeure au sein de l’évangélisme pour avoir dit à une salle principalement blanche remplie de femmes chrétiennes qu’elles devaient se débarrasser de la «blancheur», qui selon elle est enracinée dans le pillage , vol, esclavage et génocide. Je ne suis pas un pasteur, mais je connais assez bien ma Bible pour comprendre qu’aucun groupe de personnes, indépendamment de la couleur de la peau, de l’ethnie ou de la nationalité, n’a le monopole d’un type particulier de péché.

Avance rapide de quelques années et Anyabwile affirme ouvertement que la blancheur rend certains chrétiens incapables de lire leur Bible, la résistance aux réparations peut être liée à l’histoire de Caïn et Abel, et que les personnes qui soulèvent de véritables préoccupations concernant l’état de la famille noire ou la victimisation criminelle noire le font parce qu’ils ne veulent pas soutenir le mouvement Black Lives Matter.

Une base solide

Je ne partage pas ce récit personnel comme étant haineux ou diviseur, mais pour illustrer le fait que la vision du monde que représente la justice sociale critique est la colonisation en son cœur. Il sait seulement exploiter le pouvoir pour capturer le territoire, et je n’étais pas disposé à laisser ma famille être victime de l’attention incessante sur la couleur de la peau qui a envahi l’esprit de trop de chrétiens aujourd’hui.

«Fault Lines» montre que les armes dont les chrétiens ont besoin pour cette bataille idéologique sont spirituelles et non physiques. Les chrétiens devraient être un brillant exemple pour le reste du monde de ce à quoi cela ressemble d’avoir une unité à travers l’ethnie, la tribu et la nation.

Nous honorons Dieu lorsque nous reconnaissons que tous les membres de la race humaine ont une dignité et une valeur égales. Nous Le déshonorons lorsque nous attribuons certains péchés à des personnes basées sur l’ascendance et maltraitons les autres à cause de leur couleur de peau.

Le péché du racisme, qu’il soit exprimé par la haine ethnique ou la partialité, est un problème du cœur humain. Sa solution est l’Évangile de Jésus-Christ, pas l’œuvre de l’antiracisme.