Pourquoi le Chromecast avec Google TV surpasse la nouvelle Apple TV 4K en termes de prix et de praticité

Même avant la pandémie, j’ai passé un temps insalubre avec ma télévision. Entre son utilisation pour la musique en streaming pendant que je cuisine, la frénésie du dernier anime après le travail et le simple fait de revoir les vieux favoris pendant que je réfléchis aux accessoires à ajouter à une collection, ma télévision est la majorité de la journée et elle sert tout mon contenu via Chromecast avec Google TV.

Il y a beaucoup de concurrence dans le meilleur espace des appareils de streaming ces jours-ci: avant même que Google ne fasse son apparition avec le Chromecast avec Google TV en octobre, les sticks Fire TV d’Amazon et Roku se battaient férocement pour être la plate-forme de télévision de choix dans les foyers du monde entier. pays (et dans le monde). En revanche, la dernière nouvelle Apple TV avant aujourd’hui a été lancée en 2017 avec la première Apple TV 4K, et l’Apple TV HD date de 2015.

Chromecast avec Google TV n’est pas un appareil parfait – j’ai écrit sur ses bugs et la malédiction du matériel Google ces derniers mois – mais il y a trois raisons pour lesquelles il va gagner plus d’utilisateurs que la nouvelle Apple TV 4K. La première et la plus importante des raisons est la plus évidente: Apple vous demande de surpayer sérieusement votre expérience de streaming.

En 2017, il n’était pas rare de payer 200 $ pour un appareil de streaming prenant en charge la 4K, le HDR et les diverses spécifications qui l’entourent. Nous étions encore aux balbutiements du streaming 4K, et obtenir le matériel pour prendre en charge ces nouvelles spécifications prenait du temps, des efforts et de l’argent. Tout comme le téléviseur NVIDIA Shield 2017, le premier Apple TV 4K coûtait 200 $, mais au cours des années qui ont suivi, les fabricants ont trouvé comment minimiser à la fois la taille et le coût des appareils de streaming compatibles 4K.

La stratégie de prix d’Apple est bloquée en 2016.

En 2018, le Roku Premiere offrait un streaming 4K pour seulement 40 $, et la même année, Amazon a lancé son premier Fire TV 4K Stick à 50 $. Donc, même avant que Google n’arrive avec le Chromecast avec Google TV, trouver un bâton de streaming de qualité pour moins de 100 $ n’a pas été difficile, mais Apple va Apple.

En fait, Apple a l’intention de continuer à vendre l’Apple TV 2015 avec sa nouvelle télécommande sophistiquée pour 150 $, trois fois plus que les clés 4K d’Amazon et de Google. Cela seul serait ouvertement méprisé s’il venait de quelqu’un d’autre que le fils préféré de Cupertino, mais même 179 à 199 $ pour la nouvelle Apple TV 4K 2021 est trop élevé pour vraiment rivaliser dans l’espace, quel que soit le nouveau geste de jogging sophistiqué ou la tenue de votre iPhone. jusqu’à l’écran pour le calibrer.

Apple TV n’a plus le monopole du contenu Apple.

Il y a un an, ces prix absurdes auraient pu voler lorsque Apple TV + était tout nouveau et disponible uniquement sur l’Apple TV, mais Apple TV + est partout maintenant, et Apple TV 4K ne sera tout simplement pas en concurrence dans cet espace s’il n’est pas disposé à se rencontrer. acheteurs au prix auquel ils et le marché s’attendent. Même NVIDIA a accepté qu’il fallait baisser les prix avec le téléviseur NVIDIA Shield 2019.

Une autre distinction importante est qu’Apple n’est plus le seul bâton de streaming qui regroupera vos services et votre contenu sur l’écran d’accueil. Google TV fait exactement la même chose – bien qu’avec moins de services jusqu’à présent – et Google va encore plus loin en offrant un meilleur contenu tendance et une meilleure organisation des collections de contenu suggéré en fonction de ce que vous avez regardé et de ce que vous avez noté. La matrice de Google TV.

Oui, jusqu’à cinq émissions diffusées tout en haut de Google TV sont des publicités, mais une fois que vous avez cliqué sur vos applications et votre contenu, elles disparaissent assez rapidement.

Et, bien sûr, il y a le côté pratique d’acheter un Chromecast sur une Apple TV avec AirPlay. Maintenant, ne vous méprenez pas, AirPlay est bien si vous vivez dans une maison qui est à 110% Apple avec tous les iPhones et tous les ordinateurs Mac, mais si vous vivez dans moins, vous êtes mieux avec un Chromecast qu’un Apple TV, car Chromecast est plus compatible multiplateforme qu’AirPlay. Il y a aussi la vérité toujours invaincue que Google Assistant est plus précis et cohérent que Siri, ce qui est important lorsque nous mettons la recherche vocale et les commandes vocales au centre de chaque télécommande.

Le côté pratique revient également aux prix: je peux acheter un Chromecast avec Google TV pour chaque téléviseur de la maison de mes parents – plus une télécommande de rechange dans ce très joli bleu – et il me reste encore de l’argent pour la location de films et le pop-corn.

La partie la plus raisonnable des annonces Apple TV aujourd’hui était qu’ils allaient vendre cette nouvelle télécommande chic séparément pour les propriétaires actuels d’Apple TV. Même dans ce cas, vous payez 60 $ pour la nouvelle télécommande Siri, soit plus que la télécommande Google TV de 20 $ et la télécommande Fire TV de 30 $ combinées.

Ainsi, Apple peut conserver ce nouveau geste de jogging stupide et sexy pour une avance rapide à travers de mauvaises sous-parcelles et l’étalonnage automatique qui ne fonctionnera probablement pas bien sur la plupart des téléviseurs. Lorsqu’ils seront prêts à vraiment jouer pour le salon, l’espace de 50 à 100 $ attendra avec impatience des offres plus raisonnables pendant que nous regarderons à nouveau Ted Lasso sur notre Google TV.

